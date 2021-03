Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6c146b8e-82f4-4e7b-9f16-f99651d1339d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Amellett, hogy a cukorbeteg gyerekekkel foglalkozó pedagógusoknak külön díjazást ad a kormány, több tízmillió forintot szétosztanak a cukorbetegek edzéseiről, táplálkozásáról tartott előadásokra, és 4,9 millió forintból dolgozzák ki a diabéteszben szenvedő gyerekek sportorvosi engedélyének szabályait is.","shortLead":"Amellett, hogy a cukorbeteg gyerekekkel foglalkozó pedagógusoknak külön díjazást ad a kormány, több tízmillió forintot...","id":"20210330_cukorbeteg_gyerekek_diabetesz_hatarozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c146b8e-82f4-4e7b-9f16-f99651d1339d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6de349d3-7af0-4960-a435-202b4e81a13a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210330_cukorbeteg_gyerekek_diabetesz_hatarozat","timestamp":"2021. március. 30. 11:55","title":"Pluszpénzt kapnak a cukorbeteg gyerekek tanítói, de az edzők is jól járnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04e1352a-23e7-4b49-ab8f-5b72d97b2815","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A StackSmashing nevű YouTube-videós összepakolt egy pár ezer forintos konfigurációt, amivel bitcoint tud bányászni. Igaz, nagyjából 125 billiószor lassabban, mint egy dedikált céleszköz.","shortLead":"A StackSmashing nevű YouTube-videós összepakolt egy pár ezer forintos konfigurációt, amivel bitcoint tud bányászni...","id":"20210330_game_boy_kriptovaluta_bitcoin_banyaszat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04e1352a-23e7-4b49-ab8f-5b72d97b2815&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1a155cf-a731-497e-b143-71be98f7e759","keywords":null,"link":"/tudomany/20210330_game_boy_kriptovaluta_bitcoin_banyaszat","timestamp":"2021. március. 30. 19:03","title":"Videó: Már Game Boy-jal is lehet bitcoint bányászni, csak türelem kell hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felfüggesztették az oltásokat a vakcinával Brandenburg tartományban és Münchenben is. Az Astrazeneca együttműködik a német hatóságokkal, ugyanakkor arra hívták fel a figyelmet, hogy az oltóanyaguk előny-kockázat profilját megerősítette az EMA a havi biztonsági frissítésben.\r

","shortLead":"Felfüggesztették az oltásokat a vakcinával Brandenburg tartományban és Münchenben is. Az Astrazeneca együttműködik...","id":"20210330_berlin_felfuggesztes_astrazeneca_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a371e639-caf0-4441-97ce-05e2fe148e4e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210330_berlin_felfuggesztes_astrazeneca_vakcina","timestamp":"2021. március. 30. 21:29","title":"Berlinben felfüggesztik az AstraZeneca-vakcina használatát a 60 éven aluliaknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d815fa57-c947-4942-a917-f8050864176e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó legkisebb szabadidő-autójából egy minden korábbinál terepesebb változat érkezett.","shortLead":"A japán gyártó legkisebb szabadidő-autójából egy minden korábbinál terepesebb változat érkezett.","id":"20210330_terepes_hangulatban_itt_a_hibrid_toyota_yaris_cross_adventure","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d815fa57-c947-4942-a917-f8050864176e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5902127-4e9b-4f2a-ab0a-2d1b7e2e6313","keywords":null,"link":"/cegauto/20210330_terepes_hangulatban_itt_a_hibrid_toyota_yaris_cross_adventure","timestamp":"2021. március. 30. 07:59","title":"Terepes hangulatban: itt a hibrid Toyota Yaris Cross Adventure","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43b86a33-8982-4261-b493-152967e74dfb","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A tavalyi rekordalacsony forgalomhoz képest 3–4 százalékkal lehet nagyobb az idei. Ez még így is sokkal kevesebb, mint a járvány előtti utolsó évben.","shortLead":"A tavalyi rekordalacsony forgalomhoz képest 3–4 százalékkal lehet nagyobb az idei. Ez még így is sokkal kevesebb, mint...","id":"20210330_husvet_jarvanyhelyzet_edesseggyartok_csokinyul_csokitojas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43b86a33-8982-4261-b493-152967e74dfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70679c5b-3112-4cbf-9ad0-d7f4bd15388c","keywords":null,"link":"/kkv/20210330_husvet_jarvanyhelyzet_edesseggyartok_csokinyul_csokitojas","timestamp":"2021. március. 30. 17:05","title":"Kicsivel jobb húsvétra számítanak az édességgyártók a tavalyinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a1ccd7d-ed52-48c2-a271-ba343a721c0c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az elmúlt fél évszázad legnagyobb basszistái közül a legerősebben kötődött Magyarországhoz a múlt szombaton, 83 évesen Bécsben, koronavírus-fertőzésben elhunyt Jevgenyij Nyesztyerenko.","shortLead":"Az elmúlt fél évszázad legnagyobb basszistái közül a legerősebben kötődött Magyarországhoz a múlt szombaton, 83 évesen...","id":"202112_opera__nesztor_fia_jevgenyij_nyesztyerenko_osszes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a1ccd7d-ed52-48c2-a271-ba343a721c0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f02f608f-4eeb-49c5-8445-be6e00829e60","keywords":null,"link":"/360/202112_opera__nesztor_fia_jevgenyij_nyesztyerenko_osszes","timestamp":"2021. március. 29. 16:00","title":"Imádta Magyarországot a Covidban elhunyt világhírű orosz operaénekes ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecbe68ee-eb48-4985-8220-94c658fa138b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Járókelők húzták le áldozatáról reggel a Kálvária téren. ","shortLead":"Járókelők húzták le áldozatáról reggel a Kálvária téren. ","id":"20210329_letartoztatas_9_es_busz_eroszak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ecbe68ee-eb48-4985-8220-94c658fa138b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6d49ca5-47ae-4bac-b06d-318e4e2aa4fb","keywords":null,"link":"/itthon/20210329_letartoztatas_9_es_busz_eroszak","timestamp":"2021. március. 29. 17:31","title":"Letartóztatták a férfit, aki lerángatott a 9-es buszról egy nőt, és meg akarta erőszakolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89f05828-f27e-4e6d-8197-57d48d81ac49","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Gyerekkorában elhatározta, hogy mérnök lesz és az emberiség javát fogja szolgálni. Valóra váltotta az álmát, még nincs 27 éves, és saját ötlete alapján épp egy sokak számára nagy segítséget jelentő orvostechnikai eszközt fejleszt. Ám amíg idáig eljutott, nagyon sok mindenen kellett átmennie. Thuróczy Bertalannal beszélgettünk, aki Futni, Hinni, Élni címmel írta meg nem mindennapi történetét.\r

\r

","shortLead":"Gyerekkorában elhatározta, hogy mérnök lesz és az emberiség javát fogja szolgálni. Valóra váltotta az álmát, még nincs...","id":"20210330_Fogadott_a_halallal_lefutotta_a_rakot_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=89f05828-f27e-4e6d-8197-57d48d81ac49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d9278f9-bf56-4d82-94c4-0e8ff5ba9689","keywords":null,"link":"/elet/20210330_Fogadott_a_halallal_lefutotta_a_rakot_is","timestamp":"2021. március. 30. 11:35","title":"Fogadott a halállal, lefutotta a rákot is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]