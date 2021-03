Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"933ca7bf-1ba9-4c0e-8253-187080444b97","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az áldozatok többsége ázsiai származású nő volt.","shortLead":"Az áldozatok többsége ázsiai származású nő volt.","id":"20210317_Masszazsszalon_lovoldozes_Georgia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=933ca7bf-1ba9-4c0e-8253-187080444b97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ea47004-eb84-41b2-b470-689468a8a683","keywords":null,"link":"/vilag/20210317_Masszazsszalon_lovoldozes_Georgia","timestamp":"2021. március. 17. 05:41","title":"Legalább nyolc embert agyonlőttek három amerikai masszázsszalonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c64a37e1-68bb-4005-9170-6d1a0e78768a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kritikusok ellenzik a lépést, attól tartanak, hogy megfigyelésre alkalmas programok is rákerülhetnek a mobiltelefonokra.","shortLead":"A kritikusok ellenzik a lépést, attól tartanak, hogy megfigyelésre alkalmas programok is rákerülhetnek...","id":"20210316_apple_oroszorszag_iphone_ios_ipad_elore_telepitett_alkalmazasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c64a37e1-68bb-4005-9170-6d1a0e78768a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d9f7b23-b2b4-48b5-b9eb-f976c26966c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210316_apple_oroszorszag_iphone_ios_ipad_elore_telepitett_alkalmazasok","timestamp":"2021. március. 16. 18:17","title":"Az Apple belement: az orosz kormány által jóváhagyott alkalmazások is ott lesznek az iPhone-okon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8f84f64-2df5-4704-b700-31380be670ef","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A tavalyi halasztás után idén úgy készülnek a wimbledoni szervezők, hogy nemcsak megtartják a versenyt, hanem nézőket is beengednek.","shortLead":"A tavalyi halasztás után idén úgy készülnek a wimbledoni szervezők, hogy nemcsak megtartják a versenyt, hanem nézőket...","id":"20210318_wimbledon_tenisz_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8f84f64-2df5-4704-b700-31380be670ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69e3ee27-4c7d-40e3-9542-81ff5e2719b9","keywords":null,"link":"/sport/20210318_wimbledon_tenisz_jarvany","timestamp":"2021. március. 18. 16:22","title":"Korlátozott számban, de beengednének nézőket idén a wimbledoni tenisztornára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1f18815-5c04-4a9c-9b1e-20bd26a65bbb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egymástól 150 kilométerre élő csimpánzokat kötöttek össze virtuálisan két cseh állatkert szakemberei, hogy megnézzék, miként reagálnak az állatok egymásra.","shortLead":"Egymástól 150 kilométerre élő csimpánzokat kötöttek össze virtuálisan két cseh állatkert szakemberei, hogy megnézzék...","id":"20210317_zoom_csehorszag_allatkert_csimpanz_zoom_hivas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1f18815-5c04-4a9c-9b1e-20bd26a65bbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adbaa3c0-deaf-46af-bf53-4d23a4ad8fc5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210317_zoom_csehorszag_allatkert_csimpanz_zoom_hivas","timestamp":"2021. március. 17. 17:03","title":"Zoomon kapcsolták össze két cseh állatkert csimpánzait, most egymást nézik a tévében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7547ac42-12ea-4f6e-8beb-1d2fd4baa180","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Önkormányzatok saját hatáskörben már döntöttek az elismerés mellett, de most először hozott olyan döntést japán bíróság, amely szerint az alkotmányba ütközik, hogy az állam nem ismeri el az azonos neműek házasságát. ","shortLead":"Önkormányzatok saját hatáskörben már döntöttek az elismerés mellett, de most először hozott olyan döntést japán...","id":"20210317_Alkotmanyellenes_meleghazassag_tilalma_japan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7547ac42-12ea-4f6e-8beb-1d2fd4baa180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0aa5b54-b6a8-44b7-b622-10a823e15b45","keywords":null,"link":"/elet/20210317_Alkotmanyellenes_meleghazassag_tilalma_japan","timestamp":"2021. március. 17. 07:28","title":"Alkotmányellenesnek minősítette egy japán bíróság a melegházasság tilalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64759c1c-49d4-47f4-a2aa-622aff30b22c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 82-es út a látványos útvonala mellett sajnos a baleseti listákon is az élen van.","shortLead":"A 82-es út a látványos útvonala mellett sajnos a baleseti listákon is az élen van.","id":"20210318_54_balesettel_vezeti_a_listat_az_orszag_legveszelyesebb_utszakasza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64759c1c-49d4-47f4-a2aa-622aff30b22c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff63bd65-4816-4fa1-9b54-bb71a44a7781","keywords":null,"link":"/cegauto/20210318_54_balesettel_vezeti_a_listat_az_orszag_legveszelyesebb_utszakasza","timestamp":"2021. március. 18. 09:23","title":"A Bakony egyik lankás szakasza az ország legveszélyesebb útja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a25dbc5-9031-4eab-87f6-05384d5f2d67","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Komposztálható bambuszból készült közlekedési táblákat helyeztek ki Bécsben. ","shortLead":"Komposztálható bambuszból készült közlekedési táblákat helyeztek ki Bécsben. ","id":"20210317_bambuszbol_keszult_Kresztablak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a25dbc5-9031-4eab-87f6-05384d5f2d67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a70bae25-baa0-4e72-b69b-6e93ab4a1a94","keywords":null,"link":"/cegauto/20210317_bambuszbol_keszult_Kresztablak","timestamp":"2021. március. 17. 09:04","title":"Jöhetnek a bambuszból készült KRESZ-táblák?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd95a836-4085-4a70-83c3-df9e97aa0151","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Gulyás Gergely szerint az uniós szerződések (vagy legalábbis az egyik) túl sok felelősséget hárítanak a vevőre – pedig ugyanez az orosz–magyar szerződésre is igaz részben.","shortLead":"Gulyás Gergely szerint az uniós szerződések (vagy legalábbis az egyik) túl sok felelősséget hárítanak a vevőre – pedig...","id":"20210318_Gulyas_Gergely_leleplezte_Orban_vakcinajosgombjet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd95a836-4085-4a70-83c3-df9e97aa0151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aecf905-f442-49f6-b00f-62c0f7a4bf61","keywords":null,"link":"/kkv/20210318_Gulyas_Gergely_leleplezte_Orban_vakcinajosgombjet","timestamp":"2021. március. 18. 14:25","title":"Gulyás Gergely leleplezte Orbán vakcina-jósgömbjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]