Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6713d889-11a6-4692-81af-bd77af87e454","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rabló a pultra felugorva követelte a bevételt az eladótól.","shortLead":"A rabló a pultra felugorva követelte a bevételt az eladótól.","id":"20210325_pecsi_dohanybolt_rablas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6713d889-11a6-4692-81af-bd77af87e454&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1fa58c0-908b-4d28-8887-d3f268148206","keywords":null,"link":"/itthon/20210325_pecsi_dohanybolt_rablas","timestamp":"2021. március. 25. 19:22","title":"Videón, ahogy kirabolnak egy pécsi dohányboltot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f089693-efd3-431b-bb34-7d82e542dfa1","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Ez a HVG hetilap ajánlója.","shortLead":"Ez a HVG hetilap ajánlója.","id":"202112_vesztesegeink","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f089693-efd3-431b-bb34-7d82e542dfa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e89ffedb-9097-47ca-9c7e-5757a764d028","keywords":null,"link":"/itthon/202112_vesztesegeink","timestamp":"2021. március. 25. 09:55","title":"Gergely Márton: Veszteségeink","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"847a6ccb-e072-43d7-9759-99e963ac652c","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Orbán Viktor a belügyminiszterre bízta az egészségügyet a járványban, Pintér Sándor pedig katonai parancsrendszert vezetett be, régi belügyeseket állítva a kulcspozíciókba.","shortLead":"Orbán Viktor a belügyminiszterre bízta az egészségügyet a járványban, Pintér Sándor pedig katonai parancsrendszert...","id":"202112__biztonsagi_piac__pinter_es_bizalmasai__rendpartiak_azegeszsegugyben__tisztitokura","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=847a6ccb-e072-43d7-9759-99e963ac652c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9fca305-2b6b-4b29-965e-24ffeb832c71","keywords":null,"link":"/360/202112__biztonsagi_piac__pinter_es_bizalmasai__rendpartiak_azegeszsegugyben__tisztitokura","timestamp":"2021. március. 25. 10:30","title":"Így lettek szupertitkos katonai bázisok a kórházak Pintér Sándor irányítása alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0076536-5fde-4677-b5a6-306cc2965db5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy amerikai szövetségi bíróság több mint 300 millió dolláros (nagyjából 90 milliárd forintos) büntetést rótt ki az Apple-re. A vád: szabadalomsértés, az érintett a Personalized Media Communications.","shortLead":"Egy amerikai szövetségi bíróság több mint 300 millió dolláros (nagyjából 90 milliárd forintos) büntetést rótt ki...","id":"20210326_personalized_media_communications_szabadalomsertes_titkositas_drm","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0076536-5fde-4677-b5a6-306cc2965db5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da16d630-fd3b-4db5-b093-d3bf40f808e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210326_personalized_media_communications_szabadalomsertes_titkositas_drm","timestamp":"2021. március. 26. 10:03","title":"Milliárdokat fizethet az Apple szabadalomsértés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f9908c6-3ab2-44a7-a9de-01ac7e83cb82","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megvan a hivatalos nyitási dátuma az első kereskedelmi pontjuknak.","shortLead":"Megvan a hivatalos nyitási dátuma az első kereskedelmi pontjuknak.","id":"20210325_Hamarosan_nyit_a_magyar_Tesla_kirendeltseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f9908c6-3ab2-44a7-a9de-01ac7e83cb82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d42bda2a-3c47-4a80-8390-bcb6db0fde80","keywords":null,"link":"/cegauto/20210325_Hamarosan_nyit_a_magyar_Tesla_kirendeltseg","timestamp":"2021. március. 25. 09:17","title":"Hamarosan nyit a magyar Tesla-kirendeltség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a5bebd5-219b-4335-82f8-b4c83c53fbe5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap egy birtokába került dokumentum szerint azt írja, hogy mintegy 2600 intenzív ágy van az országban, a kormány viszont jelenleg 3145-öt tart számon.

","shortLead":"A lap egy birtokába került dokumentum szerint azt írja, hogy mintegy 2600 intenzív ágy van az országban, a kormány...","id":"20210326_Lelegeztetogep_korhazi_agy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a5bebd5-219b-4335-82f8-b4c83c53fbe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6013d3c-45e4-43da-9cdc-a19afa4a72fc","keywords":null,"link":"/itthon/20210326_Lelegeztetogep_korhazi_agy","timestamp":"2021. március. 26. 07:49","title":"Népszava: Kevesebb lélegeztetőgépes kórházi ágy lehet, mint amennyit a kormány említett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c72404d8-376a-47cc-a870-544e1c47afc1","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Momentum programalkotása nem nyomulás, hanem munka – állítja Fekete-Győr András, aki szerint az előválasztásnak is arról kellene szólnia, hogy kiérleljék a közös kormányprogramot. Az ellenzéki párt miniszterelnök-jelöltje 4 napos munkahetet, magyar eurót és finn típusú oktatást szeretne. Az elszámoltatást és a propagandisták megregulázását pedig nem tartja összeegyeztethetetlennek a jogállamisággal. ","shortLead":"A Momentum programalkotása nem nyomulás, hanem munka – állítja Fekete-Győr András, aki szerint az előválasztásnak is...","id":"20210326_Elesben_FeketeGyor_Andras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c72404d8-376a-47cc-a870-544e1c47afc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a074a5e-f5ec-479d-b853-38830e6d5ed0","keywords":null,"link":"/360/20210326_Elesben_FeketeGyor_Andras","timestamp":"2021. március. 26. 13:00","title":"Élesben Fekete-Győr Andrással: Nem tudom, a többi miniszterelnök-jelölt mit képvisel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"334d2404-0fdb-44e4-bcd6-4e6475fd0287","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Immár Magyarországon is elérhető a VW konszern cseh márkájának CNG változata.","shortLead":"Immár Magyarországon is elérhető a VW konszern cseh márkájának CNG változata.","id":"20210326_10_millio_forint_felett_nyit_itthon_a_foldgazas_uj_skoda_octavia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=334d2404-0fdb-44e4-bcd6-4e6475fd0287&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"547e2541-eca0-4af2-b5c0-0dd72bb880f8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210326_10_millio_forint_felett_nyit_itthon_a_foldgazas_uj_skoda_octavia","timestamp":"2021. március. 26. 06:41","title":"10 millió forint felett nyit itthon a földgázas új Skoda Octavia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]