Újabb öt évet kapott az Új START egyezmény az orosz féltől. Korábban Joe Biden is azt mondta, kész meghosszabbítani a szerződést.

Aláírta Vlagyimir Putyin orosz elnök a hadászati támadófegyverek csökkentéséről szóló orosz-amerikai Új START-egyezmény ötéves meghosszabbításáról rendelkező törvényt – közölte pénteken a Kreml sajtószolgálata. Az utolsó érvényben lévő orosz-amerikai fegyverzetkorlátozási szerződés – mely ráadásul atomfegyverekre vonatkozik – hatálya február 5-én járt volna le. A felek között kedden diplomáciai jegyzékváltás történt a szerződés 2026-ig történő meghosszabbításáról.

A hosszabbításról rendelkező törvényt az orosz törvényhozás mindkét háza kedden ratifikálta. A jogszabály a publikálását követően emelkedik törvényerőre.

A szerződés meghosszabbítása kedvező hatással lesz a nemzetközi helyzetre, és hozzájárul a nukleáris leszerelés folyamatához

– szól a Kreml közleménye. Az Új START megállapodás aláírásával azt vállalta a két ország, hogy nem állítanak hadrendbe 800-nál több nukleáris töltetet célba juttatni képes rakétát és bombázót, ezek közül nem telepítenek 700-nál többet, továbbá nem rendszeresítenek 1550-nél több robbanótöltetet. 2020 februárjában ban többek között a Reuters számolt be arról, hogy az egyezmény meghosszabbítása áldozatul eshet az amerikai–orosz rivalizálásnak. Akkor a szerződő felek bővítése jelent meg problémaforrásként: Washington Kínát vonta volna be, Moszkva pedig az Egyesült Királyságot és Franciaországot. Később az Egyesült Államok az újonnan kifejlesztett orosz atomfegyvereknek a tárgyalásokba való bevonását szabta feltételül.

Részben az új fejlesztésű orosz atomfegyverek hozták el 2019-ben az INF-szerződés végét is. A közepes és rövid hatótávolságú, szárazföldi indítású nukleáris eszközökről szóló egyezményt folyamatosan sértette Moszkva az amerikai álláspont szerint, ezért kiléptek abból (bár az INF kudarca Peking fegyverkezéséhez is köthető). Donald Trump elnöksége alatt Washington – ugyancsak azzal az indokkal, hogy az orosz fél nem tartotta tiszteletben azt – a Nyitott Égbolt szerződésből is kilépett.

Az új amerikai elnök, Joe Biden még jelöltként, a választási kampány során kinyilvánította készségét a szerződés meghosszabbítására. A lépést a két ország államfője a diplomáciai jegyzékváltást követő keddi telefonbeszélgetése során támogatásáról biztosította.