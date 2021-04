Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c394ee10-71b6-485b-b2d8-c1998198acab","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A keddi meccseken hazai siker született.\r

","shortLead":"A keddi meccseken hazai siker született.\r

","id":"20210407_real_madrid_manchester_city_bajnokok_ligaja_negyeddonto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c394ee10-71b6-485b-b2d8-c1998198acab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df674be5-2ca6-40dc-b83c-945fa6970b7d","keywords":null,"link":"/sport/20210407_real_madrid_manchester_city_bajnokok_ligaja_negyeddonto","timestamp":"2021. április. 07. 05:16","title":"BL-negyeddöntő: előnyben a Real Madrid és a Manchester City","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b99dbb0-1cac-4fd0-9432-2e0fb2391f89","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar sajtó helyzetéről, Mészáros Lőrinc gazdagodásáról, Orbán Viktor megtakarításairól, és arról is beszélt Deutsch Tamás a Telexnek, hogy mit szólna, ha az MTK egy focistája kiállna a szivárványcsaládok mellett.","shortLead":"A magyar sajtó helyzetéről, Mészáros Lőrinc gazdagodásáról, Orbán Viktor megtakarításairól, és arról is beszélt Deutsch...","id":"20210406_Deutsch_Tamas_Orban_vagyon_meszaros_media","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b99dbb0-1cac-4fd0-9432-2e0fb2391f89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b40a98f-532c-41fb-aa8a-8ff1950a8210","keywords":null,"link":"/itthon/20210406_Deutsch_Tamas_Orban_vagyon_meszaros_media","timestamp":"2021. április. 06. 08:04","title":"Deutsch Tamás: Orbán jövedelmének felhasználása teljesen normálisan követhető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"158cf097-08f5-4fd8-b971-542c67e9b198","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Márciusra a 80 évesnél idősebbek, illetve az egészségügyben dolgozók a 80 százalékát akarták beoltani a koronavírus ellen. Nem sikerült.","shortLead":"Márciusra a 80 évesnél idősebbek, illetve az egészségügyben dolgozók a 80 százalékát akarták beoltani a koronavírus...","id":"20210406_oltas_europai_unio_idosek_egeszsegugyi_dolgozok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=158cf097-08f5-4fd8-b971-542c67e9b198&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f33f446-7217-4dc9-93e6-ca2fcf67ad05","keywords":null,"link":"/vilag/20210406_oltas_europai_unio_idosek_egeszsegugyi_dolgozok","timestamp":"2021. április. 06. 21:02","title":"Az idősek és az egészségügyisek oltásában is elmaradt az EU a várakozásoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41de71d7-298e-41fe-8bcb-3bae477c68b5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fagy, viharos szél, hózápor - legjobb ilyenkor otthon maradni!","shortLead":"Fagy, viharos szél, hózápor - legjobb ilyenkor otthon maradni!","id":"20210405_Kedden_visszajon_a_tel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41de71d7-298e-41fe-8bcb-3bae477c68b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dee038d-e99a-445e-bd8c-3f31afff97b9","keywords":null,"link":"/itthon/20210405_Kedden_visszajon_a_tel","timestamp":"2021. április. 05. 15:11","title":"Kedden visszajön a tél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"944e264b-498c-4505-99f7-147e140d3922","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A bezártság miatti unalom, a zéróra vitt kamatok idején űzött hozamvadászat, a mentőcsomagokban kapott pénz és a kriptovaluták árfolyamának szárnyalása új spekulációs lufit fújt fel a digitális javakhoz kapcsolt tokenek (NFT) alakjában.\r

","shortLead":"A bezártság miatti unalom, a zéróra vitt kamatok idején űzött hozamvadászat, a mentőcsomagokban kapott pénz és...","id":"202112__digitalis_tulajdon__nftlaz__kosaras_pillanatok__a_megfoghatatlan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=944e264b-498c-4505-99f7-147e140d3922&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22050c39-155d-4d20-8d16-3e01c54d3dce","keywords":null,"link":"/360/202112__digitalis_tulajdon__nftlaz__kosaras_pillanatok__a_megfoghatatlan","timestamp":"2021. április. 05. 19:00","title":"Hány millió dollárt adna azért, hogy magáénak mondhassa azt, ami ingyen mindenkié?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"806eebcc-23fa-4a9d-8609-10c1b06daff6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"1988 óta először hagy ki olimpiát Észak-Korea, az indoklás szerint nem akarják, hogy a sportolóik elkapják a koronavírust.","shortLead":"1988 óta először hagy ki olimpiát Észak-Korea, az indoklás szerint nem akarják, hogy a sportolóik elkapják...","id":"20210406_Eszak_Korea_olimpia_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=806eebcc-23fa-4a9d-8609-10c1b06daff6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49a6c50e-e374-417f-8b17-d3a7e6ff8166","keywords":null,"link":"/sport/20210406_Eszak_Korea_olimpia_koronavirus","timestamp":"2021. április. 06. 07:07","title":"Észak-Korea a járványra hivatkozva nem enged sportolókat az olimpiára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff8e07a5-9198-41cc-8f59-491ab93d4139","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A februári puccs óta folyamatosak a megmozdulások az ázsiai országban.","shortLead":"A februári puccs óta folyamatosak a megmozdulások az ázsiai országban.","id":"20210405_Husveti_tojasokra_irt_uzenetekkel_tiltakoztak_a_mianmari_tuntetok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff8e07a5-9198-41cc-8f59-491ab93d4139&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc25bb3f-0c04-45a5-9e05-5eebeb99c1e3","keywords":null,"link":"/vilag/20210405_Husveti_tojasokra_irt_uzenetekkel_tiltakoztak_a_mianmari_tuntetok","timestamp":"2021. április. 05. 10:02","title":"Húsvéti tojásokra írt üzenetekkel tiltakoztak a mianmari tüntetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d6fded4-4597-4aae-b60e-c455d8bcbafd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA szerint a kis drón megfelelő energiával rendelkezik, hogy kibírja az akár mínusz 90 Celsius-fokos estéket a Marson. A helikopter rövidesen repülni is fog.","shortLead":"A NASA szerint a kis drón megfelelő energiával rendelkezik, hogy kibírja az akár mínusz 90 Celsius-fokos estéket...","id":"20210406_ingenuity_dron_helikopter_mars_perseverance_nasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d6fded4-4597-4aae-b60e-c455d8bcbafd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f717af57-6568-49f4-9a01-c6c07c4786eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210406_ingenuity_dron_helikopter_mars_perseverance_nasa","timestamp":"2021. április. 06. 16:03","title":"Túlélte az első marsi éjszakát a NASA helikoptere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]