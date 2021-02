Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7c84fbeb-e43b-4897-a9d5-ef3b6f99fba9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Nvidia RTX 3090-ese alapból látványos teljesítményre képes, de hozzáértő kezekben még gyorsabbá hangolható.","shortLead":"Az Nvidia RTX 3090-ese alapból látványos teljesítményre képes, de hozzáértő kezekben még gyorsabbá hangolható.","id":"20210208_galax_rtx_3090_videokartya_vilagrekord","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c84fbeb-e43b-4897-a9d5-ef3b6f99fba9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e7fb446-3258-494e-8da0-d643abf515f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210208_galax_rtx_3090_videokartya_vilagrekord","timestamp":"2021. február. 08. 10:33","title":"Úgy meghajtottak egy videokártyát, hogy megdöntött 16 világrekordot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b3221c-160a-4a06-8764-29370e4b3a72","c_author":"Jungheinrich","category":"brandchannel","description":"Szeged és Szabadka között, Mórahalmon található a műanyagipari csomagoló eszközök gyártásával foglalkozó Hok-Plastic Kft. A társaság 1996 novemberében családi vállalkozásként alakult meg, majd az elmúlt közel 25 évben megvalósított beruházásainak és kapacitásfejlesztéseinek eredményeképp stabil piaci szereplővé vált. A vállalat többek között a raktár és a gyártás automatizációjának is köszönheti, hogy az elmúlt években megsokszorozta a feldolgozó- és gyártókapacitását. Annak jártunk utána, hogyan segítette ezt a folyamatot az emberek és a gépek együttműködése.","shortLead":"Szeged és Szabadka között, Mórahalmon található a műanyagipari csomagoló eszközök gyártásával foglalkozó Hok-Plastic...","id":"20200706_jungheinrich_gepek_emberek_automatizacio_logisztika_raktar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8b3221c-160a-4a06-8764-29370e4b3a72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d49b5f8-a6d7-428a-ade4-482d7e8fb720","keywords":null,"link":"/brandchannel/20200706_jungheinrich_gepek_emberek_automatizacio_logisztika_raktar","timestamp":"2021. február. 08. 12:30","title":"Csodák tudnak történni, ha ember és gép együtt dolgozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Jungheinrich Hungária Kft.","c_partnerlogo":"2b5681f7-2be2-41a2-b449-eafef36cad80","c_partnertag":"jungheinrich"},{"available":true,"c_guid":"c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az oltással kapcsolatos téves információkat is megpróbálja visszaszorítani a legnagyobb közösségi oldal.","shortLead":"Az oltással kapcsolatos téves információkat is megpróbálja visszaszorítani a legnagyobb közösségi oldal.","id":"20210209_oltasellenesek_vakcina_koronavirus_oltas_kamuhir_facebook","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d251a9f-301f-4fe4-8a2e-599ad6bb559a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210209_oltasellenesek_vakcina_koronavirus_oltas_kamuhir_facebook","timestamp":"2021. február. 09. 09:33","title":"Szigorít a Facebook, minden oltásellenes bejegyzést törölni fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5404fd4a-28a8-4bb1-95e0-a0e70e810511","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az osztrák kormány óva int a tartományba utazástól. Azt kérik, hogy aki az elmúlt két hétben Tirolban járt, teszteltesse magát.","shortLead":"Az osztrák kormány óva int a tartományba utazástól. Azt kérik, hogy aki az elmúlt két hétben Tirolban járt...","id":"20210208_tirol_koronavirus_mutacio_utazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5404fd4a-28a8-4bb1-95e0-a0e70e810511&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"933a9c37-7a11-43e8-96ff-eefe16089e58","keywords":null,"link":"/vilag/20210208_tirol_koronavirus_mutacio_utazas","timestamp":"2021. február. 08. 18:15","title":"Nem ajánlott Tirolba utazni, már 293 embernél mutatták ki a dél-afrikai vírusmutációt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6db91844-3f07-4949-be80-f5660a5e8653","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A védettség köztudottan azután alakul ki, hogy az egyén egy második oltást is kapott.","shortLead":"A védettség köztudottan azután alakul ki, hogy az egyén egy második oltást is kapott.","id":"20210209_magyar_kajak_kenusok_edzotabor_del_afrika_moderna_vakcina_oltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6db91844-3f07-4949-be80-f5660a5e8653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91e051d5-f832-480e-9317-8c2fbee86052","keywords":null,"link":"/itthon/20210209_magyar_kajak_kenusok_edzotabor_del_afrika_moderna_vakcina_oltas","timestamp":"2021. február. 09. 07:38","title":"A magyar kajakosok egyetlen oltás után repültek Dél-Afrikába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e416e27-0f79-4100-92a2-3c9c22d1049f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Északon és az Alpokalján havazás várható, a fővárosban ónos eső, Somogyban pedig megdörrenhet az ég.","shortLead":"Északon és az Alpokalján havazás várható, a fővárosban ónos eső, Somogyban pedig megdörrenhet az ég.","id":"20210208_onos_eso_havazas_zivatarveszely_figyelmeztetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e416e27-0f79-4100-92a2-3c9c22d1049f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0d87784-bda6-4721-bc78-0b931033279b","keywords":null,"link":"/itthon/20210208_onos_eso_havazas_zivatarveszely_figyelmeztetes","timestamp":"2021. február. 08. 21:38","title":"Ónos eső, havazás és zivatarveszély miatt adtak ki figyelmeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8ab1553-de64-43e8-bc8e-a2d9a7befa1e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Űrkutatás szempontjából több mint izgalmas hónap lesz a február.","shortLead":"Űrkutatás szempontjából több mint izgalmas hónap lesz a február.","id":"20210208_mars_ureszkoz_urkutatas_urszonda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8ab1553-de64-43e8-bc8e-a2d9a7befa1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"291cd8d6-f97a-4a18-a749-18aefac74646","keywords":null,"link":"/tudomany/20210208_mars_ureszkoz_urkutatas_urszonda","timestamp":"2021. február. 08. 11:03","title":"Rövid időn belül három űreszköz is eléri a Marsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e3749d7-132e-4cd7-b7d9-46d0d3c91e37","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az Európai Unióban csak az emberek 2,5%-a kapott védőoltást míg az USA-ban 10%. A különbségre várják a magyarázatot a brüsszeli bizottságtól - hiányolva a transzparenciát.","shortLead":"Az Európai Unióban csak az emberek 2,5%-a kapott védőoltást míg az USA-ban 10%. A különbségre várják a magyarázatot...","id":"20210208_Az_europai_zoldek_az_Europai_Birosag_ele_vinnek_a_vakcinaugyet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e3749d7-132e-4cd7-b7d9-46d0d3c91e37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"148924f2-11e9-4a47-a1f3-d6ef424f69c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210208_Az_europai_zoldek_az_Europai_Birosag_ele_vinnek_a_vakcinaugyet","timestamp":"2021. február. 08. 16:50","title":"Az európai zöldek az Európai Bíróság elé vinnék a vakcinaügyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]