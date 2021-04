Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3d3f666f-9bbf-485c-b30e-695312199893","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A védőoltások előnyét nem lehet elégszer hangsúlyozni. Abban ugyanakkor eltérés mutatkozik, hogy az egyes gyártók termékei milyen mellékhatást váltanak ki az emberből.","shortLead":"A védőoltások előnyét nem lehet elégszer hangsúlyozni. Abban ugyanakkor eltérés mutatkozik, hogy az egyes gyártók...","id":"20210408_moderna_pfizer_biontech_oltas_vakcina_mellekhatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d3f666f-9bbf-485c-b30e-695312199893&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2408f33-4bcf-4f73-a65a-c0ccb29fc73b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210408_moderna_pfizer_biontech_oltas_vakcina_mellekhatas","timestamp":"2021. április. 08. 11:33","title":"Több mellékhatást tapasztalnak azok, akiket Modernával oltottak, mint akik a Pfizer vakcináját kapták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64b992f0-050d-4cfc-ade3-ec9a794b7ee7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már a koronavírust megállító tablettával és a fertőzést megelőző orrspray-vel is kísérleteznek Szlávik János szerint.","shortLead":"Már a koronavírust megállító tablettával és a fertőzést megelőző orrspray-vel is kísérleteznek Szlávik János szerint.","id":"20210407_szlavik_janos_vedettseg_astrazeneca_posztcovid","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64b992f0-050d-4cfc-ade3-ec9a794b7ee7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df811485-23e6-4ef9-b0b7-7d03e8957838","keywords":null,"link":"/itthon/20210407_szlavik_janos_vedettseg_astrazeneca_posztcovid","timestamp":"2021. április. 07. 21:36","title":"Szlávik: Hiszem, hogy idén lesz a kezünkben gyógyszer, amit beadok a betegnek, és meggyógyul ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4f16c2f-b872-4c3f-9d6f-a23901b71040","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már 2019-ben kárpótolnia kellett volna valakinek a hiba miatt sok pénztől elesett rokkantnyugdíjasokat, de most is csak egy vitatott minőségű javaslat született Semjén Zsolttól.","shortLead":"Már 2019-ben kárpótolnia kellett volna valakinek a hiba miatt sok pénztől elesett rokkantnyugdíjasokat, de most is csak...","id":"20210408_rokkantnyugdij_tamogatas_semjen_zsolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4f16c2f-b872-4c3f-9d6f-a23901b71040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e98251d8-c683-48e3-9a8c-1be2424bd70c","keywords":null,"link":"/itthon/20210408_rokkantnyugdij_tamogatas_semjen_zsolt","timestamp":"2021. április. 08. 07:43","title":"500 ezer forinttal váltaná ki a kormány az alkotmányellenesen megvágott rokkantnyugdíjakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f725b5fc-7c2c-4a99-98b6-f4d707a65967","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A szén-dioxid a hőmérséklet emelkedését és a klímaválságot leginkább előmozdító üvegházhatású gáz.","shortLead":"A szén-dioxid a hőmérséklet emelkedését és a klímaválságot leginkább előmozdító üvegházhatású gáz.","id":"20210408_jarvany_szen_dioxid_koncentracio_legkor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f725b5fc-7c2c-4a99-98b6-f4d707a65967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acd74e55-6d65-4953-bdb8-5d29b9eaa983","keywords":null,"link":"/zhvg/20210408_jarvany_szen_dioxid_koncentracio_legkor","timestamp":"2021. április. 08. 15:39","title":"A járvány ellenére is rekordmagas a szén-dioxid légköri koncentrációja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 18–30 éves korosztály számára a vérrögképződéses esetek miatt tették lehetővé az Egyesült Királyságban, hogy más vakcinát kapjanak.","shortLead":"A 18–30 éves korosztály számára a vérrögképződéses esetek miatt tették lehetővé az Egyesült Királyságban, hogy más...","id":"20210407_astrazeneca_brit_fiatalok_masik_oltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f39fe1b7-eed6-4eb2-aeba-2c875eaffe65","keywords":null,"link":"/vilag/20210407_astrazeneca_brit_fiatalok_masik_oltas","timestamp":"2021. április. 07. 17:37","title":"Más oltást is választhatnak a 30 év alatti britek az AstraZeneca helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3789793d-8a0d-4869-b368-7c9f07d7253e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A felsőoktatási intézmények tervezésére specializálódott, világszerte ismert Kohn Pederson Fox építésziroda tervezheti a Közép-európai Egyetem (CEU) új bécsi campusát. Az épületegyüttest 2025-ben adhatják át. ","shortLead":"A felsőoktatási intézmények tervezésére specializálódott, világszerte ismert Kohn Pederson Fox építésziroda tervezheti...","id":"20210408_ceu_becs_campus_latvanytervek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3789793d-8a0d-4869-b368-7c9f07d7253e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b034c3bc-b768-4886-9723-57669b0832f4","keywords":null,"link":"/elet/20210408_ceu_becs_campus_latvanytervek","timestamp":"2021. április. 08. 16:01","title":"Megmutatták, hogy fog kinézni a CEU új bécsi campusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"105135f7-cd43-47b9-95a6-a4718d41b311","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A kézműves tonikszirupok felfedezése a legizgalmasabb esemény, ami a gin világát az utóbbi évtizedben felkavarta. Cikkünkben Aaron Knoll Gin című könyvéből mutatunk be egy receptet.","shortLead":"A kézműves tonikszirupok felfedezése a legizgalmasabb esemény, ami a gin világát az utóbbi évtizedben felkavarta...","id":"20210407_hazi_tonikszirup_recept","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=105135f7-cd43-47b9-95a6-a4718d41b311&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c618f41-0ac8-4d13-a521-38f6a6eb6a2a","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210407_hazi_tonikszirup_recept","timestamp":"2021. április. 07. 19:34","title":"Hogyan készítsünk házilag tonikszirupot? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Ennek ellenére ajánlja a vakcinát az Európai Gyógyszerügynökség.","shortLead":"Ennek ellenére ajánlja a vakcinát az Európai Gyógyszerügynökség.","id":"20210407_AstraZeneca_verrog_kapcsolat_EMA_vizsgalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2915e8c2-e24c-4a2b-96e6-3ddee5d6fed2","keywords":null,"link":"/eurologus/20210407_AstraZeneca_verrog_kapcsolat_EMA_vizsgalat","timestamp":"2021. április. 07. 16:28","title":"EMA: Lehet összefüggés az AstraZeneca-oltás és a ritka trombózisos esetek között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]