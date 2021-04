Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"658e8727-0680-4072-b5b7-4d5a96557970","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20210404_android_frissites_virus_legregebbi_fekete_lyuk_mars_panoramakep_curiosity_spacex_csillaghajo_video_koronavirus_negyedik_hullama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=658e8727-0680-4072-b5b7-4d5a96557970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaddd0e4-cf95-41e8-877e-0e8602fa641c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210404_android_frissites_virus_legregebbi_fekete_lyuk_mars_panoramakep_curiosity_spacex_csillaghajo_video_koronavirus_negyedik_hullama","timestamp":"2021. április. 04. 12:00","title":"Ez történt: Elszabadult egy újabb vírus az androidos telefonokon, fontos frissítésnek mutatja magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1d790c6-37f7-4ca5-b17a-25967fba8a7a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bukarestben minden este kijárnak a tüntetők, Párizsban félmeztelen művészek sorakoztak, Stuttgartban járványtagadó karnevált rendeztek, a svájci St. Gellen pedig háborús övezetté változott a héten.","shortLead":"Bukarestben minden este kijárnak a tüntetők, Párizsban félmeztelen művészek sorakoztak, Stuttgartban járványtagadó...","id":"20210404_Tuntetes_kronavirus_kijarasi_korlatozasok_boltzar_iskolazar_romania_franciaorszag_nemetorszag_svajc","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1d790c6-37f7-4ca5-b17a-25967fba8a7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94990c8d-d42c-450d-a719-442eb300997b","keywords":null,"link":"/vilag/20210404_Tuntetes_kronavirus_kijarasi_korlatozasok_boltzar_iskolazar_romania_franciaorszag_nemetorszag_svajc","timestamp":"2021. április. 04. 14:50","title":"Félmeztelen művészek, Molotov-koktélos svájciak, karneválozó járványtagadók - sűrű volt a tüntetők hete Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"23 embert kellett kiköltöztetni.","shortLead":"23 embert kellett kiköltöztetni.","id":"20210404_Tuz_volt_a_hatvani_korhazban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e633b19-d259-420f-aaad-302afa24c822","keywords":null,"link":"/itthon/20210404_Tuz_volt_a_hatvani_korhazban","timestamp":"2021. április. 04. 08:05","title":"Tűz volt a hatvani kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Gumilapok gyulladtak ki.","shortLead":"Gumilapok gyulladtak ki.","id":"20210404_Tuz_utott_ki_egy_uzemepuletben_Marcaliban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d0d4c0d-cd22-4644-9a42-9a3bd0e43159","keywords":null,"link":"/itthon/20210404_Tuz_utott_ki_egy_uzemepuletben_Marcaliban","timestamp":"2021. április. 04. 20:59","title":"Tűz ütött ki egy üzemépületben Marcaliban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d791fa28-0c8d-4523-8b3f-ad404094328a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Canon érintőpanelre cserélné az objektívek forgatható elemeit, hogy azzal állítsuk be a megfelelő élességet és zoomot.","shortLead":"A Canon érintőpanelre cserélné az objektívek forgatható elemeit, hogy azzal állítsuk be a megfelelő élességet és zoomot.","id":"20210405_canon_szabadalmi_terv_objektiv_fokuszgyuru","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d791fa28-0c8d-4523-8b3f-ad404094328a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79061503-70aa-4310-8ba9-2e2184bf766d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210405_canon_szabadalmi_terv_objektiv_fokuszgyuru","timestamp":"2021. április. 05. 10:03","title":"Megreformálná az objektíveket a Canon; ha bejön, nagyon más lesz fotózni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"769b4337-eb37-47c2-b7ad-49c917306a6c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A barcelonai épület már a többedik „áldozata” volt a brit mászófenoménnak, és még csak nem is a legmagasabb.","shortLead":"A barcelonai épület már a többedik „áldozata” volt a brit mászófenoménnak, és még csak nem is a legmagasabb.","id":"20210403_Biztositas_nelkul_maszott_meg_egy_tobb_mint_szazmeteres_toronyhazat_az_extremsportolo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=769b4337-eb37-47c2-b7ad-49c917306a6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2fcf1d0-5909-4ae7-8182-236ecd0f68eb","keywords":null,"link":"/elet/20210403_Biztositas_nelkul_maszott_meg_egy_tobb_mint_szazmeteres_toronyhazat_az_extremsportolo","timestamp":"2021. április. 03. 18:45","title":"Biztosítás nélkül mászott meg egy több mint százméteres toronyházat egy extrémsportoló – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34be3d30-d2e7-4983-ae03-37379bb6eee3","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Nagyon bízik saját jövőbeli teljesítményében a kormányfő kedvére épülő bankcsoport vezérkara, az unortodox építkezés árát azonban végső soron az állampolgárok fizethetik meg.","shortLead":"Nagyon bízik saját jövőbeli teljesítményében a kormányfő kedvére épülő bankcsoport vezérkara, az unortodox építkezés...","id":"202113__nerbank__husveti_ajandek__legvar__a_meret_alenyeg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=34be3d30-d2e7-4983-ae03-37379bb6eee3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ee04843-4ade-4d7a-ad80-7b9415aec230","keywords":null,"link":"/360/202113__nerbank__husveti_ajandek__legvar__a_meret_alenyeg","timestamp":"2021. április. 05. 07:00","title":"Sokba kerülhet még nekünk a NER nagyravágyó bankja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e1a7eb3-7125-4831-9be8-a59650f3e0e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Népszavának adott interjút Erdei Anna akadémikus, akinek fő kutatási területe a sejtes immunológia.","shortLead":"A Népszavának adott interjút Erdei Anna akadémikus, akinek fő kutatási területe a sejtes immunológia.","id":"20210403_Immunologus_Iden_meg_nem_nyaralhatunk_felszabadultan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e1a7eb3-7125-4831-9be8-a59650f3e0e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acffdec0-161c-4f7b-bf55-cab88379a337","keywords":null,"link":"/itthon/20210403_Immunologus_Iden_meg_nem_nyaralhatunk_felszabadultan","timestamp":"2021. április. 03. 16:46","title":"Immunológus: Idén még nem nyaralhatunk felszabadultan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]