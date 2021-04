Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ca5e9641-0413-44ba-89cb-ea9bd380ae64","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Nem mindegy, hogy az állam korlátozza a vélemény szabadságát, vagy egy zártkörű klub. Petry Zsoltot egy magáncég küldte el, a Gulácsi mellett kiállók a pártállam áldozatai.","shortLead":"Nem mindegy, hogy az állam korlátozza a vélemény szabadságát, vagy egy zártkörű klub. Petry Zsoltot egy magáncég küldte...","id":"20210413_Revesz_A_kirugas_joga_es_jogtalansaga","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca5e9641-0413-44ba-89cb-ea9bd380ae64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47e4e978-6615-455d-a1a5-b92f99e9f696","keywords":null,"link":"/360/20210413_Revesz_A_kirugas_joga_es_jogtalansaga","timestamp":"2021. április. 13. 16:45","title":"Révész: A kirúgás joga és jogtalansága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e810fdf-87a7-4a40-8dcc-91a488af286e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook évről évre többet költ a felső vezetők személyi védelmére. Egy olyan évben, mint amilyen a tavalyi volt, ez kimondottan sokba került.","shortLead":"A Facebook évről évre többet költ a felső vezetők személyi védelmére. Egy olyan évben, mint amilyen a tavalyi volt...","id":"20210412_facebook_biztonsag_szemelyi_vedelem_mark_zuckerberg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e810fdf-87a7-4a40-8dcc-91a488af286e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afd41701-b95f-4589-bf18-7a235a224477","keywords":null,"link":"/tudomany/20210412_facebook_biztonsag_szemelyi_vedelem_mark_zuckerberg","timestamp":"2021. április. 12. 08:33","title":"Minden eddiginél többe, 6,9 milliárdba került, hogy Mark Zuckerberg biztonságban legyen a járvány első évében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e04af1e-30d2-42d8-b60f-55bbbda3bc7e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az alapfelszereltségű hátsókerék-hajtású 77 kWh-os ID.4 reális hatótávja meghaladja a 400 kilométert.","shortLead":"Az alapfelszereltségű hátsókerék-hajtású 77 kWh-os ID.4 reális hatótávja meghaladja a 400 kilométert.","id":"20210413_feny_derult_az_olcsobb_volkswagen_id4_villanyauto_valos_hatotavjara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e04af1e-30d2-42d8-b60f-55bbbda3bc7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b68661f-e734-4386-b072-feaab5caefea","keywords":null,"link":"/cegauto/20210413_feny_derult_az_olcsobb_volkswagen_id4_villanyauto_valos_hatotavjara","timestamp":"2021. április. 13. 09:21","title":"Fény derült az olcsóbb Volkswagen ID.4 villanyautó valós hatótávjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ee8fdad-ff59-4b8d-87ca-f2d0be3bec0c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez derül ki egy keddi Facebookon közvetített beszélgetésből, amin Varga Judit igazságügyi miniszter arról beszélt, hogy jónak tartja a techóriások megfékezését célzó uniós irányt, de kiderült az is, hogy fontolgatja: regisztrál a Tiktokra.","shortLead":"Ez derül ki egy keddi Facebookon közvetített beszélgetésből, amin Varga Judit igazságügyi miniszter arról beszélt...","id":"20210413_facebook_techoriasok_varga_judit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ee8fdad-ff59-4b8d-87ca-f2d0be3bec0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0f229f9-0124-4f36-b714-89bf055e38f8","keywords":null,"link":"/itthon/20210413_facebook_techoriasok_varga_judit","timestamp":"2021. április. 13. 21:28","title":"Most még Brüsszelre hagyja a Facebook megrendszabályozását a magyar kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"260ab928-5c43-40f0-b11e-3a5707b3573e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Takács Péter szerint túlzás a Magyar Orvosi Kamara állítása a 90 százalékról.","shortLead":"Takács Péter szerint túlzás a Magyar Orvosi Kamara állítása a 90 százalékról.","id":"20210412_takacs_peter_lelegeztetogep_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=260ab928-5c43-40f0-b11e-3a5707b3573e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"889f3ef5-8c65-4f07-9efb-07a8d30082d2","keywords":null,"link":"/itthon/20210412_takacs_peter_lelegeztetogep_koronavirus","timestamp":"2021. április. 12. 21:44","title":"A Kórházi Főigazgatóság vezetője elmondta, a lélegeztetőgépen lévők több mint 80 százalékát nem sikerül megmenteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7da757f1-09ec-4b5b-b5e8-e1d7b59c63c8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Úgy tűnik, miután a télen félresikerült a járványkezelés, legalább mostanra megfékezték a csehek a harmadik hullámot.","shortLead":"Úgy tűnik, miután a télen félresikerült a járványkezelés, legalább mostanra megfékezték a csehek a harmadik hullámot.","id":"20210412_csehorszsag_szuksegallapot_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7da757f1-09ec-4b5b-b5e8-e1d7b59c63c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92f8e2c4-3057-469d-9edd-7515614631f7","keywords":null,"link":"/vilag/20210412_csehorszsag_szuksegallapot_jarvany","timestamp":"2021. április. 12. 07:57","title":"Véget ért a szükségállapot Csehországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e741eaae-bd3b-4661-9e4e-6654ed2a6ca5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 2 másodperc körüli 0–100-as gyorsulásnak a vártnál jobban megkérik az árát.","shortLead":"A 2 másodperc körüli 0–100-as gyorsulásnak a vártnál jobban megkérik az árát.","id":"20210413_alaposan_megemeltek_az_1100_loeros_csucstesla_model_s_plaid_arat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e741eaae-bd3b-4661-9e4e-6654ed2a6ca5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b2a68a9-f408-4644-aeab-7047553d62f7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210413_alaposan_megemeltek_az_1100_loeros_csucstesla_model_s_plaid_arat","timestamp":"2021. április. 13. 07:59","title":"Alaposan megemelték az 1100+ lóerős csúcs-Tesla árát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd515394-1534-4129-9cd9-574422873649","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több helyre is ki kellett vonulniuk a rendőröknek az elmúlt napokban, mert az emberek nem tartották be a védelmi intézkedéseket. Egy fővárosi helyszínen 22-en voltak egy kerti partin, Zalaegerszegen 25-en diszkóztak.","shortLead":"Több helyre is ki kellett vonulniuk a rendőröknek az elmúlt napokban, mert az emberek nem tartották be a védelmi...","id":"20210412_operativ_torzs_diszko_kerti_parti_rendorseg_jarvany_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd515394-1534-4129-9cd9-574422873649&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28450adf-f091-4ab3-b358-d87eab61ad8d","keywords":null,"link":"/itthon/20210412_operativ_torzs_diszko_kerti_parti_rendorseg_jarvany_koronavirus","timestamp":"2021. április. 12. 12:31","title":"Operatív törzs: házi diszkóra, kerti partira, zenekari próbára csapott le a rendőrség a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]