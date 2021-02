Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"365b07f0-e01a-41d9-ba14-db2b5b2ab6d5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A matricák ára és a büntetés mértéke is nőtt idén.","shortLead":"A matricák ára és a büntetés mértéke is nőtt idén.","id":"20210201_autopalya_matrica_ervenyesseg_2021","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=365b07f0-e01a-41d9-ba14-db2b5b2ab6d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9875ca8d-9609-41ae-bc45-c75c08a21cc7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210201_autopalya_matrica_ervenyesseg_2021","timestamp":"2021. február. 01. 08:28","title":"Autósok, figyelem: mától büntetnek, ha nincs érvényes matrica","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cf280d2-9eee-49f9-9f06-4268f930ad24","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A következő HVG Extra Pszichológia Szalonban a Kapcsolódó Nevelés módszeréről is beszélgetünk.","shortLead":"A következő HVG Extra Pszichológia Szalonban a Kapcsolódó Nevelés módszeréről is beszélgetünk.","id":"20210201_Letezik_a_csoda_elkerulheto_a_gyereknevelessel_jaro_stressz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2cf280d2-9eee-49f9-9f06-4268f930ad24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6346ba1-8a39-4374-a4a0-3cfba756ca7e","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210201_Letezik_a_csoda_elkerulheto_a_gyereknevelessel_jaro_stressz","timestamp":"2021. február. 01. 11:30","title":"Létezik a csoda: elkerülhető a gyerekneveléssel járó stressz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb736002-355b-4554-a949-5bb24e7d936b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyfajta Pofátlantanítás best ofot készített a rendőrség. ","shortLead":"Egyfajta Pofátlantanítás best ofot készített a rendőrség. ","id":"20210202_A_tavalyi_ev_legerosebb_kozuti_jeleneteibol_csinalt_videot_a_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb736002-355b-4554-a949-5bb24e7d936b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1332bd22-2803-4a6b-9f53-61a50e1a4fc8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210202_A_tavalyi_ev_legerosebb_kozuti_jeleneteibol_csinalt_videot_a_rendorseg","timestamp":"2021. február. 02. 08:47","title":"2020 legerősebb közúti jeleneteiből csinált videót a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b468eb01-ad98-4cf9-af64-467769562c14","c_author":"Kókai Péter","category":"vilag","description":"A vakcinadiplomácia kifejezetten alkalmas a kínaiakkal való kapcsolatok építésére, ez most Szerbiában is bebizonyosodott, ahol a nyugati oltóanyagokat messze nem övezi olyan kormányzati rajongás, mint a Sinopharm vakcináját. Igaz, azokból nincs is annyi, mint a kínaiból.","shortLead":"A vakcinadiplomácia kifejezetten alkalmas a kínaiakkal való kapcsolatok építésére, ez most Szerbiában is...","id":"20210203_Vakcinadiplomacia_szerb_modra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b468eb01-ad98-4cf9-af64-467769562c14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c048c5b-e596-4ff5-9e05-06541a319750","keywords":null,"link":"/vilag/20210203_Vakcinadiplomacia_szerb_modra","timestamp":"2021. február. 02. 20:00","title":"Orbán új kísérleti laborjában politikai kérdéssé vált a vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5bb8ef1-82c4-46ca-a5c4-78d4dfcbae5b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bányavállalatok részvényeinek is elindult felfelé az ára.","shortLead":"A bányavállalatok részvényeinek is elindult felfelé az ára.","id":"20210201_gamestop_ezust_tozsde_arfolyam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5bb8ef1-82c4-46ca-a5c4-78d4dfcbae5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a29eaac1-df55-4f50-b2cb-cf6e13de749a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210201_gamestop_ezust_tozsde_arfolyam","timestamp":"2021. február. 01. 11:31","title":"Az ezüst lett a Reddit kisbefektetőinek új célpontja, nyolcéves csúcson az árfolyam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eaa5dfb-7385-4efa-b2d0-33ba9362be39","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 19 éves Joseph Flavill tavaly márciusban, a nagy lezárások előtt szenvedett súlyos fejsérülést egy balesetben, és hónapokig kómában feküdt, most kezd magához térni. Kétszer is átesett a koronavírus-fertőzésen a kórházban anélkül, hogy tudott volna róla. ","shortLead":"A 19 éves Joseph Flavill tavaly márciusban, a nagy lezárások előtt szenvedett súlyos fejsérülést egy balesetben, és...","id":"20210202_Gyakorlatilag_ataludta_a_vilagjarvanyt_egy_brit_tinedzser_miutan_tiz_honapig_komaban_volt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0eaa5dfb-7385-4efa-b2d0-33ba9362be39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b63315bd-c185-4007-8a5f-9361a9f8e98a","keywords":null,"link":"/elet/20210202_Gyakorlatilag_ataludta_a_vilagjarvanyt_egy_brit_tinedzser_miutan_tiz_honapig_komaban_volt","timestamp":"2021. február. 02. 14:04","title":"Gyakorlatilag átaludta a világjárványt egy brit tinédzser, miután tíz hónapig kómában volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"817c1d48-7348-45bd-b86e-3223b57a4a93","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jelentősen csökkenti a katona által szabályozhatatlan fegyverrázkódást az a kis kiegészítő, amellyel saját hadseregét erősítené az Egyesült Államok.","shortLead":"Jelentősen csökkenti a katona által szabályozhatatlan fegyverrázkódást az a kis kiegészítő, amellyel saját hadseregét...","id":"20210201_celzas_puska_fegyver_amerikai_hadsereg_stabilizator","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=817c1d48-7348-45bd-b86e-3223b57a4a93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4355477-d73f-410a-a67d-e220ebd1b8a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210201_celzas_puska_fegyver_amerikai_hadsereg_stabilizator","timestamp":"2021. február. 01. 09:03","title":"Új kütyü kerül az amerikai katonák fegyvereire, még könnyebb lesz célozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"766905a4-9500-434c-b8e1-64524290709d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Már csak egy hónap, és online válogathatunk a BIDF, vagyis a Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál idei programjából.



","shortLead":"Már csak egy hónap, és online válogathatunk a BIDF, vagyis a Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál idei...","id":"20210201_Ha_lemaradt_a_Born_in_Auschwitzrol_a_Budapesti_Nemzetkozi_Dokumentumfilm_Fesztivalon_bepotolhatja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=766905a4-9500-434c-b8e1-64524290709d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89c733cb-8eee-4b25-965d-2a0c9916a294","keywords":null,"link":"/kultura/20210201_Ha_lemaradt_a_Born_in_Auschwitzrol_a_Budapesti_Nemzetkozi_Dokumentumfilm_Fesztivalon_bepotolhatja","timestamp":"2021. február. 01. 10:47","title":"Ha lemaradt az On the Spot Auschwitz-filmjéről, a BIDF-en bepótolhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]