Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f58d4ba8-af7e-41d9-9588-d68a66459c76","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 6,4 literes benzines motorral szerelt terepjáró kevesebb mint 5 másodperc alatt gyorsul fel 0-ról 100-ra. ","shortLead":"A 6,4 literes benzines motorral szerelt terepjáró kevesebb mint 5 másodperc alatt gyorsul fel 0-ról 100-ra. ","id":"20210210_bearaztak_a_nagy_v8as_motorral_szerelt_uj_jeep_wranglert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f58d4ba8-af7e-41d9-9588-d68a66459c76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b4c2086-f9ba-415f-8de3-cf9ba9af2f5b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210210_bearaztak_a_nagy_v8as_motorral_szerelt_uj_jeep_wranglert","timestamp":"2021. február. 10. 12:21","title":"Beárazták a nagy V8-as motorral szerelt új Jeep Wranglert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed373a3-d05b-423e-8108-f0cb4f2f515c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Május másodikán Portimao ad otthont Forma–1-es futamnak. ","shortLead":"Május másodikán Portimao ad otthont Forma–1-es futamnak. ","id":"20210210_F1_versenynaptar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ed373a3-d05b-423e-8108-f0cb4f2f515c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c4ea49a-6bba-494e-a17a-2e903f68fcb6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210210_F1_versenynaptar","timestamp":"2021. február. 10. 14:06","title":"Ismét változik az F1-es versenynaptár, visszatér Portugália","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"651b6de4-79fc-4449-9ca8-0da1a27be6b1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy sebészi maszkra ráhelyezett textil maszk a részecskék 80 százalékának a belélegzését gátolja meg egy kísérlet szerint.","shortLead":"Egy sebészi maszkra ráhelyezett textil maszk a részecskék 80 százalékának a belélegzését gátolja meg egy kísérlet...","id":"20210210_Maszk_koronavirus_vedekezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=651b6de4-79fc-4449-9ca8-0da1a27be6b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"975740c2-76e9-4b77-a73a-a813d729411a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210210_Maszk_koronavirus_vedekezes","timestamp":"2021. február. 10. 20:50","title":"Egyszerre két maszkot kellene viselni a koronavírus ellen egy tanulmány szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6a16171-1fdf-4471-9e91-d5c9dd98265d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenészt még tavaly novemberben tartóztatták le többek között ittas vezetésért.\r

","shortLead":"A zenészt még tavaly novemberben tartóztatták le többek között ittas vezetésért.\r

","id":"20210210_Bruce_Springsteennek_birosag_ele_kell_allnia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6a16171-1fdf-4471-9e91-d5c9dd98265d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6329860-e3e4-44af-8944-1ea654410f03","keywords":null,"link":"/elet/20210210_Bruce_Springsteennek_birosag_ele_kell_allnia","timestamp":"2021. február. 10. 20:13","title":"Bruce Springsteennek bíróság elé kell állnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a11a17cf-52dc-45bd-8343-b7009b64d53a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az AT&T egyik ügyfele különös módját választotta, hogy kritizálja a szolgáltató internetcsomagját.","shortLead":"Az AT&T egyik ügyfele különös módját választotta, hogy kritizálja a szolgáltató internetcsomagját.","id":"20210210_lassu_internet_ujsaghirdetes_panasz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a11a17cf-52dc-45bd-8343-b7009b64d53a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e075cedd-c293-469c-8925-d3824a238e41","keywords":null,"link":"/tudomany/20210210_lassu_internet_ujsaghirdetes_panasz","timestamp":"2021. február. 10. 20:18","title":"Egész oldalas újsághirdetésekben panaszkodott a lassú internetre egy amerikai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e6646f9-2371-4dec-9119-35872867298b","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az elismert ingatlanfejlesztő 51 éves volt.","shortLead":"Az elismert ingatlanfejlesztő 51 éves volt.","id":"20210211_meghalt_kovacs_attila_dvm_horizon_developement","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e6646f9-2371-4dec-9119-35872867298b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc26e194-dd09-4931-95c0-3831d89bec7c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210211_meghalt_kovacs_attila_dvm_horizon_developement","timestamp":"2021. február. 11. 19:07","title":"Meghalt Kovács Attila, az egyik legismertebb magyar ingatlancég alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kutatók most több olyan tünetet is találtak, melyek a vizsgálatuk szerint Covid-fertőzötteknél is előfordultak.","shortLead":"Kutatók most több olyan tünetet is találtak, melyek a vizsgálatuk szerint Covid-fertőzötteknél is előfordultak.","id":"20210210_hidegrazas_izomfajdalom_etvagytalansag_covid_19_fertozes_tunetek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b6f1d75-48ed-43ea-8260-54dd8cd46acc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210210_hidegrazas_izomfajdalom_etvagytalansag_covid_19_fertozes_tunetek","timestamp":"2021. február. 10. 16:53","title":"A hidegrázás és az étvágytalanság is koronavírus-fertőzésre utalhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43c33c55-627c-42c0-88ce-53a576c8b78e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megváltozna az eddigi gyakorlat, miszerint egyes tengerentúli piacokon a Daciákat Renault-ként árusították.","shortLead":"Megváltozna az eddigi gyakorlat, miszerint egyes tengerentúli piacokon a Daciákat Renault-ként árusították.","id":"20210210_Vilagmarkat_csinalnak_a_Daciabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43c33c55-627c-42c0-88ce-53a576c8b78e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b0107c3-347b-44d0-bf09-1c8624b81d81","keywords":null,"link":"/cegauto/20210210_Vilagmarkat_csinalnak_a_Daciabol","timestamp":"2021. február. 10. 09:57","title":"Világmárkát csinálnak a Daciából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]