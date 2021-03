Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e28c5396-10ad-4822-b0ff-07c3724cdd4e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Márciustól új ügyvezető igazgató vezeti a Huawei magyarországi fogyasztói üzletágát, Thomas Liu három és fél év után váltja Lyon Shent. Az új vezető folytatja a vállalat tavaly elindított stratégiáját, amelynek köszönhetőn számos termékszegmensben jelentősen nőttek az okostelefonok terén visszaszorult Huawei eladásai Magyarországon és globálisan egyaránt.","shortLead":"Márciustól új ügyvezető igazgató vezeti a Huawei magyarországi fogyasztói üzletágát, Thomas Liu három és fél év után...","id":"20210311_huawei_ceo_igazgato_thomas_liu_lyon_shen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e28c5396-10ad-4822-b0ff-07c3724cdd4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cabb84a-2a92-4329-9728-b4ed37a2ed7c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210311_huawei_ceo_igazgato_thomas_liu_lyon_shen","timestamp":"2021. március. 11. 20:03","title":"Új igazgató került a magyar Huawei élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6faed5fa-0103-409b-8f4e-5f932d7da43e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor miniszterelnök nemrég arra figyelmeztetett, hogy a hasonló utakat most el kell halasztani. Valakik nem fogadták meg a kormányfő tanácsát.","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök nemrég arra figyelmeztetett, hogy a hasonló utakat most el kell halasztani. Valakik nem...","id":"20210312_dubaj_oe_lem_maganrepulo_orban_viktor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6faed5fa-0103-409b-8f4e-5f932d7da43e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a59dc1c8-93f3-4e1b-8ceb-309dd8b67322","keywords":null,"link":"/itthon/20210312_dubaj_oe_lem_maganrepulo_orban_viktor","timestamp":"2021. március. 12. 17:52","title":"Ezúttal Dubajba repült a NER magángépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01bf7898-339b-4c27-b1bc-4ed8fc9af475","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt két tagja a rendőrségen kezdte a pénteket, ahol kiderült, hogy nem olcsó mulatság eltávolítani a betonról vízalapú festéket. Szerintük egyértelműen vegzálásról van szó.","shortLead":"A párt két tagja a rendőrségen kezdte a pénteket, ahol kiderült, hogy nem olcsó mulatság eltávolítani a betonról...","id":"20210312_jachtparkolo_orosz_anna_toth_endre_momentum","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01bf7898-339b-4c27-b1bc-4ed8fc9af475&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86a3519a-047e-4f04-ab82-4854cd9fabe7","keywords":null,"link":"/itthon/20210312_jachtparkolo_orosz_anna_toth_endre_momentum","timestamp":"2021. március. 12. 12:15","title":"A rendőrség szerint 30 ezres kárt okoztak a momentumosok a jachtparkoló felfestésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02060698-9bc9-4bbb-94a9-833106304f82","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Nem a Freeszfe volt az első egyesület, amely megkapta oktatási célra a Damjanich utca 4. szám alatti épületet. Működött ott már egy olyan iskola, ahova Darvas Ivántól Szentágothai Jánosig számos ismert tudós és művész járt, amelyről Karinthy Frigyes is írt és amely Német Birodalmi Iskolaként, amíg csak tudott, ellenállt a Harmadik Birodalomnak.","shortLead":"Nem a Freeszfe volt az első egyesület, amely megkapta oktatási célra a Damjanich utca 4. szám alatti épületet. Működött...","id":"20210313_A_politika_belerug_egy_jol_mukodo_iskolaba__ezt_jol_ismeri_a_Damjanich_utcai_epulet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02060698-9bc9-4bbb-94a9-833106304f82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29d7b6e9-dd5c-437e-b332-d15c3e2251b8","keywords":null,"link":"/elet/20210313_A_politika_belerug_egy_jol_mukodo_iskolaba__ezt_jol_ismeri_a_Damjanich_utcai_epulet","timestamp":"2021. március. 13. 16:00","title":"A politika belerúg egy jól működő iskolába – ezt jól ismeri a Damjanich utcai épület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elhúzódó, másnéven Long Covid jelensége egyáltalán nem ritka. És egyes esetekben nem csak a szaglás vagy ízlelés tartós elvesztése okozhat gondot. ","shortLead":"Az elhúzódó, másnéven Long Covid jelensége egyáltalán nem ritka. És egyes esetekben nem csak a szaglás vagy ízlelés...","id":"20210312_covid_19_betegseg_elhuzodo_koronavirus_psziches_zavarok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1a55bbf-1196-41ef-ba90-69b8d78fe65f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210312_covid_19_betegseg_elhuzodo_koronavirus_psziches_zavarok","timestamp":"2021. március. 12. 09:03","title":"Vannak, akiknél komoly pszichés zavarok jöttek elő a Covid után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e2681ce-16a7-4740-939f-d7eafc40cc0c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az EMA szerint a beoltott embereknél a vérrögképződéses esetek száma nem haladja meg az általános adatokat.","shortLead":"Az EMA szerint a beoltott embereknél a vérrögképződéses esetek száma nem haladja meg az általános adatokat.","id":"20210311_Europai_Gyogyszerugynokseg_AstraZeneca_oltoanyag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e2681ce-16a7-4740-939f-d7eafc40cc0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d38fa08-b843-45af-8eb0-8e3928063e42","keywords":null,"link":"/tudomany/20210311_Europai_Gyogyszerugynokseg_AstraZeneca_oltoanyag","timestamp":"2021. március. 11. 20:10","title":"Európai Gyógyszerügynökség: továbbra is adható az AstraZeneca oltóanyaga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5643bed8-beba-461c-8f70-e8edc9707c8b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz gyártó öt évtizeddel ezelőtt leplezte le a legendás Miura sportkocsi ikonikus formatervű utódját.","shortLead":"Az olasz gyártó öt évtizeddel ezelőtt leplezte le a legendás Miura sportkocsi ikonikus formatervű utódját.","id":"20210312_50_eves_a_lamborghini_countach","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5643bed8-beba-461c-8f70-e8edc9707c8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d25dfb8f-9092-4e75-9cf6-df13011320c6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210312_50_eves_a_lamborghini_countach","timestamp":"2021. március. 12. 11:21","title":"50 éves a Lamborghini Countach","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f67099c-71e1-473e-b718-b85e5e12ae13","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Önmagát leplezi le a kormányzat, amikor arról beszél, milyen kevesen nem írták alá az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló szerződésüket, hiszen most a kevés is rengeteg.","shortLead":"Önmagát leplezi le a kormányzat, amikor arról beszél, milyen kevesen nem írták alá az egészségügyi szolgálati...","id":"202110__egeszsegugyi_szerzodesek__rabeszeles__kivaras__res_azarcpajzson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f67099c-71e1-473e-b718-b85e5e12ae13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5cc8628-d2b8-4f70-bd0b-827ad9d9cdc4","keywords":null,"link":"/360/202110__egeszsegugyi_szerzodesek__rabeszeles__kivaras__res_azarcpajzson","timestamp":"2021. március. 13. 07:00","title":"Nagyjából megduplázták a munkaerőhiányt az egészségügyben a kormányintézkedések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]