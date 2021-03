Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ade73cc9-2aeb-4815-b98e-a3ca855ea6c7","c_author":"HVG","category":"360","description":"Istentisztelet saját kockázatra? Ez a címe bécsi szakértők könyvének, amely arról szól, hogyan hat a Covid–19 a liturgiára. Az útmutatás már csak azért is indokolt, mert az új koronavírus felbukkanása óta megesett, hogy egyházi eseményeken tömegesen fertőződtek meg emberek. ","shortLead":"Istentisztelet saját kockázatra? Ez a címe bécsi szakértők könyvének, amely arról szól, hogyan hat a Covid–19...","id":"202109_templomhigienia_szenteltviz_jarvany_idejen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ade73cc9-2aeb-4815-b98e-a3ca855ea6c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c253f389-ac10-467c-bb08-1d0ea91e17e6","keywords":null,"link":"/360/202109_templomhigienia_szenteltviz_jarvany_idejen","timestamp":"2021. március. 07. 16:30","title":"Szenteltvíz járvány idején: mit tanácsolnak a templomlátogatóknak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74a77f7f-339e-4393-a147-0eaa1d6f8595","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy másik neves parlamenti képviselő is érintett az ügyben.","shortLead":"Egy másik neves parlamenti képviselő is érintett az ügyben.","id":"20210308_nemetorszag_politikus_kepviselo_koronavirus_jarvany_maszk_szerzodes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74a77f7f-339e-4393-a147-0eaa1d6f8595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51dcf35c-c240-4e91-9076-95dd9beedd3c","keywords":null,"link":"/vilag/20210308_nemetorszag_politikus_kepviselo_koronavirus_jarvany_maszk_szerzodes","timestamp":"2021. március. 08. 13:07","title":"Lemond egy német politikus, akinek a cége több százezer eurót kaszált maszkbeszerzéseken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fad789cf-2559-40c1-b9c2-fac1e10d077c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az Életjelek. Egy igaz emberi történet című dokumentumfilm-sorozat spanyolországi kórházi dolgozók mindennapjait követi végig a járványban, és nem csak a munka közben.","shortLead":"Az Életjelek. Egy igaz emberi történet című dokumentumfilm-sorozat spanyolországi kórházi dolgozók mindennapjait követi...","id":"202109_film__korhaz_a_jarvany_idejen_eletjelek_egy_igaz_emberi_tortenet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fad789cf-2559-40c1-b9c2-fac1e10d077c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9d1e54d-dae0-477c-b58a-a901feed25a2","keywords":null,"link":"/360/202109_film__korhaz_a_jarvany_idejen_eletjelek_egy_igaz_emberi_tortenet","timestamp":"2021. március. 07. 08:30","title":"Ilyen covidos filmet Magyarországon nem forgathatnának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25892e44-2da1-4d2b-a89e-0a21d2d92f8c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A magyar állam eddig semmit sem fizetett a Covid-ellátásban való részvételért a szolgáltatónak, annak ellenére, hogy az intézmény havi elszámolást küld az Emberi Erőforrások Minisztériumának.\r

","shortLead":"A magyar állam eddig semmit sem fizetett a Covid-ellátásban való részvételért a szolgáltatónak, annak ellenére...","id":"20210307_Az_egyik_magankorhaz_mar_jelezte_ha_nem_lassul_a_jarvany_terjedese_12_heten_belul_nem_lesz_szabad_agy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25892e44-2da1-4d2b-a89e-0a21d2d92f8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b4a1364-be6c-422c-b7a3-f6eed576d613","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210307_Az_egyik_magankorhaz_mar_jelezte_ha_nem_lassul_a_jarvany_terjedese_12_heten_belul_nem_lesz_szabad_agy","timestamp":"2021. március. 07. 19:36","title":"Az egyik magánkórház már jelezte: ha nem lassul a járvány terjedése, 1-2 héten belül nem lesz szabad ágy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"675fdb59-b3e5-4dba-9410-b371f998a8eb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Rudolf Péter, az intézmény igazgatója elmondta, mérföldkőnek tekintik az etikai kódex létrejöttét a magyar színházi életben.","shortLead":"Rudolf Péter, az intézmény igazgatója elmondta, mérföldkőnek tekintik az etikai kódex létrejöttét a magyar színházi...","id":"20210308_Elkeszult_a_Vigszinhaz_etikai_kodexe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=675fdb59-b3e5-4dba-9410-b371f998a8eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"deeb46fd-7700-42ed-b028-3e71840156a0","keywords":null,"link":"/kultura/20210308_Elkeszult_a_Vigszinhaz_etikai_kodexe","timestamp":"2021. március. 08. 14:26","title":"Elkészült a Vígszínház etikai kódexe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df4c0d61-16a2-457d-9f13-0f45e159f356","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A fideszes politikus ugyanazon érdekeltsége kétszer is nyert állami támogatást a Kisfaludy-program keretében.

","shortLead":"A fideszes politikus ugyanazon érdekeltsége kétszer is nyert állami támogatást a Kisfaludy-program keretében.

","id":"20210308_l_simon_laszlo_velencei_to_panzio_nav_nyomozas_megszuntetese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df4c0d61-16a2-457d-9f13-0f45e159f356&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05b73f4b-3e80-40c5-9f51-2788060ec43c","keywords":null,"link":"/kkv/20210308_l_simon_laszlo_velencei_to_panzio_nav_nyomozas_megszuntetese","timestamp":"2021. március. 08. 09:04","title":"Már nem nyomoz L. Simon László panziójának támogatása miatt a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e0679bd-c969-4df5-988a-8294399887ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az IP68-as vízállóság néha egészen meglepő dolgokra képes.","shortLead":"Az IP68-as vízállóság néha egészen meglepő dolgokra képes.","id":"20210308_iphone_11_ip_68_vizallosag_vizallo_telefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e0679bd-c969-4df5-988a-8294399887ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c768406b-ece9-4957-9784-d60154e3588c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210308_iphone_11_ip_68_vizallosag_vizallo_telefon","timestamp":"2021. március. 08. 10:33","title":"6 hónapot töltött egy tó fenekén egy iPhone, de így sem lett baja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb7f416b-3b3c-4ac1-8ac5-6c9b56fab8f6","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Bekerülhet a svájci alkotmányba, hogy nyilvános helyen, üzletekben és vendéglátóhelyeken tilos az arcot eltakaró ruhadarab viselése, miután vasárnap a svájci választópolgárok többsége támogatta az erre vonatkozó javaslatot.","shortLead":"Bekerülhet a svájci alkotmányba, hogy nyilvános helyen, üzletekben és vendéglátóhelyeken tilos az arcot eltakaró...","id":"20210307_Megszavaztak_Svajcban_hogy_ne_lehessen_arcot_eltakaro_ruhadarabot_viselni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb7f416b-3b3c-4ac1-8ac5-6c9b56fab8f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b31238d-be2a-42c2-bdbc-08dcfd9b883d","keywords":null,"link":"/elet/20210307_Megszavaztak_Svajcban_hogy_ne_lehessen_arcot_eltakaro_ruhadarabot_viselni","timestamp":"2021. március. 07. 17:40","title":"Megszavazták Svájcban, hogy ne lehessen arcot eltakaró ruhadarabot viselni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]