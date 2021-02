Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"16c6e991-f8ad-42c1-8ecf-f7e35c573092","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A BioNTech–Pfizer bejelentette, hogy a koronavírus elleni vakcina gyártási kapacitását 1,3 milliárdról 2 milliárdra emeli. Hogyan? Erről kérdezte a Der Spiegel a BioNTech vadonatúj németországi gyárának főnökét.","shortLead":"A BioNTech–Pfizer bejelentette, hogy a koronavírus elleni vakcina gyártási kapacitását 1,3 milliárdról 2 milliárdra...","id":"20210209_BionTech_Harmadik_vedooltasra_is_szukseg_lehet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16c6e991-f8ad-42c1-8ecf-f7e35c573092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d589bcb-bd78-44a5-8710-ac78576bd486","keywords":null,"link":"/kkv/20210209_BionTech_Harmadik_vedooltasra_is_szukseg_lehet","timestamp":"2021. február. 09. 15:32","title":"BioNTech: Harmadik védőoltásra is szükség lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24516708-4f4b-42d1-8a80-d8074f415e5b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgármester lazítást jelentett be, holnaptól csak bizonyos helyeken kell eltakarni az arcunkat.","shortLead":"A polgármester lazítást jelentett be, holnaptól csak bizonyos helyeken kell eltakarni az arcunkat.","id":"20210208_miskolc_maszkviseles_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24516708-4f4b-42d1-8a80-d8074f415e5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf0c9750-684d-463e-8c32-fd2642ecec96","keywords":null,"link":"/itthon/20210208_miskolc_maszkviseles_koronavirus","timestamp":"2021. február. 08. 19:55","title":"Keddtől vége a kötelező maszkviselésnek Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aabd0438-68f8-4594-90d7-fa5aed7a5b42","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Párizs mellett Lyonban és Bordeaux-ban is tesztelik a módszert, amely segít érvényt szerezni a rövidtávú lakáskiadás önkormányzati kontrolljának.","shortLead":"Párizs mellett Lyonban és Bordeaux-ban is tesztelik a módszert, amely segít érvényt szerezni a rövidtávú lakáskiadás...","id":"20210208_francia_airbnb_szabalyozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aabd0438-68f8-4594-90d7-fa5aed7a5b42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1015049-e6b2-4ce4-adea-f233941fc6bd","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210208_francia_airbnb_szabalyozas","timestamp":"2021. február. 08. 12:32","title":"Új modellt próbál ki az Airbnb: Párizsban törlik a rendszerükből azt, aki nem működik együtt a hatóságokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"193bd84d-6c35-4ed8-9181-b9acf30fe251","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Célzott kibertámadás érte a játékvilág egyik legismertebb fejlesztőcsapatát.","shortLead":"Célzott kibertámadás érte a játékvilág egyik legismertebb fejlesztőcsapatát.","id":"20210209_zsarolovirus_cd_projekt_red_cyberpunk_2077","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=193bd84d-6c35-4ed8-9181-b9acf30fe251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a267c4e-d4ca-494a-be6c-82481027c9c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210209_zsarolovirus_cd_projekt_red_cyberpunk_2077","timestamp":"2021. február. 09. 11:33","title":"Zsarolóvírussal zárolták a Cyberpunk 2077 fejlesztőinek számítógépeit, fizetniük kell, ha használni akarják őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"550826a1-2f80-4664-92c4-e1d4ec9d095e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Minden jel arra utal, hogy a Ford megújítja népszerű kompaktját.","shortLead":"Minden jel arra utal, hogy a Ford megújítja népszerű kompaktját.","id":"20210208_kemfotokon_a_megujult_ford_focus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=550826a1-2f80-4664-92c4-e1d4ec9d095e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c18a57c-6d7e-41b4-b32b-47a9f6809fda","keywords":null,"link":"/cegauto/20210208_kemfotokon_a_megujult_ford_focus","timestamp":"2021. február. 08. 11:45","title":"Kémfotókon a megújult Ford Focus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f5dff9f-2718-4142-8320-4e2b4c8f0634","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Idén elfogadják a kiviteli terveket, a közbeszerzés után pedig jövő év elején tehetik le az alapkövet.","shortLead":"Idén elfogadják a kiviteli terveket, a közbeszerzés után pedig jövő év elején tehetik le az alapkövet.","id":"20210208_m100_gyorsforgalmi_utepites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f5dff9f-2718-4142-8320-4e2b4c8f0634&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53939543-4a36-4832-b3ba-57f29cde885c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210208_m100_gyorsforgalmi_utepites","timestamp":"2021. február. 08. 16:45","title":"Jövőre indulhat az M100-as autóút építése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f19e006f-e609-4103-9c17-bb6fec5b92aa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Jovenel Moise elnök szerint puccskísérlet történt vasárnap. Elfogták a legfelsőbb bíróság egy tagját és egy rendőrségi vezetőt is.","shortLead":"Jovenel Moise elnök szerint puccskísérlet történt vasárnap. Elfogták a legfelsőbb bíróság egy tagját és egy rendőrségi...","id":"20210208_haiti_puccskiserlet_ellenzek_jovenel_moise","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f19e006f-e609-4103-9c17-bb6fec5b92aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cef18f1-5358-4007-924c-92e1eabfa09a","keywords":null,"link":"/vilag/20210208_haiti_puccskiserlet_ellenzek_jovenel_moise","timestamp":"2021. február. 08. 07:35","title":"Az életére tört az ellenzék Haiti elnöke szerint, őrizetbe vettek 23 embert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9ecef72-23fc-482b-b138-a50425f2ac8b","c_author":"Riba István","category":"360","description":"A történelemszemléletében is a saját útján tévelygő Kásler Miklós emberierőforrás-miniszter, felmelegítve egy régebbi legendát, megkérdőjelezi a Hunyadi család román származását. Szerinte a família vagy kun–tatár eredetű, vagy európai uralkodókhoz kötődik.","shortLead":"A történelemszemléletében is a saját útján tévelygő Kásler Miklós emberierőforrás-miniszter, felmelegítve egy régebbi...","id":"202105__hunyadilegendak_merlegen__kihantolt_mult__kivanatos_szarmazas__csontbrigad","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9ecef72-23fc-482b-b138-a50425f2ac8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd2d1289-9276-4726-b04f-25433f32265e","keywords":null,"link":"/360/202105__hunyadilegendak_merlegen__kihantolt_mult__kivanatos_szarmazas__csontbrigad","timestamp":"2021. február. 08. 13:00","title":"Román lehetett Hunyadi János, de Kásler miniszternek ez nem tetszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]