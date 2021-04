Az amerikai gyógyszerfelügyeleti hatóság (FDA) felfüggeszti a szövetségi egészségügyi intézményekben az oltást a Johnson & Johnson vakcinájával (Janssen), mivel hat embernél is vérrögök alakultak ki az oltás után két héten belül. A New York Times cikke szerint az FDA az államokat is arra kéri, hogy szüneteltessék az oltást a vakcinával.

A cikk szerint hat 18 és 48 év közötti nőnél jelentkezett vérrögöket okozó rendellenesség, közülük egy meghalt, míg egy másik súlyos állapotban került kórházba.

Az Egyesült Államokban csaknem hétmillió embert oltottak be eddig a Johnson & Johnson oltóanyagával, és további kilencmillió adag vár beadásra. Az amerikai járványügyi hatóság (CDC) és az FDA szakemberei vizsgálják az eseteket és döntenek a továbbiakról.

Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) is vizsgálja, hogy van-e összefüggés a Johnson & Johnson vakcinájának használata és a vérrögképződés között. Az EMA pénteken arról számolt be, hogy négy olyan esetet is találtak, ahol a Janssen beadása után alacsony vérlemezkeszámú vérrögök keletkeztek, egy páciens bele is halt a következményekbe.

Az Európai Gyógyszerügynökség március 11-én engedélyezte a Johnson & Johnson egydózisú oltóanyagát, amely 67 százalékos hatékonysággal előzi meg a fertőzést.

Magyarországra most érkezett az oltóanyagból 28 ezer adag.

Az Európai Gyógyszerügynökség az AstraZeneca vakcináját is vizsgálja a trombózisos esetek miatt. Szerdán azt közölték, hogy lehet kapcsolat a vérrögképződés és az oltóanyag beadása között, de álláspontjuk szerint továbbra is megéri oltani vele. A WHO szerint a brit–svéd gyártó védőoltása és a vérrögképződés ritka formája közötti kapcsolat lehetséges, de nem megerősített.