[{"available":true,"c_guid":"49269316-d86c-4e4f-b524-58fb283d74cb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Annalisa Malara azt mondta: soha nem fogja elfelejteni, amikor az első beteg az intenzív-osztályra került.","shortLead":"Annalisa Malara azt mondta: soha nem fogja elfelejteni, amikor az első beteg az intenzív-osztályra került.","id":"20210207_koronavirus_olasz_orvos_annalisa_malara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49269316-d86c-4e4f-b524-58fb283d74cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cc1c85d-7a63-4e62-8c61-f258d4b0659c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210207_koronavirus_olasz_orvos_annalisa_malara","timestamp":"2021. február. 07. 12:07","title":"Az első európai covidos beteget azonosító orvos: Mindennap a betegségtől való félelemmel indulok munkába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"673017a8-9910-4902-a872-c697194f0238","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Kísért a múlt: a Covid–19-járvány első hullámában a szerencsésebb országok a maszkok és a kesztyűk exportját korlátozták, most pedig az oltóanyagok kerültek sorra. Világszerte dühöng az oltásnacionalizmus, és ennek nemcsak a fejlődő országok ihatják meg a levét, hanem a fejlettek is, mert az aránytalanság miatt lassabban áll talpra a világgazdaság.","shortLead":"Kísért a múlt: a Covid–19-járvány első hullámában a szerencsésebb országok a maszkok és a kesztyűk exportját...","id":"202105__globalis_vakcinahaboru__eus_szigor__lemarado_fejlodok__nem_ez_aharc_lesz_avegso","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=673017a8-9910-4902-a872-c697194f0238&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd490e3c-412d-4230-b2a5-3b0e0c128c34","keywords":null,"link":"/360/202105__globalis_vakcinahaboru__eus_szigor__lemarado_fejlodok__nem_ez_aharc_lesz_avegso","timestamp":"2021. február. 07. 13:30","title":"\"Katasztrofális erkölcsi kudarc\" az oltásnacionalizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"835acb68-c798-4036-b35e-5861f1f8ebc2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két megriadt nő fizetett is neki. ","shortLead":"A két megriadt nő fizetett is neki. ","id":"20210207_alorvos_oltas_csalo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=835acb68-c798-4036-b35e-5861f1f8ebc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19f82913-0eb4-454a-be0a-ca5da5a39493","keywords":null,"link":"/itthon/20210207_alorvos_oltas_csalo","timestamp":"2021. február. 07. 10:29","title":"20 ezer forintot kért az oltásért az álorvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A következő napokban és hetekben több ezer újabb dózis érkezik. ","shortLead":"A következő napokban és hetekben több ezer újabb dózis érkezik. ","id":"20210206_Tobb_mint_negyvenezer_AstraZeneca_vakcina_erkezett_szombaton_Magyarorszagra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06ebef74-7eb5-4fcd-a70b-2e0af4304d59","keywords":null,"link":"/itthon/20210206_Tobb_mint_negyvenezer_AstraZeneca_vakcina_erkezett_szombaton_Magyarorszagra","timestamp":"2021. február. 06. 08:19","title":"Több mint negyvenezer AstraZeneca vakcina érkezett szombaton Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"706ececd-038a-41a8-98d5-1fe5f9de24ca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A házaspár szerencséje az volt, hogy még ébren voltak, amikor észlelték a bajt.","shortLead":"A házaspár szerencséje az volt, hogy még ébren voltak, amikor észlelték a bajt.","id":"20210207_Szenmonoxid_mergezest_kapott_egy_otgyerekes_sukosdi_hazaspar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=706ececd-038a-41a8-98d5-1fe5f9de24ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"463427bf-9a54-4006-b46b-bbd5c4e1ccef","keywords":null,"link":"/itthon/20210207_Szenmonoxid_mergezest_kapott_egy_otgyerekes_sukosdi_hazaspar","timestamp":"2021. február. 07. 20:59","title":"Szén-monoxid mérgezést kapott egy ötgyerekes sükösdi házaspár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Valamennyi Magyarországon elérhető koronavírus elleni vakcinának képes megakadályozni a súlyos megbetegedést, és kevés a mellékhatása - mondta Szlávik János. Az AstraZeneca oltóanyagot ugyanakkor nem merik idősebbeknek beadni, pedig a 65 felettiek immunizálása 85 százalékkal csökkentené az áldozatok számát egy kutatás szerint.","shortLead":"Valamennyi Magyarországon elérhető koronavírus elleni vakcinának képes megakadályozni a súlyos megbetegedést, és kevés...","id":"20210206_Nem_lehet_rangsorolni_a_vakcinakat_hatekonysag_szerint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b724603-8e9d-4b67-be89-bfe20fa82821","keywords":null,"link":"/itthon/20210206_Nem_lehet_rangsorolni_a_vakcinakat_hatekonysag_szerint","timestamp":"2021. február. 06. 14:35","title":"Szlávik János: Nem lehet rangsorolni a vakcinákat hatékonyság szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cd4ff05-7c6b-4d66-84f6-363c02b0bacc","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Csak minimálisan nő az idén a keresetek vásárlóereje, ezzel megtörik a bérfelzárkóztatás négy éve tartó folyamata. A nyáron eldől, tartható-e a béremelést a szociális hozzájárulási adó csökkentésével ösztönző modell. ","shortLead":"Csak minimálisan nő az idén a keresetek vásárlóereje, ezzel megtörik a bérfelzárkóztatás négy éve tartó folyamata...","id":"202105__berfelzarkoztatas__covidhatasok__novekvo_kockazatok__szukebb_marokkal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1cd4ff05-7c6b-4d66-84f6-363c02b0bacc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e655aa5-7fe2-44b7-b6fa-ad1a0f289ff7","keywords":null,"link":"/360/202105__berfelzarkoztatas__covidhatasok__novekvo_kockazatok__szukebb_marokkal","timestamp":"2021. február. 06. 08:30","title":"Az adatok mást mutatnak, de 2020-ban megállt a keresetek növekedése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e495692-bcbd-4b39-9228-a1bdbd9a1c8e","c_author":"Nagy Iván László","category":"vilag","description":"A történelem legjobbja napjaink legjobbja ellen: az ötvenötödik Super Bowl narratívája leginkább Tom Brady és Patrick Mahomes összecsapására van kihegyezve. Az amerikai foci nagydöntő azonban gazdasági élénkülést is hozhat a házigazda város életébe.","shortLead":"A történelem legjobbja napjaink legjobbja ellen: az ötvenötödik Super Bowl narratívája leginkább Tom Brady és Patrick...","id":"20210207_nfl_super_bowl_florida_kansas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e495692-bcbd-4b39-9228-a1bdbd9a1c8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcb0d639-530e-49cb-8276-0c830a595436","keywords":null,"link":"/vilag/20210207_nfl_super_bowl_florida_kansas","timestamp":"2021. február. 07. 20:00","title":"A nagybetűs kecske, aki egy este alatt rendberakhatja egy floridai város gazdaságát és hírnevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]