Több mint egy év telt el azóta, hogy a kínai hatóságok egy új, sebesen terjedő vírus felbukkanását jelentették a WHO-nak. Aligha akad azóta olyan ember a világon, aki ne hallotta volna a Covid–19 kifejezést, és mind többen gyászolnak rokont vagy barátot, akivel az új betegség végzett, miközben egzisztenciák dőltek romba hetek alatt, és a teljes életünket átírta a járvány. Mostanra elkészültek az oltások is, ami viszont nemcsak reményt, de ismét rengeteg kérdést is felvet, miközben a vírust nem hogy megállítani nem sikerült, de újabb mutációja is fenyeget. E harc a részleteit találja meg cikksorozatunkban.

Az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) szakértői bizottsága is jóváhagyta vasárnap a Johnson and Johnson által kifejlesztett egykomponensű oltóanyag alkalmazását. A CDC hozzájárulása a végleges engedélyezést jelenti, miután szombaton az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerhatóságtól (FDA) is megkapta a jóváhagyást a koronavírus elleni oltóanyag.

A szövetségi kormány a terjesztőpartnerek segítségével vasárnap este vagy hétfő reggel tervezi az első adagok kiszállítását.

A CDC immunizációs eljárásokkal foglalkozó tanácsadó bizottságának (ACIP) vasárnapi jelentése szerint ugyan még nincsenek olyan tanulmányok, amelyek összehasonlítanák a Johnson and Johnson oltóanyagát a Pfzier-BioNTech, vagy a Moderna már jóváhagyott vakcináival, de – mint fogalmaztak – eddig az összes oltóanyag nagyon hatékony volt, alkalmazásukkal csökkent a kórházi kezelésre szorultak és a halálesetek száma. A CDC igazgatója várhatóan jóváhagyja a testület ajánlásait, így a Johnson and Johnson vakcinája lesz az első egydózisú COVID-oltóanyag, amely elérhető az Egyesült Államokban. Az oltás szállítása és tárolása is egyszerűbb, mint az eddig megjelent vakcináké, ugyanis elegendő hűtőszekrényben tartani, nem szükséges hozzá fagyasztó.

A Johnson and Johnson tervei szerint márciusig húszmilliónál több, az év közepéig pedig százmillió adagot szállít majd a vakcinából, ami elegendő az Egyesült Államok oltási terveiben szereplő mennyiség közel harmadához.

Az FDA tájékoztatása szerint az egyetlen injekcióból álló oltóanyag 85 százalékos hatékonysággal akadályozza meg a SARS-CoV-2-vírus okozta Covid-19 súlyos szövődményeinek kialakulását, és ezt három földrészen végzett klinikai vizsgálatok eredményei támasztják alá. Az adatok alapján az amerikai gyógyszergyártó oltóanyaga erős védelmet biztosít a veszélyesebb dél-afrikai vírusvariánssal szemben is.