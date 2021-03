Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5fd16df9-f502-4c4b-ad8b-999dd4f22185","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Európa Amerikába költözött: Joe Biden elnök költségvetési csomagja olyan jóléti intézkedéseket tartalmaz, amilyenekre a kontinensünk szociáldemokratái is csettintenének. Más kérdés, hogy erre csak annak az országnak futja, amelyik a világgazdaság negyedét és kulcsvalutáját adja.","shortLead":"Európa Amerikába költözött: Joe Biden elnök költségvetési csomagja olyan jóléti intézkedéseket tartalmaz, amilyenekre...","id":"202111__biden_mentocsomagja__gondoskodo_kormany__filozofiavaltas__a_pelda_mutatos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5fd16df9-f502-4c4b-ad8b-999dd4f22185&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaa3c073-0f55-4e69-af3e-cbdd0109c731","keywords":null,"link":"/360/202111__biden_mentocsomagja__gondoskodo_kormany__filozofiavaltas__a_pelda_mutatos","timestamp":"2021. március. 18. 15:00","title":"Biden úgy osztja a pénzt, mint egy skandináv szociáldemokrata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05bcf602-6e5a-494a-be66-25656f186df4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lajosmizsétől egy kecskeméti áruház parkolójáig üldözött, majd combon szúrt egy férfi egy másikat.","shortLead":"Lajosmizsétől egy kecskeméti áruház parkolójáig üldözött, majd combon szúrt egy férfi egy másikat.","id":"20210317_keseles_konfliktus_autosok_kecskemet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05bcf602-6e5a-494a-be66-25656f186df4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c60a1e34-6088-4d71-a02e-4bada1533c0f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210317_keseles_konfliktus_autosok_kecskemet","timestamp":"2021. március. 17. 22:33","title":"Késeléssel végződött két autós konfliktusa Kecskeméten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcf6adb3-5cd8-4d38-9e4b-15f02f899bbe","c_author":"Tamás Ervin","category":"360","description":"A hatalom Hollywoodot játszik, írja szerzőnk, s pusztán a tökéletességét alátámasztó információkat hajlandó megosztani velünk, miközben a téziseit napról napra forgatja szurokba a valóság.","shortLead":"A hatalom Hollywoodot játszik, írja szerzőnk, s pusztán a tökéletességét alátámasztó információkat hajlandó megosztani...","id":"202111_beavatasi_szertartas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fcf6adb3-5cd8-4d38-9e4b-15f02f899bbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5523674b-d17f-48ec-864a-6acba446c583","keywords":null,"link":"/360/202111_beavatasi_szertartas","timestamp":"2021. március. 19. 11:00","title":"Tamás Ervin: A kormány a legpiszkosabb járvány idején sem tekint partnernek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Lovász László kapta a matematika legrangosabb nemzetközi díját, amelyet a matematika Nobel-díjaként is emlegetnek. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Lovász László kapta a matematika legrangosabb nemzetközi díját, amelyet a matematika Nobel-díjaként is emlegetnek...","id":"20210318_Radar360_Biden_szerint_Putyin_gyilkos_az_ugyeszseg_szerint_Berki_bunos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2ccf031-7dcd-46bd-afe4-b022d85ae327","keywords":null,"link":"/360/20210318_Radar360_Biden_szerint_Putyin_gyilkos_az_ugyeszseg_szerint_Berki_bunos","timestamp":"2021. március. 18. 07:54","title":"Radar360: Biden szerint Putyin gyilkos, az ügyészség szerint Berki bűnös","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da032a8f-3dd1-4624-9a40-5bbee0375431","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A nyomtatók alig 24 óra alatt készítenek el egy 32 négyzetméteres otthont.","shortLead":"A nyomtatók alig 24 óra alatt készítenek el egy 32 négyzetméteres otthont.","id":"20210319_3d_nyomtatas_kalifornia_sivatag_varos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da032a8f-3dd1-4624-9a40-5bbee0375431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fe8f6ca-0caa-438b-b7a2-63f7cf506df2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210319_3d_nyomtatas_kalifornia_sivatag_varos","timestamp":"2021. március. 19. 20:03","title":"3D-nyomtatással, a kaliforniai sivatagban épül meg a jövő városa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"060a64d9-a95f-458b-883f-259542dbd352","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A túl magas árakra hivatkozva a kormány utasította a MÁV-HÉV-et, hogy vonja vissza az új járművek beszerzésére kiírt közbeszerzést, és írja ki újra. Az orosz Transzmasholding korábban nagyon el akart indulni a tenderen, de nem tudta teljesíteni az alapvető feltételeket sem. Most újra esélyt kaphat. ","shortLead":"A túl magas árakra hivatkozva a kormány utasította a MÁV-HÉV-et, hogy vonja vissza az új járművek beszerzésére kiírt...","id":"20210318_Dirket36_A_kormany_visszavonatja_a_HEVjarmubeszerzest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=060a64d9-a95f-458b-883f-259542dbd352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"022eb695-ce72-4ad9-908f-955dd7785665","keywords":null,"link":"/kkv/20210318_Dirket36_A_kormany_visszavonatja_a_HEVjarmubeszerzest","timestamp":"2021. március. 18. 13:26","title":"Direkt36: A kormány visszavonatja a 200 milliárdos HÉV-járműbeszerzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1822a56-db1c-4d12-afb1-6f3f4c1ac3b7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz előzőleg azzal támadta a főpolgármestert, hogy Budapest nem volt fellobogózva március 15-én.","shortLead":"A Fidesz előzőleg azzal támadta a főpolgármestert, hogy Budapest nem volt fellobogózva március 15-én.","id":"20210318_karacsony_gergely_nemzeti_lobogo_budapest_marcius_15_fidesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1822a56-db1c-4d12-afb1-6f3f4c1ac3b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"183517bb-05aa-45fb-a16d-697299a23684","keywords":null,"link":"/itthon/20210318_karacsony_gergely_nemzeti_lobogo_budapest_marcius_15_fidesz","timestamp":"2021. március. 18. 07:11","title":"Karácsony: Természetesen idén is lobogtak a nemzeti lobogók a budapesti hidakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c8e3451-fb46-43f1-98a0-874547e00d70","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Legalábbis ez most Peking terve.","shortLead":"Legalábbis ez most Peking terve.","id":"20210318_Kinaba_csak_az_a_kulfoldi_lephet_be_akit_kinai_vakcinaval_oltottak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c8e3451-fb46-43f1-98a0-874547e00d70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4774ebe-fbc6-4a1c-85d7-8057e24d1e2b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210318_Kinaba_csak_az_a_kulfoldi_lephet_be_akit_kinai_vakcinaval_oltottak","timestamp":"2021. március. 18. 15:53","title":"Kínába csak az a külföldi léphet be, akit kínai vakcinával oltottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]