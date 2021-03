Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"acec6944-e37a-4074-a27f-3d3424313192","c_author":"Marabu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20210319_Marabu_Feknyuz_Kossuthdij","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=acec6944-e37a-4074-a27f-3d3424313192&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e5fbdfb-df8f-4768-86df-36d505675f22","keywords":null,"link":"/kultura/20210319_Marabu_Feknyuz_Kossuthdij","timestamp":"2021. március. 19. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Kossuth-díj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2db45381-6cd1-4caa-bb46-251af88a835b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Zsarolóvírus-támadás érte a világ egyik legnagyobb számítástechnikai gyártójaként működő Acert – értesült a Bleeping Computer.","shortLead":"Zsarolóvírus-támadás érte a világ egyik legnagyobb számítástechnikai gyártójaként működő Acert – értesült a Bleeping...","id":"20210320_acer_zsarolovirus_tamadas_revil_valtsagdij","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2db45381-6cd1-4caa-bb46-251af88a835b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c45a837c-6cf6-4aae-b0e8-3764a390b8e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210320_acer_zsarolovirus_tamadas_revil_valtsagdij","timestamp":"2021. március. 20. 14:24","title":"Megtámadták az Acert, állítólag 15 milliárd forintos váltságdíjat követelnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc8a78af-5bec-4fb2-b205-4621e0624641","c_author":"Bihari Péter","category":"360","description":"A nemrég bejelentett 1900 milliárdos Biden-terv esetében nyilvánvaló a rászorulók megsegítésének szándéka, a magyar kormány mást csinál, viszont már közgazdasági kiindulópontja is hibás – mondja Bihari Péter közgazdász, egyetemi oktató, korábban a Monetáris Tanács tagja.","shortLead":"A nemrég bejelentett 1900 milliárdos Biden-terv esetében nyilvánvaló a rászorulók megsegítésének szándéka, a magyar...","id":"20210320_Bihari_Peter_A_Bidenterv_magyar_szemmel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc8a78af-5bec-4fb2-b205-4621e0624641&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33442fc9-b395-4365-9e23-f8317337f53c","keywords":null,"link":"/360/20210320_Bihari_Peter_A_Bidenterv_magyar_szemmel","timestamp":"2021. március. 20. 16:00","title":"Bihari Péter: A magyar válságkezelés szociálisan még Trumpéhoz képest is érzéketlen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jó hír, hogy az eddig vártnál több uniós forrást kaphat Budapest, de most jönnek a nehéz tárgyalások, hogy arra költhessék a pénzt, amire a fővárosnak valóban szüksége van – értékelt a főpolgármester.","shortLead":"Jó hír, hogy az eddig vártnál több uniós forrást kaphat Budapest, de most jönnek a nehéz tárgyalások, hogy arra...","id":"20210318_Karacsony_budapest_fejlesztesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6017465-77ee-4543-867d-17beecfade1b","keywords":null,"link":"/itthon/20210318_Karacsony_budapest_fejlesztesek","timestamp":"2021. március. 18. 17:19","title":"Karácsony: Jövő héten indulnak a tárgyalások, mire költhetnek Budapesten 3000 milliárd forint uniós pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc9457f1-dada-49f0-b357-62275e64cc89","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha létezne Transporter GTI, akkor valahogy így nézhetne ki. ","shortLead":"Ha létezne Transporter GTI, akkor valahogy így nézhetne ki. ","id":"20210319_Volkswagen_Transporter_Sportline","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc9457f1-dada-49f0-b357-62275e64cc89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3667f00c-2506-4076-a025-8813d0b74aa4","keywords":null,"link":"/cegauto/20210319_Volkswagen_Transporter_Sportline","timestamp":"2021. március. 19. 10:47","title":"Jól áll a gyári tuning a Volkswagen Transporternek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google az angol nyelvű tartalmakra már elérhetővé tette az Élő feliratozás nevű funkcióját, mellyel nem csak a hallássérülteknek, a nyelvtanulóknak is jó szolgálatot tehet.","shortLead":"A Google az angol nyelvű tartalmakra már elérhetővé tette az Élő feliratozás nevű funkcióját, mellyel nem csak...","id":"20210319_google_chrome_bongeszo_chrome_89_elo_feliratozas_live_captions","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79c615c0-44f0-49bc-806f-d4bc34730ec3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210319_google_chrome_bongeszo_chrome_89_elo_feliratozas_live_captions","timestamp":"2021. március. 19. 08:03","title":"Megérkezett végre a Chrome-ba a funkció: élőben feliratozza az angol nyelvű videókat, hanganyagokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b285335b-3cae-4a6e-8426-d54fa9e497c3","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Leginkább a notebookokat, fülhallgatókat és a webkamerákat vették.","shortLead":"Leginkább a notebookokat, fülhallgatókat és a webkamerákat vették.","id":"20210319_MediaMarkt_webaruhaz_forgalom_boltzar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b285335b-3cae-4a6e-8426-d54fa9e497c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abc32ac5-0344-4ea3-acc9-14ce6bcc4973","keywords":null,"link":"/kkv/20210319_MediaMarkt_webaruhaz_forgalom_boltzar","timestamp":"2021. március. 19. 16:25","title":"A boltzár megháromszorozta a MediaMarkt webáruházának forgalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37c542d4-ceea-457d-b79a-0fb037d6de36","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nem éppen tavaszi időjárásra kell készülnünk, hózápor, eső és fagy is lehet az előrejelzések szerint.","shortLead":"Nem éppen tavaszi időjárásra kell készülnünk, hózápor, eső és fagy is lehet az előrejelzések szerint.","id":"20210318_hozapor_hideg_hetvege_idojaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37c542d4-ceea-457d-b79a-0fb037d6de36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eed7519f-e9a2-4771-9484-c0943109a8d2","keywords":null,"link":"/itthon/20210318_hozapor_hideg_hetvege_idojaras","timestamp":"2021. március. 18. 17:13","title":"Hózáporos hideg időt jósolnak a hétvégére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]