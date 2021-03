Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4aa2cfef-0514-4b04-a65d-54859dd4fa3e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a nemzeti ünnepen arról beszélt, ahogy ’48 példát adott ’56-ban és ’89-ben, a „sikeres járványkezelés” emléke az unokáinknak is segíthet majd a bajban.","shortLead":"A miniszterelnök a nemzeti ünnepen arról beszélt, ahogy ’48 példát adott ’56-ban és ’89-ben, a „sikeres járványkezelés”...","id":"20210315_Orban_Viktor_1848hoz_hasonlitotta_a_sikeres_jarvanykezelest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4aa2cfef-0514-4b04-a65d-54859dd4fa3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e5c6697-54c8-4f0d-9e25-98e61cd5f89e","keywords":null,"link":"/itthon/20210315_Orban_Viktor_1848hoz_hasonlitotta_a_sikeres_jarvanykezelest","timestamp":"2021. március. 15. 08:26","title":"Orbán Viktor 1848-hoz hasonlította a \"sikeres járványkezelést\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf2a1025-7fd2-4020-bfcf-ed66ebd1ec11","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az SZFE irányába alacsonyak szállnak a kitüntetések, de kapott állami díjat az Alföldi Róbert előadását cenzúrázó Vincze Balázs is. Lackfi János Babérkoszorút kapott.","shortLead":"Az SZFE irányába alacsonyak szállnak a kitüntetések, de kapott állami díjat az Alföldi Róbert előadását cenzúrázó...","id":"20210315_Kivalo_Muvesz_lett_Nemcsak_Karoly_es_Miko_Istvan_kituntettek_az_SZFE_tobb_uj_vezetojet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf2a1025-7fd2-4020-bfcf-ed66ebd1ec11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a324236-1585-41ba-9887-99ba131cdd33","keywords":null,"link":"/kultura/20210315_Kivalo_Muvesz_lett_Nemcsak_Karoly_es_Miko_Istvan_kituntettek_az_SZFE_tobb_uj_vezetojet","timestamp":"2021. március. 15. 12:06","title":"Kiváló Művész lett Nemcsák Károly és Mikó István, kitüntették az SZFE több új vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64e5904a-ae90-4882-8b61-fd26462ab35c","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Nyárra készülhet el az a javaslat, amely szankcionálná, ha egy ország nem működik együtt az EU-val az illegális bevándorlás kezelése terén.","shortLead":"Nyárra készülhet el az a javaslat, amely szankcionálná, ha egy ország nem működik együtt az EU-val az illegális...","id":"20210315_europai_unio_migracio_tanacs_szijjarto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64e5904a-ae90-4882-8b61-fd26462ab35c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cf9fcdb-9574-4585-97f1-5c96d495d267","keywords":null,"link":"/eurologus/20210315_europai_unio_migracio_tanacs_szijjarto","timestamp":"2021. március. 15. 20:40","title":"Megtagadhatja a vízumot az EU azon országoktól, amelyek nem fogadják vissza a migránsaikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44d99568-46ef-4be8-9d8a-47cf1ed898e1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Éjszaka fagypont körül alakul a hőmérséklet, nappal 10 fok körül.","shortLead":"Éjszaka fagypont körül alakul a hőmérséklet, nappal 10 fok körül.","id":"20210315_Hozapor_is_elofordulhat_marcius_15e_ejjel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=44d99568-46ef-4be8-9d8a-47cf1ed898e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29fddf47-c419-4b2c-946d-69742e8a7c94","keywords":null,"link":"/itthon/20210315_Hozapor_is_elofordulhat_marcius_15e_ejjel","timestamp":"2021. március. 15. 16:40","title":"Hózápor is előfordulhat március 15-e éjjel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afdbce4c-230f-41c3-992a-3983d347b13c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ befejezte a 280 ezer Szputnyik V, illetve a 450 ezer Sinopharm vakcina vizsgálatát, így ezeket az oltóanyagokat is fel tudják szabadítani.","shortLead":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ befejezte a 280 ezer Szputnyik V, illetve a 450 ezer Sinopharm vakcina vizsgálatát...","id":"20210316_Muller_Cecilia_operativ_torzs_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=afdbce4c-230f-41c3-992a-3983d347b13c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f67de91-a260-4e0a-afb3-24bc6fa2a089","keywords":null,"link":"/itthon/20210316_Muller_Cecilia_operativ_torzs_koronavirus","timestamp":"2021. március. 16. 13:22","title":"Müller Cecília: Nagyon nehéz hetek előtt állunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cbfe1d2-df67-4f1d-b211-da01f5defaeb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypártok mellett a Jobbik és a Demokratikus Koalíció tudott növekedni a Závecz Research friss felmérése szerint. A többi párt stagnál, az ellenzéki és a kormánypárti lista támogatottsága között pedig minimális a különbség.","shortLead":"A kormánypártok mellett a Jobbik és a Demokratikus Koalíció tudott növekedni a Závecz Research friss felmérése szerint...","id":"20210316_zavecz_fidesz_jobbik_kozvelemeny_kutatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7cbfe1d2-df67-4f1d-b211-da01f5defaeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6686d7d4-151a-4531-a7e4-ba36413d0fa7","keywords":null,"link":"/itthon/20210316_zavecz_fidesz_jobbik_kozvelemeny_kutatas","timestamp":"2021. március. 16. 11:02","title":"Závecz: Negyedmillióval nőtt a Fidesz–KDNP tábora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5428ad44-3ebb-419b-b8da-29480288dfd0","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Már több mint negyven országban, köztük Magyarországon is használják a koronavírus elleni Szputnyik V oltóanyagot, ám Oroszországban a polgárok kétharmada továbbra sem hisz a vakcinában és nem hajlandó azt beadatni magának. A jelenség az orosz hagyományokkal, a kapkodással, illetve a külföldre irányuló orosz propaganda nem kívánt mellékhatásaival magyarázható.","shortLead":"Már több mint negyven országban, köztük Magyarországon is használják a koronavírus elleni Szputnyik V oltóanyagot, ám...","id":"20210315_Szputnyik_V__a_vakcina_amit_jobban_szeretnek_kulfoldon_mint_otthon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5428ad44-3ebb-419b-b8da-29480288dfd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc94c69a-b526-4517-a514-8e2271225a4f","keywords":null,"link":"/vilag/20210315_Szputnyik_V__a_vakcina_amit_jobban_szeretnek_kulfoldon_mint_otthon","timestamp":"2021. március. 15. 17:00","title":"Szputnyik V – a vakcina, amit jobban szeretnek külföldön, mint otthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aec24701-c874-41b3-b80e-824000cc33df","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Harmincál is több, magyar egyházi személy – zömmel papok – által abuzált áldozatot szólaltatott meg Perintfalvi Rita katolikus teológus, a Grazi Egyetem tanára. Rövidesen megjelenő könyvéről kérdeztük.","shortLead":"Harmincál is több, magyar egyházi személy – zömmel papok – által abuzált áldozatot szólaltatott meg Perintfalvi Rita...","id":"202110__perintfalvi_rita__egyhazi_abuzusrol_elhallgatasrol__szembenezni_agonosszal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aec24701-c874-41b3-b80e-824000cc33df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"113eadb4-ed6f-4832-8b94-f8c7b713266a","keywords":null,"link":"/360/202110__perintfalvi_rita__egyhazi_abuzusrol_elhallgatasrol__szembenezni_agonosszal","timestamp":"2021. március. 16. 13:00","title":"Perintfalvi Rita: A papok gyakran lelki visszaéléssel kezdik a szexuális bántalmazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]