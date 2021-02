Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0b96b07c-77e7-43e5-a8eb-2d1c925400e7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kényszerű bezártság, az egyre elterjedtebbé váló otthoni munka egyaránt hozzájárultak ahhoz, hogy mind több időt töltünk digitális eszközeinkkel. De vajon hol a határa annak, hogy végül ne váljunk képernyőfüggőké?","shortLead":"A kényszerű bezártság, az egyre elterjedtebbé váló otthoni munka egyaránt hozzájárultak ahhoz, hogy mind több időt...","id":"20210202_lockdown_bezartsag_kijarasi_tilalom_digitalis_fuggoseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b96b07c-77e7-43e5-a8eb-2d1c925400e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3648ed7-4131-4dc2-a5c8-9f36feb8fece","keywords":null,"link":"/tudomany/20210202_lockdown_bezartsag_kijarasi_tilalom_digitalis_fuggoseg","timestamp":"2021. február. 02. 08:03","title":"Hogyan kerülheti el, hogy képernyőfüggővé váljon a nagy bezárkózásban? Ötletek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb736002-355b-4554-a949-5bb24e7d936b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyfajta Pofátlantanítás best ofot készített a rendőrség. ","shortLead":"Egyfajta Pofátlantanítás best ofot készített a rendőrség. ","id":"20210202_A_tavalyi_ev_legerosebb_kozuti_jeleneteibol_csinalt_videot_a_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb736002-355b-4554-a949-5bb24e7d936b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1332bd22-2803-4a6b-9f53-61a50e1a4fc8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210202_A_tavalyi_ev_legerosebb_kozuti_jeleneteibol_csinalt_videot_a_rendorseg","timestamp":"2021. február. 02. 08:47","title":"2020 legerősebb közúti jeleneteiből csinált videót a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34bb52a6-69f6-41e6-9ef5-578528f73e61","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már januárban magasabb összegű személyi adókedvezmény jár az adóból – közölte a Pénzügyminisztérium.","shortLead":"Már januárban magasabb összegű személyi adókedvezmény jár az adóból – közölte a Pénzügyminisztérium.","id":"20210202_minimalber_adokedvezmegy_adozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=34bb52a6-69f6-41e6-9ef5-578528f73e61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1d11581-3faf-444d-b8f6-ff4005e48bdd","keywords":null,"link":"/kkv/20210202_minimalber_adokedvezmegy_adozas","timestamp":"2021. február. 02. 11:29","title":"Úgy kell számolni az adókedvezményekkel, mint ha már januárban is az új minimálbért fizették volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa088770-4694-4686-bb8d-552131edb623","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jármű a felsővezetékről vagy benne található nagy teljesítményű kondenzátorokból veszi az áramot.","shortLead":"A jármű a felsővezetékről vagy benne található nagy teljesítményű kondenzátorokból veszi az áramot.","id":"20210202_Nalunk_tesztelik_Europa_elso_hibridvillany_tehermozdonyat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa088770-4694-4686-bb8d-552131edb623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0f92ec1-8c04-47d7-8490-86100fff0b2d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210202_Nalunk_tesztelik_Europa_elso_hibridvillany_tehermozdonyat","timestamp":"2021. február. 02. 16:38","title":"Magyar cég használhatja Európa első elektromos-hibrid tehermozdonyát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb2fc463-8161-4c07-aeda-1f9add3bda6c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két év múlva a Google Android rendszere fut majd az amerikai márka autóinak infotainment-rendszerein.","shortLead":"Két év múlva a Google Android rendszere fut majd az amerikai márka autóinak infotainment-rendszerein.","id":"20210202_Googlera_csereli_autoiban_a_Microsoftot_a_Ford","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb2fc463-8161-4c07-aeda-1f9add3bda6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b5fd92d-1e08-48c6-b339-ebbf37a940b3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210202_Googlera_csereli_autoiban_a_Microsoftot_a_Ford","timestamp":"2021. február. 02. 17:40","title":"Google-ra cseréli autóiban a Microsoftot a Ford","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"060e66b9-b763-40b5-ba59-a6addf4aa5ea","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"A magyar reformátusok első számú vezetőjévé, a zsinat elnökévé választhatják a politikai karrierjét egyházira cserélő Balog Zoltánt. Ám nem a hagyományos módon.","shortLead":"A magyar reformátusok első számú vezetőjévé, a zsinat elnökévé választhatják a politikai karrierjét egyházira cserélő...","id":"20210203_A_reformatus_hagyomanyok_tobbszoros_felrugasaval_lehet_puspok_Balog_Zoltan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=060e66b9-b763-40b5-ba59-a6addf4aa5ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c90c22d-80b0-483b-a23c-b87f6cad9127","keywords":null,"link":"/360/20210203_A_reformatus_hagyomanyok_tobbszoros_felrugasaval_lehet_puspok_Balog_Zoltan","timestamp":"2021. február. 03. 19:00","title":"A református hagyományok többszöri felrúgásával lehet püspök Balog Zoltán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62a2519f-0f5e-474b-ac12-61ed0462d8cd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"90 százalék feletti a Szputnyik V hatásossága a harmadik tesztfázis adatai szerint, ráadásul a 60 év felettieknél is ugyanilyen hatásos.","shortLead":"90 százalék feletti a Szputnyik V hatásossága a harmadik tesztfázis adatai szerint, ráadásul a 60 év felettieknél is...","id":"20210202_lancet_szputnyikv_vakcina_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62a2519f-0f5e-474b-ac12-61ed0462d8cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"016ca51c-f0e7-4b88-ac35-896a16d57d68","keywords":null,"link":"/tudomany/20210202_lancet_szputnyikv_vakcina_koronavirus","timestamp":"2021. február. 02. 14:01","title":"Az orosz vakcina biztonságos és hatásos a Lancet orvosi szaklapban megjelent cikk szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13fa6530-b126-4e84-b542-c210a07f402b","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Egy 1,6 milliárdos telekvásárlásba vágott családjával és két másik magánszeméllyel Rogán Antal új felesége, pár héttel a propagandaminiszterrel kötött házassága előtt. A csak néhány hónapja gazdává vált 28 éves nő a szüleivel együtt több mint hatszáz, de személyesen is több mint kétszáz hektárnyi borsodi erdőre, mezőre, szántóra és egyéb mezőgazdasági földterületre tett szert – a gigantikus vételárból azonban csak 5 százalékot kellett letenniük, a többit az állami tulajdonú Budapest Bank hitelezi a vevőnek. ","shortLead":"Egy 1,6 milliárdos telekvásárlásba vágott családjával és két másik magánszeméllyel Rogán Antal új felesége, pár héttel...","id":"20210202_A_hazassagkotes_elott_nem_sokkal_lett_foldbirokos_Rogan_Antal_uj_felesege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13fa6530-b126-4e84-b542-c210a07f402b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4272d401-3c70-465b-93e7-87734cefb22b","keywords":null,"link":"/itthon/20210202_A_hazassagkotes_elott_nem_sokkal_lett_foldbirokos_Rogan_Antal_uj_felesege","timestamp":"2021. február. 02. 18:02","title":"Házasságkötésük előtt nem sokkal lett földbirtokos Rogán Antal új felesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]