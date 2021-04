Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c9b1253b-4dfa-4bfd-9bc2-d98ace39a5ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Toldy-Schedel Emil szerint korábban a betegek 10-15 százalékánál észlelték a poszt-Covid szindrómát, ez ma már azonban 30 százalék körüli.","shortLead":"Toldy-Schedel Emil szerint korábban a betegek 10-15 százalékánál észlelték a poszt-Covid szindrómát, ez ma már azonban...","id":"20210407_poszt_covid_tunetek_szindroma_fiatalok_szent_ferenc_korhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9b1253b-4dfa-4bfd-9bc2-d98ace39a5ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd0c5d2b-08a7-4d5c-a3f6-f55b4e538815","keywords":null,"link":"/tudomany/20210407_poszt_covid_tunetek_szindroma_fiatalok_szent_ferenc_korhaz","timestamp":"2021. április. 07. 08:38","title":"Egyre több fiatalnál jelentkeznek a poszt-Covid tünetei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeefc08a-fccf-47e6-bad1-98757df91f2e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem szabad töltőn hagyni éjszakára egy okostelefont, még akkor sem, ha az egy biztonságosnak mondott iPhone – tanulta meg a leckét egy birminghami lány.","shortLead":"Nem szabad töltőn hagyni éjszakára egy okostelefont, még akkor sem, ha az egy biztonságosnak mondott iPhone – tanulta...","id":"20210407_kigyulladt_iphone_tolto_apple_vizsgalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aeefc08a-fccf-47e6-bad1-98757df91f2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ffd44f5-97dc-48c0-b030-cf80e5052dff","keywords":null,"link":"/tudomany/20210407_kigyulladt_iphone_tolto_apple_vizsgalat","timestamp":"2021. április. 07. 07:03","title":"Nyomoz az Apple: lángra kapott egy iPhone-töltő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc9d3d53-ed7e-4e4c-b718-d44abc51b604","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Folytatódik a szokásosnál hűvösebb időjárás.","shortLead":"Folytatódik a szokásosnál hűvösebb időjárás.","id":"20210407_zivatarok_hozaporok_figyelmeztetes_meteorologia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc9d3d53-ed7e-4e4c-b718-d44abc51b604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a37c1e2a-22e5-4c00-ac57-a4662966f38a","keywords":null,"link":"/itthon/20210407_zivatarok_hozaporok_figyelmeztetes_meteorologia","timestamp":"2021. április. 07. 05:40","title":"Zivatarokra, hózáporokra figyelmeztet a meteorológia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"449da197-38e2-46e2-a431-8b4adeefd955","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Egy kórteremben kaptak lángra a berendezési tárgyak.","shortLead":"Egy kórteremben kaptak lángra a berendezési tárgyak.","id":"20210406_Tuz_Szent_Margit_Korhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=449da197-38e2-46e2-a431-8b4adeefd955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c03774d-6104-42fc-aa2c-f42c8751fe9c","keywords":null,"link":"/itthon/20210406_Tuz_Szent_Margit_Korhaz","timestamp":"2021. április. 06. 05:20","title":"Tűz ütött ki a Szent Margit Kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3aee984-a8cd-4054-9458-e6a819bc04e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Négy demokrata politikus szerint nem túl jó ötlet, hogy a Facebook külön Instagramot építene a 13 éven aluli felhasználóknak.","shortLead":"Négy demokrata politikus szerint nem túl jó ötlet, hogy a Facebook külön Instagramot építene a 13 éven aluli...","id":"20210406_facebook_instagram_gyerekeknek_adatvedelem_felhasznalok_vedelme","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3aee984-a8cd-4054-9458-e6a819bc04e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec27e295-3113-41c0-828c-786b7237b484","keywords":null,"link":"/tudomany/20210406_facebook_instagram_gyerekeknek_adatvedelem_felhasznalok_vedelme","timestamp":"2021. április. 06. 08:33","title":"Nyílt levelet írtak az amerikai képviselők a Facebooknak a gyerekeknek szánt Instagram miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7953a91-bfbf-4652-ab0c-32910d675eff","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Drámai a helyzet a kórházakban – írta Thomas Szekeres.","shortLead":"Drámai a helyzet a kórházakban – írta Thomas Szekeres.","id":"20210407_ausztria_karanten_orvos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7953a91-bfbf-4652-ab0c-32910d675eff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88ee9c25-6803-4836-b694-8554951e6cb7","keywords":null,"link":"/vilag/20210407_ausztria_karanten_orvos","timestamp":"2021. április. 07. 17:49","title":"Egész Ausztriát karantén alá helyezné az osztrák orvosi kamara elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"096cab9f-c076-4c2d-8c05-afc435e7db10","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Balatonmáriafürdő két vasúti megállóhelyén, amely közül az egyiket most építették, a másikat felújították, az egyik irányba naponta egyszer, a másikba kétszer áll meg vonat, reggel háromnegyed nyolc után már egy sem.","shortLead":"Balatonmáriafürdő két vasúti megállóhelyén, amely közül az egyiket most építették, a másikat felújították, az egyik...","id":"20210406_vasut_megallo_vonat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=096cab9f-c076-4c2d-8c05-afc435e7db10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2a43107-f107-4bf0-a1c7-f1873f6fea21","keywords":null,"link":"/itthon/20210406_vasut_megallo_vonat","timestamp":"2021. április. 06. 09:40","title":"512 millió forintból újítottak fel vasúti megállóhelyeket, csak a vonatok hiányoznak onnan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi a kislányt és annak fiútestvérét is rendszeresen bántalmazta.","shortLead":"A férfi a kislányt és annak fiútestvérét is rendszeresen bántalmazta.","id":"20210407_Jaszarokszallas_ferfi_kiskoru_molesztalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c35a7ef-3a5c-4868-913d-881e0a834be5","keywords":null,"link":"/itthon/20210407_Jaszarokszallas_ferfi_kiskoru_molesztalas","timestamp":"2021. április. 07. 08:40","title":"14 évet kapott a kiskorú lányát molesztáló jászárokszállási férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]