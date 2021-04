Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"260ab928-5c43-40f0-b11e-3a5707b3573e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Takács Péter szerint túlzás a Magyar Orvosi Kamara állítása a 90 százalékról.","shortLead":"Takács Péter szerint túlzás a Magyar Orvosi Kamara állítása a 90 százalékról.","id":"20210412_takacs_peter_lelegeztetogep_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=260ab928-5c43-40f0-b11e-3a5707b3573e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"889f3ef5-8c65-4f07-9efb-07a8d30082d2","keywords":null,"link":"/itthon/20210412_takacs_peter_lelegeztetogep_koronavirus","timestamp":"2021. április. 12. 21:44","title":"A Kórházi Főigazgatóság vezetője elmondta, a lélegeztetőgépen lévők több mint 80 százalékát nem sikerül megmenteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"645e2668-e51e-4860-921f-2447870ae7d9","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nemcsak a bakelitnek nevezett hanglemez támad fel, hanem a húsz éve elfeledett magnókazetta is: a tavalyi évben – legalábbis Angliában – megduplázódtak az eladásai. ","shortLead":"Nemcsak a bakelitnek nevezett hanglemez támad fel, hanem a húsz éve elfeledett magnókazetta is: a tavalyi évben –...","id":"202114_feltamado_magnokazettak_kezzel_foghato_zene","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=645e2668-e51e-4860-921f-2447870ae7d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c60001f-68ba-4295-9fd8-150f520bd96f","keywords":null,"link":"/360/202114_feltamado_magnokazettak_kezzel_foghato_zene","timestamp":"2021. április. 12. 14:00","title":"Kézzel fogható zene: újra divatban a kazetta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"136e6dd7-330e-4b9c-9267-4c8ad9bd1c16","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Bloomberg információi szerint az Apple összegyúrná az Apple TV és a HomePod nevű termékeit egy készülékbe.","shortLead":"A Bloomberg információi szerint az Apple összegyúrná az Apple TV és a HomePod nevű termékeit egy készülékbe.","id":"20210413_apple_tv_homepod_ipad_okos_hangszoro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=136e6dd7-330e-4b9c-9267-4c8ad9bd1c16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc6ecb7e-cab9-4b32-a931-a87bf2e303ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20210413_apple_tv_homepod_ipad_okos_hangszoro","timestamp":"2021. április. 13. 15:03","title":"Már készül az új Apple TV, ez valami nagyon új lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca5e9641-0413-44ba-89cb-ea9bd380ae64","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar szakember továbbra is Németországban képzeli el a jövőjét.","shortLead":"A magyar szakember továbbra is Németországban képzeli el a jövőjét.","id":"20210413_petry_zsolt_hertha_nemetorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca5e9641-0413-44ba-89cb-ea9bd380ae64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62f018d1-2005-4fef-b2fc-7e647678c956","keywords":null,"link":"/sport/20210413_petry_zsolt_hertha_nemetorszag","timestamp":"2021. április. 13. 06:55","title":"Petry Zsolt tisztára akarja mosni a nevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c12d070-facb-4846-9174-b7100974722d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Fontos változás, hogy a kkv-k és az egyesületek mellett már nonprofit kft.-k is igényelhetik a maximum 10 millió forintos hitelt.","shortLead":"Fontos változás, hogy a kkv-k és az egyesületek mellett már nonprofit kft.-k is igényelhetik a maximum 10 millió...","id":"20210412_mfb_gyorskolcson_vallalkozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c12d070-facb-4846-9174-b7100974722d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c48d790-5029-421a-a066-469ed5578f64","keywords":null,"link":"/kkv/20210412_mfb_gyorskolcson_vallalkozas","timestamp":"2021. április. 12. 14:58","title":"A 2019-ben alapított cégek is kérhetik az újraindítási gyorskölcsönt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"“Nehéz azzal mit kezdeni, hogy a kormány a nyitás mellett döntött” – írta a Facebookon Karácsony Gergely.","shortLead":"“Nehéz azzal mit kezdeni, hogy a kormány a nyitás mellett döntött” – írta a Facebookon Karácsony Gergely.","id":"20210413_karacsony_gergely_teszt_iskolanyitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a75c9f28-dc81-4f14-bfda-258a49dbf926","keywords":null,"link":"/itthon/20210413_karacsony_gergely_teszt_iskolanyitas","timestamp":"2021. április. 13. 06:01","title":"A főváros teszteket oszt szét a kerületek között az iskolanyitás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7eecedb-0bdc-4287-bd85-2070b78ce702","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Rudolf Anschober az orvosaival egyeztetve hozta meg a nehéz döntést. ","shortLead":"Rudolf Anschober az orvosaival egyeztetve hozta meg a nehéz döntést. ","id":"20210413_lemondott_egeszsegugyi_miniszter_ausztria","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d7eecedb-0bdc-4287-bd85-2070b78ce702&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f31aef0-650d-49fa-880b-7e95337b6fab","keywords":null,"link":"/vilag/20210413_lemondott_egeszsegugyi_miniszter_ausztria","timestamp":"2021. április. 13. 13:53","title":"„A koronavírus nem tart szünetet, ahogy én sem tartottam” – Betegség miatt mondott le az osztrák egészségügyi miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"423abc9e-d6bf-4c58-94d6-4132c54d4880","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bangkokba és Thaiföldre szállították volna azokat az okostelefonokat, amelyek közvetlenül a berakodás előtt kaptak lángra.","shortLead":"Bangkokba és Thaiföldre szállították volna azokat az okostelefonokat, amelyek közvetlenül a berakodás előtt kaptak...","id":"20210412_hongkong_mobiltelefon_akkumulator_tuz_repuloter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=423abc9e-d6bf-4c58-94d6-4132c54d4880&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7125829-3ac7-4d28-ac81-9f58c72177a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210412_hongkong_mobiltelefon_akkumulator_tuz_repuloter","timestamp":"2021. április. 12. 16:44","title":"Videó: Kigyulladtak a Vivo telefonjai a hongkongi repülőtéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]