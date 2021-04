Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5c1ba0e0-498f-4b9c-ab87-b1ff3a6cf3cb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Charles Michelnek álmatlan éjszakái vannak azóta, hogy a Recep Tayyip Erdoğan török elnökkel való találkozón neki jutott szék, de az Európai Bizottság elnökének, Ursula von der Leyennek nem.","shortLead":"Charles Michelnek álmatlan éjszakái vannak azóta, hogy a Recep Tayyip Erdoğan török elnökkel való találkozón neki...","id":"20210410_Rosszul_alszik_az_Europai_Tanacs_elnoke_a_kinos_szofas_eset_ota","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c1ba0e0-498f-4b9c-ab87-b1ff3a6cf3cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5231683e-b1e9-46be-84ab-7c0d8c050cfe","keywords":null,"link":"/elet/20210410_Rosszul_alszik_az_Europai_Tanacs_elnoke_a_kinos_szofas_eset_ota","timestamp":"2021. április. 10. 14:09","title":"Rosszul alszik az Európai Tanács elnöke a kínos szófás eset óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5e39a71-6ab7-42fd-b9c1-d93967426036","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre többen ismerik fel az otthonmaradás piaci előnyeit. A Belkin például olyan telefonállványt készített, amely nem csak a videós megbeszélésekhez jöhet jól.","shortLead":"Egyre többen ismerik fel az otthonmaradás piaci előnyeit. A Belkin például olyan telefonállványt készített, amely nem...","id":"20210410_belkin_telefontarto_allvany_iphone_12_magsafe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5e39a71-6ab7-42fd-b9c1-d93967426036&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95e5086a-4604-4a43-b9d0-3506ecc9acbe","keywords":null,"link":"/tudomany/20210410_belkin_telefontarto_allvany_iphone_12_magsafe","timestamp":"2021. április. 10. 12:03","title":"A Belkin új telefontartója mindig arra fordítja az iPhone-t, amerre a használója van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0f6223b-5edd-4fc9-a27b-f87a2615ee3d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Különleges embernek nevezte \"kedves papáját\", és elmondta, hogy hálásak azért, amiért olyan sokan osztoznak velük a gyászban.","shortLead":"Különleges embernek nevezte \"kedves papáját\", és elmondta, hogy hálásak azért, amiért olyan sokan osztoznak velük...","id":"20210410_Karoly_herceg_meleg_szavakkal_emlekezett_az_apjara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0f6223b-5edd-4fc9-a27b-f87a2615ee3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77dc2be2-ab39-4e74-a3c4-b90e93e789cd","keywords":null,"link":"/elet/20210410_Karoly_herceg_meleg_szavakkal_emlekezett_az_apjara","timestamp":"2021. április. 10. 20:53","title":"Károly herceg meleg szavakkal emlékezett az apjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac808b58-d255-4c0e-8ad6-37bdedf88104","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"6296 új fertőzöttet találtak az elmúlt 24 órában.","shortLead":"6296 új fertőzöttet találtak az elmúlt 24 órában.","id":"20210411_Elhunyt_206_koronavirusfertozott_a_beoltottak_szama_283_millio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac808b58-d255-4c0e-8ad6-37bdedf88104&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"800a28fc-9857-4fc7-81fd-c8bc8e970150","keywords":null,"link":"/itthon/20210411_Elhunyt_206_koronavirusfertozott_a_beoltottak_szama_283_millio","timestamp":"2021. április. 11. 09:04","title":"Elhunyt 206 koronavírus-fertőzött, a beoltottak száma 2,83 millió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40b51c7e-a423-485a-ad30-673d31044824","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A Huawei nemcsak a saját hibáiból tanult, hanem a riválisoktól is ellesett néhány ötletet, hogy végül elkészítse a nagyon komoly hardvert kapott Mate X2 összehajtható telefonját. Ezzel azonban még így is van két komoly probléma.","shortLead":"A Huawei nemcsak a saját hibáiból tanult, hanem a riválisoktól is ellesett néhány ötletet, hogy végül elkészítse...","id":"20210410_huawei_mate_x2_teszt_velemeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40b51c7e-a423-485a-ad30-673d31044824&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7b56dd3-9685-40a6-809c-4e69d122eaa6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210410_huawei_mate_x2_teszt_velemeny","timestamp":"2021. április. 10. 18:00","title":"Ennyire jó telefont tud csinálni ma a Huawei, csak hát Google nélkül – teszten a Mate X2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49234bb9-375e-47df-8917-2f416f3835f4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Radnóti Színház művészei versekkel ünneplik április 11-ét, a magyar költészet napját. Kováts Adél videója a hvg.hu-n látható először.","shortLead":"A Radnóti Színház művészei versekkel ünneplik április 11-ét, a magyar költészet napját. Kováts Adél videója a hvg.hu-n...","id":"20210410_Gyilkoltak_azonnal__Kovats_Adel_a_hvghun_unnepli_a_kolteszet_napjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49234bb9-375e-47df-8917-2f416f3835f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a333a6d2-e257-4640-ae4f-516bc930a99c","keywords":null,"link":"/elet/20210410_Gyilkoltak_azonnal__Kovats_Adel_a_hvghun_unnepli_a_kolteszet_napjat","timestamp":"2021. április. 11. 08:00","title":"„Gyilkoltak azonnal” – Kováts Adél a hvg.hu-n ünnepli a költészet napját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66398d09-109e-401a-ad75-458664be5973","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem lassul Ukrajnában a koronavírus-járvány terjedése, szombatra is mintegy 17,5 ezer új fertőzöttet és csaknem négyszáz elhunytat jegyeztek fel egy nap alatt, az aktív betegek száma pedig már megközelítette a négyszázezret.","shortLead":"Nem lassul Ukrajnában a koronavírus-járvány terjedése, szombatra is mintegy 17,5 ezer új fertőzöttet és csaknem...","id":"20210410_Egy_nap_alatt_398_aldozata_volt_a_koronavirusnak_Ukrajnaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66398d09-109e-401a-ad75-458664be5973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2127858b-72ab-4429-88b4-c353cde4796c","keywords":null,"link":"/vilag/20210410_Egy_nap_alatt_398_aldozata_volt_a_koronavirusnak_Ukrajnaban","timestamp":"2021. április. 10. 21:21","title":"Egy nap alatt 398 áldozata volt a koronavírusnak Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"467e8488-945c-4636-b180-145c5c4ed822","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Előfordult már náluk is, hogy el kellett dönteni, két beteg közül melyiket kapcsolják gépre. Ő márciusban 380 órát dolgozott, de a kórházukban már nincs teltház a Covid-osztályon - mondta egy podcastben.","shortLead":"Előfordult már náluk is, hogy el kellett dönteni, két beteg közül melyiket kapcsolják gépre. Ő márciusban 380 órát...","id":"20210410_koronavirus_zacher_gabor_bergamodilemma_covid_hatvani_korhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=467e8488-945c-4636-b180-145c5c4ed822&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51ba9682-0a94-4cbe-8d60-55a253749511","keywords":null,"link":"/itthon/20210410_koronavirus_zacher_gabor_bergamodilemma_covid_hatvani_korhaz","timestamp":"2021. április. 10. 13:50","title":"Zacher Gábor szerint is előfordul, hogy választani kell, kit tegyenek lélegeztetőgépre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]