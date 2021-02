Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bfaca13f-ea86-4dc7-9bd4-9e0f1b564f2b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"P. Mária a Credit Industriel et Commercial pénzintézet 24,09 százalékát ígérte a politikusnak, aki a portál információi szerint el is fogadta az ajánlatot. ","shortLead":"P. Mária a Credit Industriel et Commercial pénzintézet 24,09 százalékát ígérte a politikusnak, aki a portál információi...","id":"20210216_Blikk_Kosa_csengeri_orokosno","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bfaca13f-ea86-4dc7-9bd4-9e0f1b564f2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c402e91-ebcd-4d39-a2ce-b2bf9168a091","keywords":null,"link":"/itthon/20210216_Blikk_Kosa_csengeri_orokosno","timestamp":"2021. február. 16. 10:40","title":"Blikk: Francia bankban ígért részesedést Kósának a csengeri örökösnő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e552a6c-fbab-4c09-a0fa-ab2fb944a3e7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A nyomvonal megépítése a Lágymányosi és Petőfi híd forgalma miatt is szükséges lenne Baranyi Krisztina szerint.\r

","shortLead":"A nyomvonal megépítése a Lágymányosi és Petőfi híd forgalma miatt is szükséges lenne Baranyi Krisztina szerint.\r

","id":"20210215_Februar_vegen_donthetnek_a_Galvanihid_pesti_levezetojerol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e552a6c-fbab-4c09-a0fa-ab2fb944a3e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48e9e69b-4383-4adb-a785-4457b37a8ef8","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210215_Februar_vegen_donthetnek_a_Galvanihid_pesti_levezetojerol","timestamp":"2021. február. 15. 19:07","title":"Február végén dönthetnek a Galvani híd pesti levezetőjének helyéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db05bf2c-270c-4f1c-9c80-ac8d6b3acabf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sikerre vezetett az ügyészi indítvány a Prisztás-ügyben: újra börtönbe kell mennie Hatvani Istvánnak, akit korábban már elítéltek a gyilkosságért.","shortLead":"Sikerre vezetett az ügyészi indítvány a Prisztás-ügyben: újra börtönbe kell mennie Hatvani Istvánnak, akit korábban már...","id":"20210216_Prisztas_ugy_visszakerul_a_bortonbe_Hatyi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db05bf2c-270c-4f1c-9c80-ac8d6b3acabf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5643b71d-2de7-4464-939d-372c2afef5fc","keywords":null,"link":"/itthon/20210216_Prisztas_ugy_visszakerul_a_bortonbe_Hatyi","timestamp":"2021. február. 16. 15:20","title":"Váratlan fordulat a Prisztás-ügyben, visszakerül a börtönbe Hatyi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcce14ec-3662-4a2d-bb89-d41bdb1b09ff","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A támadást magára vállaló csoport állítja, az Egyesült Államok megszállása miatt követték el a merényletet. ","shortLead":"A támadást magára vállaló csoport állítja, az Egyesült Államok megszállása miatt követték el a merényletet. ","id":"20210216_raketatamadas_irak_amerikai_tamaszpont","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fcce14ec-3662-4a2d-bb89-d41bdb1b09ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c312b9c-d4c4-4210-b512-8f8189f2efd1","keywords":null,"link":"/vilag/20210216_raketatamadas_irak_amerikai_tamaszpont","timestamp":"2021. február. 16. 06:38","title":"Rakétatámadás ért egy amerikai támaszpontot Irakban, halálos áldozata is van a merényletnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már közel 300 ezren felgyógyultak a betegségből Magyarországon.","shortLead":"Már közel 300 ezren felgyógyultak a betegségből Magyarországon.","id":"20210216_Elhunyt_85_beteg_900_alatt_az_uj_fertozottek_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e09d9d76-d2c8-4aad-8e3b-677df5546d69","keywords":null,"link":"/itthon/20210216_Elhunyt_85_beteg_900_alatt_az_uj_fertozottek_szama","timestamp":"2021. február. 16. 09:31","title":"Elhunyt 85 beteg, 900 alatt az új fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4c222ec-77e5-4e52-a2c3-56aa98fe7e83","c_author":"Dobos Emese","category":"kkv","description":"Jelentősen átrendezte a biztosítási piacot a koronavírus-járvány – mondta el a hvg.hu-nak az NN Group globális vezérigazgatója. David Knibbe arról is beszélt, hogyan látja a cégek hozzáállását a fenntarthatósághoz, valamint arról, mennyire látja elterjedtnek a zöld befektetéseket.","shortLead":"Jelentősen átrendezte a biztosítási piacot a koronavírus-járvány – mondta el a hvg.hu-nak az NN Group globális...","id":"20210215_david_knibbe_interju","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4c222ec-77e5-4e52-a2c3-56aa98fe7e83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b398507-b749-4e8f-8582-2def4c15c84e","keywords":null,"link":"/kkv/20210215_david_knibbe_interju","timestamp":"2021. február. 15. 12:30","title":"David Knibbe: A járvány óta egyre többen érzik úgy, hogy a saját kezükbe kell venniük az irányítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c20d88b-09ee-4c2d-adc2-8c82259b3137","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselők azt mondták: nem temetni jöttek, hiszen \"ez a rádió küzdeni fog\". A Klubrádió vasárnapig használhatta frekvenciáját.","shortLead":"A képviselők azt mondták: nem temetni jöttek, hiszen \"ez a rádió küzdeni fog\". A Klubrádió vasárnapig használhatta...","id":"20210215_hadhazy_akos_szel_bernadett_klubradio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c20d88b-09ee-4c2d-adc2-8c82259b3137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47665c46-2d83-49b0-ba7d-3e28f6707143","keywords":null,"link":"/itthon/20210215_hadhazy_akos_szel_bernadett_klubradio","timestamp":"2021. február. 15. 05:16","title":"Fáklyákkal vonult a Klubrádió épületéhez Szél Bernadett és Hadházy Ákos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"000d9aad-44da-4edc-a1f4-aaef4cbe09f0","c_author":"HVG","category":"360","description":"Emlékkiállításnak tűnhet a Konok Tamás műveiből összeállított két, párhuzamosan futó budapesti tárlat. A Ludwig Múzeum nagyszabású életmű-válogatása a járványhelyzet okozta korlátozások miatt átmenetileg zárva tart. A kereskedelmi galériák viszont – a védelmi intézkedéseket betartva – nyitva lehetnek. Így a tavaly év végén elhunyt Konok Tamásnak a tér léptékeihez mért visszatekintő tárlata is látogatható a Molnár Ani Galériában.","shortLead":"Emlékkiállításnak tűnhet a Konok Tamás műveiből összeállított két, párhuzamosan futó budapesti tárlat. A Ludwig Múzeum...","id":"202106_tarlat__iranyok_terek_konok_tamas_vonalmozgasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=000d9aad-44da-4edc-a1f4-aaef4cbe09f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84d7fe31-87e4-4272-9f93-dcd7010e74c0","keywords":null,"link":"/360/202106_tarlat__iranyok_terek_konok_tamas_vonalmozgasok","timestamp":"2021. február. 16. 12:00","title":"Konok Tamás: \"Hiszem, hogy a rend a szabadság összhangzása\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]