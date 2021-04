Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5f27607a-db98-4596-80e8-ec98c04cfe0b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A brit történész hozzáteszi, van egy fontos különbség a két ország között: a magyar demokrácia már nem demokrácia.","shortLead":"A brit történész hozzáteszi, van egy fontos különbség a két ország között: a magyar demokrácia már nem demokrácia.","id":"20210409_Timothy_Garton_Ash_Lengyelorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f27607a-db98-4596-80e8-ec98c04cfe0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ce8519b-c188-48e5-998f-58f83253feac","keywords":null,"link":"/360/20210409_Timothy_Garton_Ash_Lengyelorszag","timestamp":"2021. április. 09. 07:30","title":"Timothy Garton Ash: Lengyelország magyar recept szerint számolja fel a demokráciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"862cb69d-5726-4e65-ab25-166ac1dd19df","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Több száz lakos tiltakozott a Nagymaroson tervezett kosárcsarnok miatt. A kormány zászlajára tűzött, vélt genderháborúba beleálló polgármester folyamatban lévő ügyre hivatkozva nem nyilatkozik, és a helyi újságban is letiltatott cikkeket.","shortLead":"Több száz lakos tiltakozott a Nagymaroson tervezett kosárcsarnok miatt. A kormány zászlajára tűzött, vélt...","id":"20210408_Sportcsarnok_keszul_a_Dunakanyarban__ha_kell_ha_nem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=862cb69d-5726-4e65-ab25-166ac1dd19df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"458fbaa7-e5f9-42c2-8a1f-1cb980b73b26","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210408_Sportcsarnok_keszul_a_Dunakanyarban__ha_kell_ha_nem","timestamp":"2021. április. 08. 14:10","title":"Sportcsarnok készül a Dunakanyarban – ha kell, ha nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f9908c6-3ab2-44a7-a9de-01ac7e83cb82","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két latte között eladnak egy Teslát is. ","shortLead":"Két latte között eladnak egy Teslát is. ","id":"20210408_Teslat_es_elektromos_Fiatot_is_kinal_mar_a_Tchibo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f9908c6-3ab2-44a7-a9de-01ac7e83cb82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"896b71df-50b6-428d-9bd3-71c498a7f294","keywords":null,"link":"/cegauto/20210408_Teslat_es_elektromos_Fiatot_is_kinal_mar_a_Tchibo","timestamp":"2021. április. 08. 11:48","title":"Teslát és elektromos Fiatot is kínál már a Tchibo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09ef0755-a862-47ad-9e5e-00dcd1f68c1f","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A világban tovaterjedő saját mutáns erősítette fel a koronavírus-járványt Brazíliában, ahol a fenyegetést lebecsülő Jair Bolsonaro elnök politikai manőverei súlyosbítják az egészségügyi és gazdasági válságot.","shortLead":"A világban tovaterjedő saját mutáns erősítette fel a koronavírus-járványt Brazíliában, ahol a fenyegetést lebecsülő...","id":"202114__brazil_jarvanyhelyzet__egeszsegugyi_katasztrofa__politikai_benultsag__virusbomba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09ef0755-a862-47ad-9e5e-00dcd1f68c1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a30dc77-120f-47df-808f-bf7bfe5c4357","keywords":null,"link":"/360/202114__brazil_jarvanyhelyzet__egeszsegugyi_katasztrofa__politikai_benultsag__virusbomba","timestamp":"2021. április. 08. 15:00","title":"Brazíliában robbant a vírusbomba, és globális hatásai lehetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea823ebf-d21d-43f2-8535-cdde67ecc849","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Négy páciensnél keletkeztek vérrögök a Janssen oltás beadása után, egyikük meg is halt.","shortLead":"Négy páciensnél keletkeztek vérrögök a Janssen oltás beadása után, egyikük meg is halt.","id":"20210409_Europai_Gyogyszerugynokseg_verrogkepzodes_Johnson__Johnson_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea823ebf-d21d-43f2-8535-cdde67ecc849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d76e2731-4ec9-4c09-8f5f-7779398b5b1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210409_Europai_Gyogyszerugynokseg_verrogkepzodes_Johnson__Johnson_vakcina","timestamp":"2021. április. 09. 16:27","title":"Az Európai Gyógyszerügynökség a Johnson & Johnson vakcináját is vizsgálja vérrögképződés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8d85fdb-cf4b-4481-a76e-fb0d831e7312","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Will.i.am korábban okosórát és vezeték nélküli fülhallgatót is fejlesztetett, de egyikből sem lett sikertermék. A zenész most arcmaszkban gondolkodik.","shortLead":"Will.i.am korábban okosórát és vezeték nélküli fülhallgatót is fejlesztetett, de egyikből sem lett sikertermék...","id":"20210409_black_eyed_peas_will_i_am_xupermask_arcmaszk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8d85fdb-cf4b-4481-a76e-fb0d831e7312&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc313887-2ea6-4b84-8839-e8400b4ee226","keywords":null,"link":"/tudomany/20210409_black_eyed_peas_will_i_am_xupermask_arcmaszk","timestamp":"2021. április. 09. 11:03","title":"Itt a Xupermask: bluetoothos arcmaszk egyenesen a Black Eyed Peas Will.i.amjétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c0276cc-1696-4c4c-a311-7c1dc1b90fd3","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Állatvédők és üzletemberek fogtak össze Mexikóban, hogy megmentsenek egy negyvenéves volt cirkuszi elefántot, amely hat éve láncra verve és magára hagyatva tengette életét a Jalisco állambeli Guadalajarában.\r

\r

","shortLead":"Állatvédők és üzletemberek fogtak össze Mexikóban, hogy megmentsenek egy negyvenéves volt cirkuszi elefántot, amely hat...","id":"20210408_Egy_cirkuszi_elefant_megmentesere_indult_akcio_Mexikoban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c0276cc-1696-4c4c-a311-7c1dc1b90fd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98d22f0c-5181-4778-a18c-a6bf1f1ae9b6","keywords":null,"link":"/elet/20210408_Egy_cirkuszi_elefant_megmentesere_indult_akcio_Mexikoban","timestamp":"2021. április. 08. 08:34","title":"Egy 40 éves cirkuszi elefánt megmentésére indult akció Mexikóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11e61efe-7bc6-497b-a93f-4683a4c17e00","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple szerint a félvezetőhiányt egyelőre nem érzik meg a felhasználók, de a termelést már lassítani kellett.","shortLead":"Az Apple szerint a félvezetőhiányt egyelőre nem érzik meg a felhasználók, de a termelést már lassítani kellett.","id":"20210408_apple_macbook_ipad_gyartasa_processzor_chip_felvezeto_hiany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11e61efe-7bc6-497b-a93f-4683a4c17e00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86429148-1a4d-4f28-833a-4e0173b68139","keywords":null,"link":"/tudomany/20210408_apple_macbook_ipad_gyartasa_processzor_chip_felvezeto_hiany","timestamp":"2021. április. 08. 19:03","title":"Az Apple-t is elérte a globális hiány, visszafogják egyes MacBook- és iPad-modellek gyártását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]