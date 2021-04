Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"35e1dde7-b023-42fa-9a69-801b1842021d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Krskó Tibor kommunikációs ügynökségekbe fektetett pénzt, most újabb média-reklámügynökséget indított.","shortLead":"Krskó Tibor kommunikációs ügynökségekbe fektetett pénzt, most újabb média-reklámügynökséget indított.","id":"202113_hg_listak_kormanyfuggoseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35e1dde7-b023-42fa-9a69-801b1842021d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e867113-3aa9-4ac3-82f4-190d0498cc76","keywords":null,"link":"/360/202113_hg_listak_kormanyfuggoseg","timestamp":"2021. április. 04. 11:15","title":"Újra jól fut a Mészáros miatt egy időre kegyvesztetté vált vállalkozó szekere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7544c4a1-a245-4de3-a50f-c44be212ecf0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az elnök már megint toronymagasan nyert, pedig még valamivel kevesebben is szavaztak rá, mint tavaly.","shortLead":"Az elnök már megint toronymagasan nyert, pedig még valamivel kevesebben is szavaztak rá, mint tavaly.","id":"20210403_Putyint_valasztottak_Oroszorszag_legjokepubb_ferfijanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7544c4a1-a245-4de3-a50f-c44be212ecf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29f58533-3a6a-447a-8edd-60d6b80d1587","keywords":null,"link":"/elet/20210403_Putyint_valasztottak_Oroszorszag_legjokepubb_ferfijanak","timestamp":"2021. április. 03. 18:13","title":"Putyint választották Oroszország legjóképűbb férfijának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2650601d-1ced-4498-9ed6-146b632faf33","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A bíboros húsvét alkalmából beszélt arról, hogy az egy éve tartó járvány miatt, sokan el vannak keseredve, de azt tapasztalja, hogy a segítségnyújtás, a családi, rokoni, egyházközségi kapcsolatrendszerek az elzártság ellenére erősödtek.","shortLead":"A bíboros húsvét alkalmából beszélt arról, hogy az egy éve tartó járvány miatt, sokan el vannak keseredve, de azt...","id":"20210403_Erdo_Peter_nagyszombat_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2650601d-1ced-4498-9ed6-146b632faf33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be703c37-c877-4af3-af59-a84646ba743e","keywords":null,"link":"/elet/20210403_Erdo_Peter_nagyszombat_jarvany","timestamp":"2021. április. 03. 10:18","title":"Erdő Péter: Nem félünk attól, hogy a hívek a korlátozások miatt elszoknak a templomba járástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b606af5-6062-4c24-8d37-da27348fc9bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 89 éves férfi szombat este óta nem adott magáról életjelet.","shortLead":"A 89 éves férfi szombat este óta nem adott magáról életjelet.","id":"20210404_Eltunt_Pesti_Jozsef_Imre_a_rendorseg_keresi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b606af5-6062-4c24-8d37-da27348fc9bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78f49331-2798-4f5b-9dc1-17b90b71b97b","keywords":null,"link":"/itthon/20210404_Eltunt_Pesti_Jozsef_Imre_a_rendorseg_keresi","timestamp":"2021. április. 04. 15:20","title":"Kijött a kórházból, majd eltűnt Pesti József Imre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79232dea-d9e7-40eb-9233-fd65c2c8bef7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fantáziát láthat (nem is alaptalanul) a Motorola a digitális tollal kiegészített telefonokban. 