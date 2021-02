Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1edd0c94-ed0e-4138-95dd-b2782d1c1c66","c_author":"Cs.H.","category":"kultura","description":"Se külföldre, se belföldre, se múzeumba nem mehetünk már hosszú hónapok óta – erre a bajra ad most tüneti kezelést a Virág Judit Galéria, amely mesés úticélokat ábrázoló magyar festményekről készített videosorozatot. Az ismeretterjesztő kisfilmek első két epizódja a hvg.hu-n debütál: a napsütötte San Remóba és a húszas évek pezsgő metropoliszába, Berlinbe kalandozunk el.","shortLead":"Se külföldre, se belföldre, se múzeumba nem mehetünk már hosszú hónapok óta – erre a bajra ad most tüneti kezelést...","id":"20210219_Utaznank_de_nem_engedik__az_eletet_habzsolo_magyar_festok_kepeivel_karpotolhatjuk_magunkat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1edd0c94-ed0e-4138-95dd-b2782d1c1c66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0a260d3-1bed-4d2e-a062-03596f79b65d","keywords":null,"link":"/kultura/20210219_Utaznank_de_nem_engedik__az_eletet_habzsolo_magyar_festok_kepeivel_karpotolhatjuk_magunkat","timestamp":"2021. február. 19. 14:42","title":"Utaznánk, de nem engedik – az életet habzsoló festők képeivel kárpótolhatjuk magunkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Már le is tartóztatták azt a férfit, akiért a rendőrök mentek. Két másik embert is gyanúsítottként hallgattak ki, a többieket tanúként kezelik.","shortLead":"Már le is tartóztatták azt a férfit, akiért a rendőrök mentek. Két másik embert is gyanúsítottként hallgattak ki...","id":"20210219_miskolc_prostitucio_szerencsejatek_drog","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dad666d8-aa46-47b9-810a-61b823ebe0eb","keywords":null,"link":"/itthon/20210219_miskolc_prostitucio_szerencsejatek_drog","timestamp":"2021. február. 19. 19:36","title":"Illegális kártyapartin kaptak el egy prostituáltakat futtató férfit Miskolcon, összesen 15 embert állítottak elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a0540a7-f5a7-4358-9ca1-363765f1ebce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Pinterest új funkciója egy komoly dilemma megoldásában segít: ugyan jó dolog online vásárolni kozmetikumokat, azonban nincs lehetőség a próbára. Ez változhat meg többek között a szemhéjpúderek esetében.","shortLead":"A Pinterest új funkciója egy komoly dilemma megoldásában segít: ugyan jó dolog online vásárolni kozmetikumokat, azonban...","id":"20210219_pinterest_szemhejpuder_kiprobalasa_kiterjesztett_valosagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a0540a7-f5a7-4358-9ca1-363765f1ebce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9204f6a-c7c8-4bdf-9272-5f785ec36a25","keywords":null,"link":"/tudomany/20210219_pinterest_szemhejpuder_kiprobalasa_kiterjesztett_valosagban","timestamp":"2021. február. 19. 12:03","title":"Kipróbáltuk a Pinterest új funkcióját: 4000-féle szemhéjpúder van benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5846bda0-05a0-4b03-8e28-7c35b6ab7143","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Az északi megyékben 5 fok alatt maradhat a hőmérséklet, máshol 14 fok is lehet.","shortLead":"Az északi megyékben 5 fok alatt maradhat a hőmérséklet, máshol 14 fok is lehet.","id":"20210219_borongos_idovel_zarul_a_munkahet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5846bda0-05a0-4b03-8e28-7c35b6ab7143&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d9d4885-8104-4f12-88b5-337b28aa352d","keywords":null,"link":"/idojaras/20210219_borongos_idovel_zarul_a_munkahet","timestamp":"2021. február. 19. 05:12","title":"Borongós idővel zárul a munkahét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ea014-a8e8-45f8-9038-b61b106c9920","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két Opel hajtott végre egy nemcsak pofátlan, hanem veszélyes manővert a Szerémi út egyik kereszteződésében.","shortLead":"Két Opel hajtott végre egy nemcsak pofátlan, hanem veszélyes manővert a Szerémi út egyik kereszteződésében.","id":"20210220_Ugy_hajtottak_at_a_piroson_hogy_a_hatalmas_forgalom_sem_zavarta_oket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e03ea014-a8e8-45f8-9038-b61b106c9920&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"584b1b9f-08c4-4fc7-8081-59eb69634080","keywords":null,"link":"/cegauto/20210220_Ugy_hajtottak_at_a_piroson_hogy_a_hatalmas_forgalom_sem_zavarta_oket","timestamp":"2021. február. 20. 10:15","title":"Úgy hajtottak át a piroson, hogy a hatalmas forgalom sem zavarta őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fa58873-a6d0-4302-9445-0c93e3ab7329","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az Örkény minden színészét, sőt vendégművészeket is megmozgató fergeteges ritmusú előadásban az egyik abszurd jelenet a másikat éri. Zűrzavar 2045.","shortLead":"Az Örkény minden színészét, sőt vendégművészeket is megmozgató fergeteges ritmusú előadásban az egyik abszurd jelenet...","id":"202107_szinhaz__hagymakupolas_szellkalmangrad_zurzavar_2045","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3fa58873-a6d0-4302-9445-0c93e3ab7329&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1293268b-0de9-4856-88cd-8c6fcdcab69c","keywords":null,"link":"/360/202107_szinhaz__hagymakupolas_szellkalmangrad_zurzavar_2045","timestamp":"2021. február. 19. 14:00","title":"Nagy pácban van Orkány kormányzó az Örkény színpadán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a5f8b7b-c4a6-419e-89bc-ab5e07597a52","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Vasárnap délután akár napsütés is várható, utána ismét jönnek a felhők. ","shortLead":"Vasárnap délután akár napsütés is várható, utána ismét jönnek a felhők. ","id":"20210220_Felhok_para_es_egy_kis_napsutes__a_hetveger_iojarasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a5f8b7b-c4a6-419e-89bc-ab5e07597a52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feb4e17c-f228-4fa9-b0e0-f454d1ec218a","keywords":null,"link":"/itthon/20210220_Felhok_para_es_egy_kis_napsutes__a_hetveger_iojarasa","timestamp":"2021. február. 20. 16:31","title":"Felhők, pára, és egy kis napsütés - a hétvéger iőjárása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1f4289e-5763-4eb9-92c4-41b7bc182a90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gajdics eddig a Karc FM főszerkesztője volt.","shortLead":"Gajdics eddig a Karc FM főszerkesztője volt.","id":"20210218_gajdics_otto_hirtv_karc_fm","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1f4289e-5763-4eb9-92c4-41b7bc182a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5534a3f4-759d-4782-ba12-6b2354de6d6e","keywords":null,"link":"/itthon/20210218_gajdics_otto_hirtv_karc_fm","timestamp":"2021. február. 18. 18:07","title":"Gajdics Ottó lett a HírTV tartalmi igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]