[{"available":true,"c_guid":"c6b17ff4-77c4-436d-95a0-fb701baf65ea","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség egy videót is megosztott az elfogásuk pillanatáról. ","shortLead":"A rendőrség egy videót is megosztott az elfogásuk pillanatáról. ","id":"20210204_Jelblokkolo_autofeltoro_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6b17ff4-77c4-436d-95a0-fb701baf65ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1c51b92-625a-480c-a970-7b56908035ec","keywords":null,"link":"/cegauto/20210204_Jelblokkolo_autofeltoro_rendorseg","timestamp":"2021. február. 04. 09:05","title":"Jelblokkolóval dolgozó autófosztogatókat kaptak el a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fef094c5-77d6-4de8-a9e6-f933f05894f0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy szélsőséges pártok színeiben politizáló volt hírszerző tisztet ítéltek felfüggesztett börtönre, nem jogerősen.","shortLead":"Egy szélsőséges pártok színeiben politizáló volt hírszerző tisztet ítéltek felfüggesztett börtönre, nem jogerősen.","id":"20210204_holokauszttagadas_itelet_romania","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fef094c5-77d6-4de8-a9e6-f933f05894f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbdf75c6-0443-4aa9-af62-020508fa329e","keywords":null,"link":"/vilag/20210204_holokauszttagadas_itelet_romania","timestamp":"2021. február. 04. 17:38","title":"Először ítéltek el valakit Romániában holokauszttagadásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"157f7f3f-e788-4233-8a6f-e1386d07dbbc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google már dolgozik azon a megoldáson, ami korlátozná, hogy az alkalmazások nyomon kövessék a felhasználókat, illetve adatokat gyűjtsenek róluk.","shortLead":"A Google már dolgozik azon a megoldáson, ami korlátozná, hogy az alkalmazások nyomon kövessék a felhasználókat, illetve...","id":"20210205_google_android_nyomkovetes_letiltasa_androidos_alkalmazasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=157f7f3f-e788-4233-8a6f-e1386d07dbbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec052e61-b23d-40d8-bfe1-11c4a779c21d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210205_google_android_nyomkovetes_letiltasa_androidos_alkalmazasok","timestamp":"2021. február. 05. 11:33","title":"Szigorúbb adatvédelmi megoldás jöhet az Androidra, korlátozhatja a Google a nyomonkövetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b0472c0-6193-4e32-9ecb-c38691479a64","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közlekedési vállalat szórakoztató videókkal és játékokkal is jelentkezik majd kifejezetten a fiatalok kedvéért.","shortLead":"A közlekedési vállalat szórakoztató videókkal és játékokkal is jelentkezik majd kifejezetten a fiatalok kedvéért.","id":"20210204_TikTokcsatornat_inditott_a_BKK","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b0472c0-6193-4e32-9ecb-c38691479a64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"190cb1ee-b586-4753-b60c-07ae2b4c000b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210204_TikTokcsatornat_inditott_a_BKK","timestamp":"2021. február. 04. 16:40","title":"TikTok-csatornát indított a BKK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80fba992-40b4-4a24-9b3d-3e8ca61bb932","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Ha a kerület összes örökbérletű lakását értékesítik, kicserélődhet a lakosság, és különböző befektetői körök is lecsaphatnak az ingatlanokra.","shortLead":"Ha a kerület összes örökbérletű lakását értékesítik, kicserélődhet a lakosság, és különböző befektetői körök is...","id":"20210204_Varnegyed_muemleki_lakas_eladasi_tilalom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80fba992-40b4-4a24-9b3d-3e8ca61bb932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbf9fb59-7583-447f-8d98-cbb5caea8258","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210204_Varnegyed_muemleki_lakas_eladasi_tilalom","timestamp":"2021. február. 04. 14:50","title":"Feloldaná a Várnegyedben található műemléki lakások eladási tilalmát a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0e7366e-66c8-4648-bd66-84fc3e866ef6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több ezer kilométer hosszú, transzatlanti kábelt helyezett működésbe a Google. A mélytengeri vezeték Franciaország és az Egyesült Államok között biztosít több mint gyors összeköttetést.","shortLead":"Több ezer kilométer hosszú, transzatlanti kábelt helyezett működésbe a Google. A mélytengeri vezeték Franciaország és...","id":"20210204_google_transzatlanti_kabel_melytengeri_vezetek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0e7366e-66c8-4648-bd66-84fc3e866ef6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3118c16d-ee3d-484e-8404-239e427a3484","keywords":null,"link":"/tudomany/20210204_google_transzatlanti_kabel_melytengeri_vezetek","timestamp":"2021. február. 04. 08:36","title":"A Google új vezetékén 250 Tb/s sebességgel jönnek-mennek az adatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A német egészségügyi miniszter szerint bátorítóak az orosz vakcináról közölt adatok. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A német egészségügyi miniszter szerint bátorítóak az orosz vakcináról közölt adatok. Budapesten tárgyalt a cseh miniszterelnök.","shortLead":"Gyors és biztonságos oltóanyag kell, nem baj, ha kínai. Budapesten tárgyalt a cseh miniszterelnök.","id":"20210205_Orban_es_Babis_egyetertenek_a_kinai_vakcina_ugyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51bba09f-3679-4b48-a30f-892ff8155665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"995a94cc-506f-4810-a710-d84195bcf2b8","keywords":null,"link":"/itthon/20210205_Orban_es_Babis_egyetertenek_a_kinai_vakcina_ugyeben","timestamp":"2021. február. 05. 15:24","title":"Orbán és Babis egyetértenek a kínai vakcina ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]