Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"216e8e60-4e43-4299-8f80-17e14382addf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 620 ezres ország mindkét szomszédja szigorít, de náluk hamarosan ki lehet ülni kávézni a vendéglátóhelyekre.","shortLead":"A 620 ezres ország mindkét szomszédja szigorít, de náluk hamarosan ki lehet ülni kávézni a vendéglátóhelyekre.","id":"20210324_Aprilis_elejetol_kinyithatnak_a_luxemburgi_teraszok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=216e8e60-4e43-4299-8f80-17e14382addf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dae40ae1-27e6-416d-999a-db3d7aec93ab","keywords":null,"link":"/vilag/20210324_Aprilis_elejetol_kinyithatnak_a_luxemburgi_teraszok","timestamp":"2021. március. 24. 20:51","title":"Április elejétől kinyithatnak a luxemburgi teraszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da0b9960-3962-4cf7-8062-8eeddcf20249","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tesla több nagybetűs résszel hívja fel a figyelmét a vevőknek a bitcoinos vásárlás buktatóira.","shortLead":"A Tesla több nagybetűs résszel hívja fel a figyelmét a vevőknek a bitcoinos vásárlás buktatóira.","id":"20210325_Lehet_bitcoinert_Teslat_venni_de_meg_szerintuk_sem_feltetlen_okos_dolog","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da0b9960-3962-4cf7-8062-8eeddcf20249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1c8e12f-90d6-43a5-9675-48cd228bb2aa","keywords":null,"link":"/cegauto/20210325_Lehet_bitcoinert_Teslat_venni_de_meg_szerintuk_sem_feltetlen_okos_dolog","timestamp":"2021. március. 25. 17:07","title":"Lehet bitcoinért Teslát venni, de még szerintük sem feltétlen okos dolog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58263d82-83ca-4054-8b13-29d84b36d71f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A legtöbbet a gépészekre, a villanyszerelőkre és a bádogosokra kell várni.","shortLead":"A legtöbbet a gépészekre, a villanyszerelőkre és a bádogosokra kell várni.","id":"20210324_Van_olyan_megye_ahol_ot_honapba_is_beletelhet_mire_hazhoz_jon_a_megfelelo_szakember","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58263d82-83ca-4054-8b13-29d84b36d71f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9141bcb4-98d5-4c29-9f19-8a81d7cd29c3","keywords":null,"link":"/kkv/20210324_Van_olyan_megye_ahol_ot_honapba_is_beletelhet_mire_hazhoz_jon_a_megfelelo_szakember","timestamp":"2021. március. 24. 20:37","title":"Van olyan megye, ahol öt hónapba is beletelhet, mire házhoz jön a megfelelő szakember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b401fcd-f9e1-4bb2-aed6-f98b93c229e7","c_author":"Balavány György","category":"360","description":"Mindenféle világnézeti klub működhessen a saját elképzelése szerint, amíg nem sérti meg a törvényt. Nevezze az egyház a melegséget annak, aminek akarja, a szekuláris szervezetek meg nevezzék az egyházat annak, aminek akarják.","shortLead":"Mindenféle világnézeti klub működhessen a saját elképzelése szerint, amíg nem sérti meg a törvényt. Nevezze az egyház...","id":"202112_miert_kene_vatikani_aldas_a_szexhez_Balavany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b401fcd-f9e1-4bb2-aed6-f98b93c229e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f287ba81-89ad-4f67-beb3-506666c2e913","keywords":null,"link":"/360/202112_miert_kene_vatikani_aldas_a_szexhez_Balavany","timestamp":"2021. március. 26. 15:00","title":"Balavány: Miért kéne vatikáni áldás a szexhez?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"746b1b43-74d1-47a5-97c2-1c059bbc71ed","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az olaj magas világpiaci ára miatt lesz kisebb az adóteher a benzinen és a gázolajon.","shortLead":"Az olaj magas világpiaci ára miatt lesz kisebb az adóteher a benzinen és a gázolajon.","id":"20210325_uzemanyag_jovedeki_ado_csokkenes_aprilis","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=746b1b43-74d1-47a5-97c2-1c059bbc71ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d235857b-27b6-4fc6-a960-6d1b8e65f3df","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210325_uzemanyag_jovedeki_ado_csokkenes_aprilis","timestamp":"2021. március. 25. 06:50","title":"Csökken az üzemanyagok jövedéki adója áprilistól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1173af12-b5d6-4905-b49d-17caf51eeb4f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az enyhén offroad hangulatú kombi új benzines csúcsmodellt kapott. ","shortLead":"Az enyhén offroad hangulatú kombi új benzines csúcsmodellt kapott. ","id":"20210325_magyarorszagon_a_280_loeros_uj_skoda_superb_scout","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1173af12-b5d6-4905-b49d-17caf51eeb4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43e69683-838f-445b-8e78-4159a02fc0b3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210325_magyarorszagon_a_280_loeros_uj_skoda_superb_scout","timestamp":"2021. március. 25. 07:59","title":"Magyarországon a 280 lóerős új Skoda Superb Scout","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdea020c-214d-43d9-b7df-a8e6e7cf4e08","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A két fődíj mellett szakmai, támogatói és közönségdíjakat is kiosztanak.","shortLead":"A két fődíj mellett szakmai, támogatói és közönségdíjakat is kiosztanak.","id":"20210324_Palyazat_2021_Ev_haza_dij","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cdea020c-214d-43d9-b7df-a8e6e7cf4e08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c9cf20d-8725-49d8-9538-ef6264c147fc","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210324_Palyazat_2021_Ev_haza_dij","timestamp":"2021. március. 24. 18:47","title":"Már lehet pályázni a 2021-es Év háza díjra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a52c0191-4610-43ef-a721-82c81f2f1a3f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Meglepő érveléssel állt elő Tatyjana Golivka, amikor meg kellett magyaráznia, miért javulnak a járványadatok a tulajdonképpen korlátozások nélkül élő Oroszországban.","shortLead":"Meglepő érveléssel állt elő Tatyjana Golivka, amikor meg kellett magyaráznia, miért javulnak a járványadatok...","id":"20210324_A_lezarasok_miatt_terjed_a_koronavirus_Europaban_az_orosz_kormanyfohelyettes_szerint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a52c0191-4610-43ef-a721-82c81f2f1a3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74ee2e84-a6a7-48e1-8417-9edfeb8d2c85","keywords":null,"link":"/vilag/20210324_A_lezarasok_miatt_terjed_a_koronavirus_Europaban_az_orosz_kormanyfohelyettes_szerint","timestamp":"2021. március. 24. 21:31","title":"A lezárások miatt terjed a koronavírus Európában az orosz kormányfőhelyettes szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]