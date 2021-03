Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0021f341-e77d-46d3-bcfa-c0794bbd2233","c_author":"HVG","category":"360","description":"Kalocsán is egy fideszes által irányított cég, a Kalocsai Innovációs Központ vette át a vezető szerepet a helyi kulturális életben a művelődési központ mellett.","shortLead":"Kalocsán is egy fideszes által irányított cég, a Kalocsai Innovációs Központ vette át a vezető szerepet a helyi...","id":"202108_kalocsai_innovacios_kozpont_terfoglalas_akulturaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0021f341-e77d-46d3-bcfa-c0794bbd2233&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aec5351-8fbd-47a6-97b3-a80e5e29f0fc","keywords":null,"link":"/360/202108_kalocsai_innovacios_kozpont_terfoglalas_akulturaban","timestamp":"2021. február. 28. 16:15","title":"Újabb vidéki településen próbálkoznak a kulturális élet átszabásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"083a5a52-6d39-4c84-b23b-f293bc2de054","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem ért egyet a készülő szabályokkal, amelyek alapján könnyebb lenne kizárni egy nmezeti delegációt a Néppártból. Ha szerdán elfogadják a módosítást, a Fidesz kilép a néppárti frakcióból.","shortLead":"Nem ért egyet a készülő szabályokkal, amelyek alapján könnyebb lenne kizárni egy nmezeti delegációt a Néppártból. Ha...","id":"20210228_Orban_level_manfred_weber_eu_felfuggesztes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=083a5a52-6d39-4c84-b23b-f293bc2de054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a09d19b7-14a8-4dab-bcb6-68411d00e7ae","keywords":null,"link":"/itthon/20210228_Orban_level_manfred_weber_eu_felfuggesztes","timestamp":"2021. február. 28. 16:23","title":"Orbán belengette, hogy a Fidesz elhagyja a Néppártot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d6fbaea-b2a4-4e1e-baa2-3684a359ff67","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járványban elhunytak száma átlépte a 15 ezret.","shortLead":"A járványban elhunytak száma átlépte a 15 ezret.","id":"20210301_koronavirus_adatok_magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d6fbaea-b2a4-4e1e-baa2-3684a359ff67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc139b6d-918f-451b-a501-8e01160dacd0","keywords":null,"link":"/itthon/20210301_koronavirus_adatok_magyarorszag","timestamp":"2021. március. 01. 09:19","title":"Koronavírus: 84 ember meghalt, 4326 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b7fd8c4-8879-48ad-a475-923c1508c4e4","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Jobban el lehet viselni a bizonytalanságot, ha elkezdjük kontrollálni azt, ami felett rendelkezünk befolyással – állítja Mihalec Gábor párterapeuta, aki a tavalyi karantén idején azt vizsgálta, egyes párok miért küzdenek meg másoknál sikeresebben a bezártsággal járó feszültségekkel. Az interjúban a szakember beszél a közös hit és a közös kassza erejéről, a karanténbántalmazás forrásairól és arról, hogyan lehetett összehangolni az eltérő szexuális étvágyat.","shortLead":"Jobban el lehet viselni a bizonytalanságot, ha elkezdjük kontrollálni azt, ami felett rendelkezünk befolyással –...","id":"20210228_Mihalec_Gabor_parterapeuta_A_kommunikacio_a_kulcs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b7fd8c4-8879-48ad-a475-923c1508c4e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6adb5b6-87ea-4ec2-944f-c82489d2c003","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210228_Mihalec_Gabor_parterapeuta_A_kommunikacio_a_kulcs","timestamp":"2021. február. 28. 19:15","title":"Mihalec Gábor párterapeuta: A kommunikáció a kulcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0101839e-2cc5-4b58-b4f8-c3e16cb750dc","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nemcsak botoxkúrával vagy ájurvédikus gyógykezeléssel lehet küzdeni az öregedés ellen, hanem a versenysportolókéhoz hasonló edzéssel is. ","shortLead":"Nemcsak botoxkúrával vagy ájurvédikus gyógykezeléssel lehet küzdeni az öregedés ellen, hanem a versenysportolókéhoz...","id":"202108_edzessel_azoregedes_ellen_szeniorsprint","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0101839e-2cc5-4b58-b4f8-c3e16cb750dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb9b78f8-c40e-4d76-8963-d7bcd6fbfa8d","keywords":null,"link":"/360/202108_edzessel_azoregedes_ellen_szeniorsprint","timestamp":"2021. március. 01. 10:00","title":"Ha 50 felett is egészséges maradna, ismerje meg a HIIT-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"648e6c9c-a2e5-42aa-94b9-0859477bca48","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyedülálló szülőktől, azonos nemű pároktól vett idézetekkel érvel a Szivárványcsaládok Alapítvány az örökbefogadást sokaknak ellehetetlenítő rendelet ellen. Azt kérik, álljanak vissza a régi szabályok, mikor nem a miniszter, hanem szakemberek döntenek a gyerek sorsáról. ","shortLead":"Egyedülálló szülőktől, azonos nemű pároktól vett idézetekkel érvel a Szivárványcsaládok Alapítvány az örökbefogadást...","id":"20210228_orokbefogadas_szivarvanycsalad_novak_katalin_egyedulallo_azonos_nemu_parok_gyerek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=648e6c9c-a2e5-42aa-94b9-0859477bca48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eca1fd3f-726b-49fd-91ca-f921c155ecbc","keywords":null,"link":"/elet/20210228_orokbefogadas_szivarvanycsalad_novak_katalin_egyedulallo_azonos_nemu_parok_gyerek","timestamp":"2021. február. 28. 13:12","title":"\"Két és fél éves korában ajánlották ki nekem, addigra én voltam a negyedik anyuka az életében”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b56ab296-ea0d-4ee8-bb9e-0524da5d1545","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Satufékezniük kellett a sofőröknek, hogy ne üssék el a szarvascsordát.","shortLead":"Satufékezniük kellett a sofőröknek, hogy ne üssék el a szarvascsordát.","id":"20210228_Felelmetes_felvetelt_tett_kozze_egy_lengyel_autos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b56ab296-ea0d-4ee8-bb9e-0524da5d1545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1964fdee-5f8a-4a1d-ab7b-7c65ed0403a1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210228_Felelmetes_felvetelt_tett_kozze_egy_lengyel_autos","timestamp":"2021. február. 28. 11:43","title":"Vonulás közben ráesett egy szarvas egy BMW-re Lengyelorszában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a70eb6bf-0d74-4e70-bc68-23a42813d3b5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az indián nemzetség vezetője felkérte a Jeep márkát, hogy változtasson a 45 éven át használt Cherokee és Grand Cherokee modellek névhasználatán.\r

","shortLead":"Az indián nemzetség vezetője felkérte a Jeep márkát, hogy változtasson a 45 éven át használt Cherokee és Grand Cherokee...","id":"20210228_A_Cherokee_indianok_szerint_eppen_ideje_hogy_Jeep_marka_terepjarojarol_lekeruljon_a_nevuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a70eb6bf-0d74-4e70-bc68-23a42813d3b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"233795ac-9648-4559-a031-6249e080538e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210228_A_Cherokee_indianok_szerint_eppen_ideje_hogy_Jeep_marka_terepjarojarol_lekeruljon_a_nevuk","timestamp":"2021. február. 28. 21:19","title":"A Cherokee indiánok szerint éppen ideje, hogy a Jeep márka terepjárójáról lekerüljön a nevük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]