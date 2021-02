Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9676728b-146b-41c8-becf-845147b5de58","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit Expanscape cég nem éppen egy MacBook Air-versenytárssal készül piacra lépni: az általuk fejlesztett Aurora 7 nevű laptop 11,8 kilogrammot nyom, 11 centiméter vastag, kinyitva pedig hét monitorral találhatja magát szembe a felhasználó.","shortLead":"A brit Expanscape cég nem éppen egy MacBook Air-versenytárssal készül piacra lépni: az általuk fejlesztett Aurora 7...","id":"20210214_expanscape_aurora_7_laptop_het_kijelzo_monitor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9676728b-146b-41c8-becf-845147b5de58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16815874-51da-4929-8dc4-31145f843698","keywords":null,"link":"/tudomany/20210214_expanscape_aurora_7_laptop_het_kijelzo_monitor","timestamp":"2021. február. 14. 20:03","title":"Ennek az új laptopnak 7 képernyője van, cserébe 12 kilós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74a2e57a-a427-4443-b9f8-91b94d59ddd0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hódmezővásárhelynél, Fóton és Lőrinciben is baleset történt.","shortLead":"Hódmezővásárhelynél, Fóton és Lőrinciben is baleset történt.","id":"20210214_Forgalom_M7es_autopalya_Budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74a2e57a-a427-4443-b9f8-91b94d59ddd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83b8415e-8beb-48eb-8b37-64fb8d53de09","keywords":null,"link":"/cegauto/20210214_Forgalom_M7es_autopalya_Budapest","timestamp":"2021. február. 14. 19:24","title":"Erős a forgalom az M7-es autópályán Budapest felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eda114b-2ebc-4428-892e-5df52abe6e1b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szocializmus alatt sem volt jobb az oktatás, a diákok eredményei azonban egyre rosszabbak, az otthonról hozott hátrányokat pedig szinte egyáltalán nem segít ledolgozni az iskola – mondta a hvg.hu podcastjában, a Fülkében Kende Ágnes szociológus, akivel a végtelen oktatási reform természetéről, a kitörési lehetőségekről beszélgettünk.","shortLead":"A szocializmus alatt sem volt jobb az oktatás, a diákok eredményei azonban egyre rosszabbak, az otthonról hozott...","id":"20210213_Fulke_Allandoan_egy_oktatasi_reform_kozepen_vagyunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0eda114b-2ebc-4428-892e-5df52abe6e1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7598b240-758b-4fe9-b26c-b9078b8de1fa","keywords":null,"link":"/itthon/20210213_Fulke_Allandoan_egy_oktatasi_reform_kozepen_vagyunk","timestamp":"2021. február. 13. 11:00","title":"Fülke: \"A tanár is szenved, ha látja, hogy a gyerekek nem bírják a tempót és lemaradnak\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e16d50e6-c88d-4456-86e5-51580c9c1002","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mesterséges intelligenciával ellátott drón 24 órás működésre képes, és jelentést is készít a szüretről.","shortLead":"A mesterséges intelligenciával ellátott drón 24 órás működésre képes, és jelentést is készít a szüretről.","id":"20210213_Intelligens_gyumolcsszuretelo_robotot_mutatott_be_egy_izraeli_ceg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e16d50e6-c88d-4456-86e5-51580c9c1002&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c74e237e-d36f-4adc-a384-9213c7666113","keywords":null,"link":"/tudomany/20210213_Intelligens_gyumolcsszuretelo_robotot_mutatott_be_egy_izraeli_ceg","timestamp":"2021. február. 13. 11:27","title":"Intelligens gyümölcsszüretelő robotot mutatott be egy izraeli cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"623d8021-f85f-4255-86fb-e2a863550843","c_author":"Nyusztay Máté","category":"360","description":"Donald Trump elnöki hagyatékának ritka példánya az űrkutatás, amit még a kritikusai szerint is aránylag megkímélt állapotban vehetett át hivatali utódja, Joe Biden. A Trump-korszak különösen a Hold-programja miatt maradhat emlékezetes, még ha sokak szerint irreális is volt 2024-re kitűzni az amerikai űrhajósok következő holdra szállásának időpontját. Az persze vitatható, mi számít irreálisnak fél évszázaddal a legutóbbi holdra szállás után, minden esetre az új elnöknek fel van adva a lecke: Bidennek egyszerre kell szembenéznie a felkorbácsolt várakozásokkal, a gazdasági realitásokkal, valamint egyre szemtelenebb riválisaival.","shortLead":"Donald Trump elnöki hagyatékának ritka példánya az űrkutatás, amit még a kritikusai szerint is aránylag megkímélt...","id":"20210214_holdra_szallas_Artemis_Trump_Biden_NASA_urkutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=623d8021-f85f-4255-86fb-e2a863550843&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d8e4f15-e4b1-43e9-b646-58e504535133","keywords":null,"link":"/360/20210214_holdra_szallas_Artemis_Trump_Biden_NASA_urkutatas","timestamp":"2021. február. 14. 13:30","title":"Holdra szállás Trump után: ennek is lőttek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06c2fe92-670d-4036-97d1-61f69442af20","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az udvari határátkelőhely rendőrkutyái pusztultak el, de a hírekkel szemben nem mérgezéstől.","shortLead":"Az udvari határátkelőhely rendőrkutyái pusztultak el, de a hírekkel szemben nem mérgezéstől.","id":"20210213_Kiderult_hogy_nem_mergezestol_halt_meg_a_harom_baranyai_rendorkutya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=06c2fe92-670d-4036-97d1-61f69442af20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dd0fa9b-0d30-4122-926d-35175bedb77d","keywords":null,"link":"/elet/20210213_Kiderult_hogy_nem_mergezestol_halt_meg_a_harom_baranyai_rendorkutya","timestamp":"2021. február. 13. 11:41","title":"Kiderült, hogy nem mérgezéstől halt meg a három baranyai rendőrkutya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f169caea-6c65-4c5c-884c-c01cab1686a7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Hiába tiltja az Egyesült Államokban szövetségi szintű jogszabály az embereknek, hogy bármiféle eszközzel 460 méternél jobban megközelítsék a bálnákat, az egyik legveszélyeztetettebb bálnafaj fiatal példánya pusztult el, mert elgázolhatta egy hajó.","shortLead":"Hiába tiltja az Egyesült Államokban szövetségi szintű jogszabály az embereknek, hogy bármiféle eszközzel 460 méternél...","id":"20210214_Nagyon_ritka_balnaborjut_gazolt_halalra_egy_hajo_Florida_partjainal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f169caea-6c65-4c5c-884c-c01cab1686a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62a87a52-9b51-4093-932c-0d4c9d0b06f0","keywords":null,"link":"/zhvg/20210214_Nagyon_ritka_balnaborjut_gazolt_halalra_egy_hajo_Florida_partjainal","timestamp":"2021. február. 14. 14:35","title":"Nagyon ritka, pár hónapos bálnaborjút gázolt halálra egy hajó Florida partjainál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d5af044-bf6d-44a9-9b85-7417f4bf0980","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Izgalmas képsorozat került fel Facebookra a miniszterelnök szombat délutánjáról.","shortLead":"Izgalmas képsorozat került fel Facebookra a miniszterelnök szombat délutánjáról.","id":"20210213_Orban_a_kutyajaval_toltotte_ki_az_allatvedelmi_konzultaciot_majd_sepregetni_ment","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d5af044-bf6d-44a9-9b85-7417f4bf0980&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"716758b5-ff77-43e3-ad13-b7526031281e","keywords":null,"link":"/zhvg/20210213_Orban_a_kutyajaval_toltotte_ki_az_allatvedelmi_konzultaciot_majd_sepregetni_ment","timestamp":"2021. február. 13. 17:45","title":"Orbán a kutyájával töltötte ki az állatvédelmi konzultációt, majd sepregetni ment","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]