Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c51ab253-9e6d-4952-9d59-62a6182b753d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint fél év telt el az eset óta, a rendőrség most fogta el a 27 éves elkövetőt.","shortLead":"Több mint fél év telt el az eset óta, a rendőrség most fogta el a 27 éves elkövetőt.","id":"20210209_debrecen_jarokelo_bantalmazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c51ab253-9e6d-4952-9d59-62a6182b753d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae0ceca2-edc4-47e3-87d1-7bb12186f4ff","keywords":null,"link":"/itthon/20210209_debrecen_jarokelo_bantalmazas","timestamp":"2021. február. 09. 10:15","title":"Rendőrkézre került a férfi, aki tavaly júliusban agyonvert egy járókelőt Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ce50304-0bc8-4561-a2db-831fd640cb29","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A miniszterelnök által bejelentett hitelkonstrukcióról derült ki újabb részlet.","shortLead":"A miniszterelnök által bejelentett hitelkonstrukcióról derült ki újabb részlet.","id":"20210210_ingyenhitel_jarvany_fejlesztesi_bank","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ce50304-0bc8-4561-a2db-831fd640cb29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b78cc0a0-a566-4dd4-a93b-30588e998a8b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210210_ingyenhitel_jarvany_fejlesztesi_bank","timestamp":"2021. február. 10. 08:06","title":"Azok a vállalkozások kaphatnak az ingyenhitelből, amelyek a járvány előtt nem voltak veszteségesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efb021da-d08b-4b77-b87c-f214ae1350c4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Eddig kifejezetten büntették az ezt megengedő cégeket.","shortLead":"Eddig kifejezetten büntették az ezt megengedő cégeket.","id":"20210209_franciaorszag_ebed_asztal_munkahely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=efb021da-d08b-4b77-b87c-f214ae1350c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cea5250a-d60f-44fc-8aa2-d33343398b1f","keywords":null,"link":"/elet/20210209_franciaorszag_ebed_asztal_munkahely","timestamp":"2021. február. 09. 16:43","title":"Áttörés Franciaországban: munkahelyi asztaluknál ebédelhetnek a dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f9dd842-bd99-4b8c-9bc4-65a0ffa12815","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem valami mágneses vihar miatt zavarodott meg egyszerre az autók elektronikája. ","shortLead":"Nem valami mágneses vihar miatt zavarodott meg egyszerre az autók elektronikája. ","id":"20210208_Itt_eppen_egyszerre_frissitenek_le_tobb_ezer_Teslat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f9dd842-bd99-4b8c-9bc4-65a0ffa12815&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3da0773e-fc75-4824-a9af-5fff54929bb3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210208_Itt_eppen_egyszerre_frissitenek_le_tobb_ezer_Teslat","timestamp":"2021. február. 08. 17:06","title":"Így néz ki, amikor egyszerre frissítenek le több száz Teslát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff085533-86b2-4a3b-91a5-f2540f38424e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Financial Times vezércikkben sürgeti, hogy a ma kezdődő eljárás során a Szenátus marasztalja el Trumpot, amiért lázadást szított a törvényhozás ellen. Az Economist szerint azonban hiába egyértelműek a bizonyítékok, a volt elnök meg fogja úszni.","shortLead":"A Financial Times vezércikkben sürgeti, hogy a ma kezdődő eljárás során a Szenátus marasztalja el Trumpot, amiért...","id":"20210209_donald_trump_lapszemle","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff085533-86b2-4a3b-91a5-f2540f38424e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7db678ed-3a24-422b-8159-d87eee8d5db0","keywords":null,"link":"/360/20210209_donald_trump_lapszemle","timestamp":"2021. február. 09. 08:25","title":"A világlapok eltérően ítélik Donald Trump várható sorsát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ebcdd3a-cfb2-4a19-acd0-cb93790e8f40","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Megnéztük, hogy milyen élőben a közel 8,5 millió forintos alapárú Suzuki Swace.","shortLead":"Megnéztük, hogy milyen élőben a közel 8,5 millió forintos alapárú Suzuki Swace.","id":"20210210_alruhas_toyota_kiprobaltuk_a_suzuki_swacet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ebcdd3a-cfb2-4a19-acd0-cb93790e8f40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fea0b757-e6d0-47a4-a77f-d22b88b8a1e7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210210_alruhas_toyota_kiprobaltuk_a_suzuki_swacet","timestamp":"2021. február. 10. 11:10","title":"Álruhás Toyota: kipróbáltuk a hibrid Suzuki Swace-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fb34279-adc2-4066-b70b-daa0d5527f3b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a 2020 elején bemutatott X60-as 5G-modemhez képest nem lett sokkal gyorsabb, az új X65-össel így is fontos mérföldkőhöz érkezett el a Qualcomm.","shortLead":"Bár a 2020 elején bemutatott X60-as 5G-modemhez képest nem lett sokkal gyorsabb, az új X65-össel így is fontos...","id":"20210210_qualcomm_x65_5g_modem_sebessegi_rekord","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9fb34279-adc2-4066-b70b-daa0d5527f3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5adb943-f735-4d02-9b4c-be722c886b1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210210_qualcomm_x65_5g_modem_sebessegi_rekord","timestamp":"2021. február. 10. 09:33","title":"Sebességi rekordot döntött a Qualcomm új 5G-modeme, itt az X65","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f44a36fc-9b84-4f5f-a4c6-5cfb2adcce3a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egyes állatfajok akár hetven százalékkal messzebbre is kénytelenek elvándorolni az emberi tevékenységek miatt. ","shortLead":"Egyes állatfajok akár hetven százalékkal messzebbre is kénytelenek elvándorolni az emberi tevékenységek miatt. ","id":"20210209_Rosszabb_hatassal_lehetnek_a_turazok_az_allatok_elohelyeire_mint_a_fakivagas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f44a36fc-9b84-4f5f-a4c6-5cfb2adcce3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02f4460c-7718-4c94-976d-88295752494b","keywords":null,"link":"/zhvg/20210209_Rosszabb_hatassal_lehetnek_a_turazok_az_allatok_elohelyeire_mint_a_fakivagas","timestamp":"2021. február. 09. 09:45","title":"Rosszabb hatással lehetnek a túrázók az állatok élőhelyeire, mint a fakivágás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]