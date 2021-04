Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b98f05ac-a295-44a8-b457-51ac5157ccc4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még az Apple igen biztonságosnak tartott Face ID-jának (azaz arcfelismerésének) pontossága is növelhető azzal a módszerrel, amelyet amerikai kutatók javasolnak.","shortLead":"Még az Apple igen biztonságosnak tartott Face ID-jának (azaz arcfelismerésének) pontossága is növelhető azzal...","id":"20210402_c2fiv_arcazonositas_arcmozdulatokkal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b98f05ac-a295-44a8-b457-51ac5157ccc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a322113f-31e5-4690-83ae-8119799dc720","keywords":null,"link":"/tudomany/20210402_c2fiv_arcazonositas_arcmozdulatokkal","timestamp":"2021. április. 02. 08:03","title":"Grimaszoljon a telefonjának, hogy megbízhatóbb legyen az arcfelismerés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da77b054-c5af-4ac8-a0d6-bec5d6444aae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az még nem világos, hogy az oltóanyag mellékhatásáról vagy csak véletlen egybeesésről van szó.","shortLead":"Az még nem világos, hogy az oltóanyag mellékhatásáról vagy csak véletlen egybeesésről van szó.","id":"20210403_egyesult_kiralysag_astrazeneca_vakcina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da77b054-c5af-4ac8-a0d6-bec5d6444aae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0f37fdb-7a5b-4670-bad4-8225ba1c0f41","keywords":null,"link":"/tudomany/20210403_egyesult_kiralysag_astrazeneca_vakcina","timestamp":"2021. április. 03. 13:22","title":"A 18 millió beoltott közül 7 halt meg vérrögképződés miatt az AstraZeneca-oltás után az Egyesült Királyságban ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0d385ee-4a76-4aa6-b6fd-e3a73574a173","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Korábban valamiért el kellett halasztani a bemutatót, péntek délután kikerült a Partizán csatornájára a Hülye fiatalság című dokumentumfilm.\r

\r

","shortLead":"Korábban valamiért el kellett halasztani a bemutatót, péntek délután kikerült a Partizán csatornájára a Hülye fiatalság...","id":"20210402_Bemutattak_a_Partizan_SZFEfilmjet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0d385ee-4a76-4aa6-b6fd-e3a73574a173&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d26e077d-a067-4646-8f40-57afa2ea5177","keywords":null,"link":"/kultura/20210402_Bemutattak_a_Partizan_SZFEfilmjet","timestamp":"2021. április. 02. 18:38","title":"Bemutatták a Partizán SZFE-filmjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"197b9169-6d4a-4534-adb9-04b600c10051","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A Világgazdasági Fórum kiszámolta.","shortLead":"A Világgazdasági Fórum kiszámolta.","id":"20210401_36_evvel_tolta_tavolabb_a_noi_egyenjogusagot_a_pandemia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=197b9169-6d4a-4534-adb9-04b600c10051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6f6f967-2650-49bc-9431-f2d4c7cd467a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210401_36_evvel_tolta_tavolabb_a_noi_egyenjogusagot_a_pandemia","timestamp":"2021. április. 01. 17:15","title":"36 évvel tolta távolabb a női egyenjogúságot a pandémia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dc36310-5cd8-47ff-b15e-8a917a4d6f43","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Magyarország is támogatta, hogy hamarabb juthassanak több vakcinához azok az országok, amelyek az EU szerint a legrosszabb helyzetben vannak. ","shortLead":"Magyarország is támogatta, hogy hamarabb juthassanak több vakcinához azok az országok, amelyek az EU szerint...","id":"20210402_ez_vakcina_szolidaritas_pfizer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3dc36310-5cd8-47ff-b15e-8a917a4d6f43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90c97498-bea5-460d-b06a-d33eea9680c8","keywords":null,"link":"/vilag/20210402_ez_vakcina_szolidaritas_pfizer","timestamp":"2021. április. 02. 08:31","title":"2,85 millió adag Pfizer vakcinát oszt szét az EU a leginkább rászoruló uniós országok között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b0a2109-c372-4e7c-85c6-24dbb6c08d9f","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"A képzelet terraformálása – az xtro realm és a művészet ökológiai fordulatan / Trianonról Szlovákiában – kiállítás a Szlovák Nemzeti Múzeumban / A digitális és materiális világ metszéspontjában – a MOME Digital Craft Lab / Nincs egy hely – kultpol helyzetkép a harmadik hullámban / A test, ha fekete – David Hammons, a tartózkodó és csalfa géniusz / Vakfolt az artworld látómezőjén – az anyaság reprezentációja a kortárs magyar fotóművészetben / Rodin és Arp – járvány sújtotta tárlat Bázelban / Hogyan lehet kijátszani az arcfelismerő rendszereket? – portré Biró Dávid képzőművészről","shortLead":"A képzelet terraformálása – az xtro realm és a művészet ökológiai fordulatan / Trianonról Szlovákiában – kiállítás...","id":"20210402_Megjelent_a_Muerto_2021_aprilismajusi_lapszama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b0a2109-c372-4e7c-85c6-24dbb6c08d9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fe3c724-280e-4637-b3a9-69bfc6615986","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20210402_Megjelent_a_Muerto_2021_aprilismajusi_lapszama","timestamp":"2021. április. 02. 19:40","title":"Megjelent a Műértő 2021. április-májusi lapszáma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e073785c-af57-4641-b751-dbddc64f8f2b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint 260 koronavírusos beteg hunyt el, és 9 ezer fölött van a fertőzöttek száma is - mondta be Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádióban. 3-3,5 millió beoltottnál jöhet a nagyobb szabadság, a védettségi igazolvánnyal rendelkezők számára elindul a kulturális élet és nyitnak a szállodák - lebegtette be. A pontos részletekről később beszél. ","shortLead":"Több mint 260 koronavírusos beteg hunyt el, és 9 ezer fölött van a fertőzöttek száma is - mondta be Orbán Viktor...","id":"20210402_Orban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e073785c-af57-4641-b751-dbddc64f8f2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48245545-e3f6-4390-b8bc-0acb9faa1904","keywords":null,"link":"/itthon/20210402_Orban","timestamp":"2021. április. 02. 07:36","title":"Orbán: Jövő héten kiderül, beolthatók-e itthon a 16-18 évesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fe8306c-a149-4880-8dbc-d3640930de26","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Sokkal veszélyesebb volt, mint az 1908-as tunguszkai becsapódás.","shortLead":"Sokkal veszélyesebb volt, mint az 1908-as tunguszkai becsapódás.","id":"20210401_osi_meteoritbecsapodas_deli_sarkvidek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9fe8306c-a149-4880-8dbc-d3640930de26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22c5080f-bf57-4adc-a68c-b723d997fefe","keywords":null,"link":"/tudomany/20210401_osi_meteoritbecsapodas_deli_sarkvidek","timestamp":"2021. április. 01. 21:31","title":"Ősi meteoritbecsapódást fedeztek fel a Déli-sarkvidéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]