Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e36ff01f-9f70-496f-b712-828266443f27","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Délelőttre nem maradt szabad autós hely. ","shortLead":"Délelőttre nem maradt szabad autós hely. ","id":"20210110_Vasarnap_Kekesteto_kozlekedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e36ff01f-9f70-496f-b712-828266443f27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c39cb096-b232-4f4a-abcb-8082d4842819","keywords":null,"link":"/itthon/20210110_Vasarnap_Kekesteto_kozlekedes","timestamp":"2021. január. 10. 14:56","title":"Vasárnap megtelt a Kékestető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8ac884a-4438-4df2-bc5b-e605d1a82266","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 2018-ban indított Parler a szólásszabadság egyik utolsó bástyájaként reklámozza magát. Más kérdés, hogy ezzel olyan bejegyzések terjedésének is szabad teret ad, melyek egyértelmű hazugságokon alapulnak. A szolgáltatás a Google és az Apple alkalmazásboltjából is eltűnt.","shortLead":"A 2018-ban indított Parler a szólásszabadság egyik utolsó bástyájaként reklámozza magát. Más kérdés, hogy ezzel olyan...","id":"20210110_parler_alkalmas_android_ios_gyuleletkeltes_jarvanyszkeptikusok_capitolium_jobboldal_trumpistak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8ac884a-4438-4df2-bc5b-e605d1a82266&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca9ed895-02d4-40e1-8941-1eb7cba284d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210110_parler_alkalmas_android_ios_gyuleletkeltes_jarvanyszkeptikusok_capitolium_jobboldal_trumpistak","timestamp":"2021. január. 10. 13:18","title":"Az Apple és a Google is törölte a Parlert, a trumpisták és a járványszkeptikusok kedvenc appját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b19d7574-7707-4f00-a7e7-37b37b9c57e0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A rendőrök elfogták a kábítószer előállításához használt lakás bérlőjét és társát.\r

","shortLead":"A rendőrök elfogták a kábítószer előállításához használt lakás bérlőjét és társát.\r

","id":"20210109_droglabort_szamoltak_fel_budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b19d7574-7707-4f00-a7e7-37b37b9c57e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f02cfe39-804f-480e-b7da-afd0d9b72b00","keywords":null,"link":"/itthon/20210109_droglabort_szamoltak_fel_budapesten","timestamp":"2021. január. 09. 10:41","title":"Droglabort számoltak fel Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39cac855-65f2-4e38-b1ee-274a7a318197","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Az RTL Klub új sorozatával egy időben a TV2 is elindította a saját Mi kis falunk-utánérzését, ezúttal bűnözőkkel és korrupt politikusokkal. De azért olyan jó vidékiesen, ahogy azt kell.","shortLead":"Az RTL Klub új sorozatával egy időben a TV2 is elindította a saját Mi kis falunk-utánérzését, ezúttal bűnözőkkel és...","id":"20210109_doktor_balaton_kritika_tv2_sorozat_mi_kis_falunk_draga_orokosok_aranyelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39cac855-65f2-4e38-b1ee-274a7a318197&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba1e3515-764e-4e74-9810-9edc3f4b6fb9","keywords":null,"link":"/kultura/20210109_doktor_balaton_kritika_tv2_sorozat_mi_kis_falunk_draga_orokosok_aranyelet","timestamp":"2021. január. 09. 20:00","title":"Aki a Mi kis falunk és az Aranyélet keverékére vágyott, meg is érdemli a Doktor Balatont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcd6380a-e13a-4b4a-b863-2eed5a7d487f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az oltás önkéntes, ezért kell regisztrációval jelezni a szándékot.","shortLead":"Az oltás önkéntes, ezért kell regisztrációval jelezni a szándékot.","id":"20210109_Ujabb_pontositas_a_vakcinaregisztraciorol_egesz_evben_nyitva_marad_a_jelentkezes_lehetosege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fcd6380a-e13a-4b4a-b863-2eed5a7d487f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9cad3f8-4e07-418b-9c20-5c23c94baf90","keywords":null,"link":"/itthon/20210109_Ujabb_pontositas_a_vakcinaregisztraciorol_egesz_evben_nyitva_marad_a_jelentkezes_lehetosege","timestamp":"2021. január. 09. 15:42","title":"Újabb pontosítás a vakcina-regisztrációról: egész évben lehet jelentkezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd818100-ee40-4944-aa48-52524daf48cf","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Gondolt már valaha arra, hogy ha a szerelme igazán ismerné az ön belső valóját, akkor fejvesztve elszaladna? Ha igen, akkor ez a cikk önnek íródott.","shortLead":"Gondolt már valaha arra, hogy ha a szerelme igazán ismerné az ön belső valóját, akkor fejvesztve elszaladna? Ha igen...","id":"20210110_Ez_az_en_demonom_az_pedig_a_tied","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd818100-ee40-4944-aa48-52524daf48cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c22d0ab-85f1-4505-9225-90caa51bc147","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210110_Ez_az_en_demonom_az_pedig_a_tied","timestamp":"2021. január. 10. 20:15","title":"Ez az én démonom, az pedig a tied","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e186abf-d75b-4404-8988-be388e0b8cfe","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Bizonytalan kimenetelű harcot folytat a természet erőivel szemben egy halászhajó legénysége az izlandi Einar Kárason Viharmadarak című kisregényében.","shortLead":"Bizonytalan kimenetelű harcot folytat a természet erőivel szemben egy halászhajó legénysége az izlandi Einar Kárason...","id":"202101_konyv__tengeri_csata_einar_karason_viharmadarak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e186abf-d75b-4404-8988-be388e0b8cfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe7dbf18-4abd-4cd0-95f0-bf909a26fdf1","keywords":null,"link":"/360/202101_konyv__tengeri_csata_einar_karason_viharmadarak","timestamp":"2021. január. 10. 08:30","title":"\"Izlandról a tengerre indulni egyet jelentett a katonáskodással háború idején\" – könyvajánló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88e1eddd-0ef6-4f1e-9336-2a57ccf9f2c3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Floridában őrizetbe vették azt a férfit, aki a szerdai washingtoni zavargások idején magával vitte a képviselőház demokrata párti elnöke, Nancy Pelosi által használt pulpitust.","shortLead":"Floridában őrizetbe vették azt a férfit, aki a szerdai washingtoni zavargások idején magával vitte a képviselőház...","id":"20210109_Rendorkezen_a_Pelosipulpitusat_elvivo_floridai_ferfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88e1eddd-0ef6-4f1e-9336-2a57ccf9f2c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c75a58b3-7e6a-4b90-b453-cff9bb7addb7","keywords":null,"link":"/vilag/20210109_Rendorkezen_a_Pelosipulpitusat_elvivo_floridai_ferfi","timestamp":"2021. január. 09. 19:24","title":"Rendőrkézen a Pelosi pulpitusát elvivő floridai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]