[{"available":true,"c_guid":"2fedaf10-9108-43e6-9ffc-76b69ce71be9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A takarítási pluszpénzt más kari költségekből fedezheti az egyetem.","shortLead":"A takarítási pluszpénzt más kari költségekből fedezheti az egyetem.","id":"20210407_szte_takaritas_kozbeszerzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2fedaf10-9108-43e6-9ffc-76b69ce71be9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e68a2c4-5e99-4240-bead-848969958120","keywords":null,"link":"/kkv/20210407_szte_takaritas_kozbeszerzes","timestamp":"2021. április. 07. 13:22","title":"Fidesz-közeli vállalkozóval, a korábbi összeg háromszorosáért takaríttat a Szegedi Tudományegyetem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abf2107f-8b06-4205-89bf-38565549cefd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook legutóbbi adatszivárgása Mark Zuckerberg életébe is betekintést enged. Igaz, csupán egy apró részlet erejéig.","shortLead":"A Facebook legutóbbi adatszivárgása Mark Zuckerberg életébe is betekintést enged. Igaz, csupán egy apró részlet erejéig.","id":"20210407_mark_zuckerberg_signal_facebook_messenger_titkositott_uzenet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=abf2107f-8b06-4205-89bf-38565549cefd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ba967b6-07ee-424b-855a-ebc3e0e12779","keywords":null,"link":"/tudomany/20210407_mark_zuckerberg_signal_facebook_messenger_titkositott_uzenet","timestamp":"2021. április. 07. 09:53","title":"Mark Zuckerberg nem a Messengeren küldi a titkosított üzeneteit, más alkalmazást használ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c394ee10-71b6-485b-b2d8-c1998198acab","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A keddi meccseken hazai siker született.\r

","shortLead":"A keddi meccseken hazai siker született.\r

","id":"20210407_real_madrid_manchester_city_bajnokok_ligaja_negyeddonto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c394ee10-71b6-485b-b2d8-c1998198acab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df674be5-2ca6-40dc-b83c-945fa6970b7d","keywords":null,"link":"/sport/20210407_real_madrid_manchester_city_bajnokok_ligaja_negyeddonto","timestamp":"2021. április. 07. 05:16","title":"BL-negyeddöntő: előnyben a Real Madrid és a Manchester City","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"447eb9b4-8f1b-4e2c-8139-30a7b595f96c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új KRESZ-módosítás többek között az elektromos rollerek és kerékpárok megjelenésére is reagálna.","shortLead":"Az új KRESZ-módosítás többek között az elektromos rollerek és kerékpárok megjelenésére is reagálna.","id":"20210407_Megszunhet_a_kerekparut_kotelezo_hasznalata_a_bicikliseknek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=447eb9b4-8f1b-4e2c-8139-30a7b595f96c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6de587c5-111a-43b8-b44b-4b7db2c53a23","keywords":null,"link":"/cegauto/20210407_Megszunhet_a_kerekparut_kotelezo_hasznalata_a_bicikliseknek","timestamp":"2021. április. 07. 07:27","title":"Megszűnhet a kerékpárút kötelező használata a bicikliseknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff86b383-a979-405c-b4fd-bc8dc2290c0e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Neurológiai és pszichológiai problémák fordulnak elő a Covidon átesett betegek számottevő részénél - állapította meg egy a Lancet Psychiatry nevű szaklapban publikált tanulmány. ","shortLead":"Neurológiai és pszichológiai problémák fordulnak elő a Covidon átesett betegek számottevő részénél - állapította meg...","id":"20210407_A_Covid_tuleloinek_egyharmada_kuzd_idegrendszeri_problemaval_egy_kutatas_szerint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff86b383-a979-405c-b4fd-bc8dc2290c0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"011a49a8-1a0d-4661-bffc-5b043526c800","keywords":null,"link":"/elet/20210407_A_Covid_tuleloinek_egyharmada_kuzd_idegrendszeri_problemaval_egy_kutatas_szerint","timestamp":"2021. április. 07. 11:06","title":"A Covid túlélőinek egyharmada küzd idegrendszeri problémával egy tanulmány szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeda859d-9f48-4406-985b-d0df56de03de","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Így a magyar cégek is részt vehetnek Kirgizisztán modernizálásában.","shortLead":"Így a magyar cégek is részt vehetnek Kirgizisztán modernizálásában.","id":"20210408_magyar_kirgiz_fejlesztesi_alap_szijjarto_peter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aeda859d-9f48-4406-985b-d0df56de03de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9cd3dfa-15ec-47bc-a4b2-1afee9407a2e","keywords":null,"link":"/kkv/20210408_magyar_kirgiz_fejlesztesi_alap_szijjarto_peter","timestamp":"2021. április. 08. 11:40","title":"Ötmilliárd forintos indulótőkével jön létre a magyar–kirgiz fejlesztési alap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4f16c2f-b872-4c3f-9d6f-a23901b71040","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már 2019-ben kárpótolnia kellett volna valakinek a hiba miatt sok pénztől elesett rokkantnyugdíjasokat, de most is csak egy vitatott minőségű javaslat született Semjén Zsolttól.","shortLead":"Már 2019-ben kárpótolnia kellett volna valakinek a hiba miatt sok pénztől elesett rokkantnyugdíjasokat, de most is csak...","id":"20210408_rokkantnyugdij_tamogatas_semjen_zsolt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4f16c2f-b872-4c3f-9d6f-a23901b71040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e98251d8-c683-48e3-9a8c-1be2424bd70c","keywords":null,"link":"/itthon/20210408_rokkantnyugdij_tamogatas_semjen_zsolt","timestamp":"2021. április. 08. 07:43","title":"500 ezer forinttal váltaná ki a kormány az alkotmányellenesen megvágott rokkantnyugdíjakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e04bcb5a-0b1f-4645-9803-80b41d287b44","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"A hallgatók tettek panaszt a Magyar Érdemrenddel kitüntetett professzor óráján állításuk szerint elhangzott, szerintük szélsőségesen rasszista mondatok miatt. A SZTE rektora belső vizsgálatot rendelt el.","shortLead":"A hallgatók tettek panaszt a Magyar Érdemrenddel kitüntetett professzor óráján állításuk szerint elhangzott, szerintük...","id":"20210407_Diakok_panasza_utan_vizsgalja_a_szegedi_egyetem_egy_polgari_ertekrendet_vallo_oktatojukat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e04bcb5a-0b1f-4645-9803-80b41d287b44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e9b3cd0-c3b3-47b5-85d7-23dd2ffa44bd","keywords":null,"link":"/itthon/20210407_Diakok_panasza_utan_vizsgalja_a_szegedi_egyetem_egy_polgari_ertekrendet_vallo_oktatojukat","timestamp":"2021. április. 07. 20:56","title":"Diákok szerint rasszista, szexista megjegyzéseket tett egy szegedi egyetemi oktató, vizsgálat indult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]