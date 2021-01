Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fa6e7d87-fe17-45f3-acf9-d1ca60e1c0a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint kérdés, hogy nagyot nyisson-e az ország vagy lépcsőzetesen enyhítsenek a korlátozásokon, ahogy az is, hogy eltérő szabályok vonatkozzanak-e a védettekre. Erről \"az ország széles körben\" vitázhat, vagyis nem kizárt egy újabb konzultáció sem.","shortLead":"A miniszterelnök szerint kérdés, hogy nagyot nyisson-e az ország vagy lépcsőzetesen enyhítsenek a korlátozásokon, ahogy...","id":"20210129_Orban_szerint_husvet_kornyeken_lehet_donteni_a_nyitasrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa6e7d87-fe17-45f3-acf9-d1ca60e1c0a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fe0c8d9-a04a-4220-aa36-aac4dec9e3fc","keywords":null,"link":"/itthon/20210129_Orban_szerint_husvet_kornyeken_lehet_donteni_a_nyitasrol","timestamp":"2021. január. 29. 10:26","title":"Orbán szerint húsvét környékén lehet dönteni a nyitásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec9285a3-3426-4ea5-a3f4-f1c6924fc47d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A busz sofőrje és öt utas sérült meg a balesetben.","shortLead":"A busz sofőrje és öt utas sérült meg a balesetben.","id":"20210129_volanbusz_lorinci_busz_fatorzs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec9285a3-3426-4ea5-a3f4-f1c6924fc47d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ade251ea-41f4-4ead-8768-459c42126505","keywords":null,"link":"/cegauto/20210129_volanbusz_lorinci_busz_fatorzs","timestamp":"2021. január. 29. 10:18","title":"Fának csapódott egy Volánbusz Lőrinciben, kettészelte az elejét a törzse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d98bf1-cf4b-4677-badb-b51fc5649bfc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Szinte mindegyik fiatal egyed volt azok közül a pelikánok közül, amelyek tömegesen pusztultak el egy afrikai világörökségi helyszínen.","shortLead":"Szinte mindegyik fiatal egyed volt azok közül a pelikánok közül, amelyek tömegesen pusztultak el egy afrikai...","id":"20210128_Tobb_mint_700_pelikan_pusztult_el_rejtelyes_modon_Szenegalban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73d98bf1-cf4b-4677-badb-b51fc5649bfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8276e29-844c-4384-8a9e-2d0245d2404a","keywords":null,"link":"/zhvg/20210128_Tobb_mint_700_pelikan_pusztult_el_rejtelyes_modon_Szenegalban","timestamp":"2021. január. 28. 12:01","title":"Több mint 700 pelikán pusztult el rejtélyes módon Szenegálban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd65bdb6-a96d-47ce-a516-a44ef161b917","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Bandit nevű kisemlős kíváncsiságból, a gazdája tudta nélkül mászott be a mosógépbe, amelyet ezután a benne lévő ruhákkal együtt elindítottak.","shortLead":"A Bandit nevű kisemlős kíváncsiságból, a gazdája tudta nélkül mászott be a mosógépbe, amelyet ezután a benne lévő...","id":"20210129_vadaszgoreny_haziallat_mosogep_mosas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd65bdb6-a96d-47ce-a516-a44ef161b917&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77fbec3d-b803-47b2-9dd8-67c807e637e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210129_vadaszgoreny_haziallat_mosogep_mosas","timestamp":"2021. január. 29. 08:33","title":"100 perces mosást élt túl egy háziállatként tartott vadászgörény az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e8e7250-9fbf-413c-99cc-31cde8c0e663","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ahhoz, hogy az orvosok jó lelkiismerettel adják be az oltást, továbbra is szükség van a megfelelő bevizsgálásra az engedély kiadása előtt – írja a MOK. ","shortLead":"Ahhoz, hogy az orvosok jó lelkiismerettel adják be az oltást, továbbra is szükség van a megfelelő bevizsgálásra...","id":"20210129_mok_vakcina_engedely_sinopharm","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e8e7250-9fbf-413c-99cc-31cde8c0e663&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"227443cb-1392-4e9e-b777-8ec9bd8f0c72","keywords":null,"link":"/itthon/20210129_mok_vakcina_engedely_sinopharm","timestamp":"2021. január. 29. 16:17","title":"Nem ért egyet az Orvosi Kamara a lazább oltásengedélyezéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44de9b71-aa55-4bc2-8ef1-7802aadbe9d2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem új vezetése kiadott egy közleményt az új tanárokról, amelyben két olyan név is szerepel, akit valójában fel sem kértek.","shortLead":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem új vezetése kiadott egy közleményt az új tanárokról, amelyben két olyan név is...","id":"20210128_A_kozmedia_ujabb_beosztottja_es_a_Hidember_producere_is_osztalyt_indithat_az_SZFEn","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44de9b71-aa55-4bc2-8ef1-7802aadbe9d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e50e89a-d2c2-4c44-87b1-0c7c6881fb02","keywords":null,"link":"/kultura/20210128_A_kozmedia_ujabb_beosztottja_es_a_Hidember_producere_is_osztalyt_indithat_az_SZFEn","timestamp":"2021. január. 28. 14:57","title":"A közmédia újabb beosztottja és a Hídember producere is osztályt indíthat az SZFE-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa7a2cc8-89fe-4add-ab07-7c2231dfcb72","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hatvan éve, a modern autózás megjelenése óta mindig 3 ezer fölött alakult a halálos áldozatok száma. ","shortLead":"Hatvan éve, a modern autózás megjelenése óta mindig 3 ezer fölött alakult a halálos áldozatok száma. ","id":"20210129_Soha_nem_volt_ilyen_keves_halalos_aldozat_a_francia_utakon_mint_2020ban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa7a2cc8-89fe-4add-ab07-7c2231dfcb72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d2a1155-5477-40eb-b637-c3446ad491c5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210129_Soha_nem_volt_ilyen_keves_halalos_aldozat_a_francia_utakon_mint_2020ban","timestamp":"2021. január. 29. 18:31","title":"Soha nem volt olyan kevés halálos áldozat a francia utakon, mint tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b14ff84-6352-471d-997c-bc5081dd18c6","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Nemcsak a jó szex, hanem a rendezett élettér, a közös hit és a pénzhez való viszony is meghatározó lehet egy párkapcsolat hosszú távú fennmaradásában – derül ki egy új magyar kutatásból, amely a karantén alatti párkapcsolati dinamikákat vizsgálta meg. ","shortLead":"Nemcsak a jó szex, hanem a rendezett élettér, a közös hit és a pénzhez való viszony is meghatározó lehet...","id":"20210129_Igy_valtak_jobba_vagy_rosszabba_a_magyar_parkapcsolatok_a_karanten_alatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b14ff84-6352-471d-997c-bc5081dd18c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a79d5859-0b63-4103-9104-160fd988859a","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210129_Igy_valtak_jobba_vagy_rosszabba_a_magyar_parkapcsolatok_a_karanten_alatt","timestamp":"2021. január. 29. 08:15","title":"Így váltak jobbá vagy rosszabbá a magyar párkapcsolatok a karantén alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]