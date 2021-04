Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"31921f4d-ef29-498d-8528-d27c01df5ef8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az érintetlenül maradt szárazföldnek pedig mindössze 11 százaléka természetvédelmi terület egy friss kutatás szerint.","shortLead":"Az érintetlenül maradt szárazföldnek pedig mindössze 11 százaléka természetvédelmi terület egy friss kutatás szerint.","id":"20210415_kornyezet_3_szazalek_maradt_erintetlen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31921f4d-ef29-498d-8528-d27c01df5ef8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2aa4416-7dc9-499d-9fa4-a246f8ce91cc","keywords":null,"link":"/zhvg/20210415_kornyezet_3_szazalek_maradt_erintetlen","timestamp":"2021. április. 15. 13:49","title":"Mostanra 3 százaléka sem maradt érintetlen a világ vadonjainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aba6715a-173f-4dfb-aa6b-95c0e18bfd33","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Gazdag külföldi üzletembernek adta ki magát a rendszerváltáskor, Demján Sándor és Boros Imre bankárok ajánlását mutogatta a behízelgő modorú szélhámos, majd gyárvásárlásokkal hitegette partnereit. Sokaktól csalt ki hatalmas összegeket, de amikor őrizetbe vették, nemcsak igazi nevét, hanem még az állampolgárságát sem tudták a rendőrök. Végül abban maradtak, hogy feltehetően egy amerikaival, Joseph Madollal van dolguk. Dezső András cikksorozatának újabb epizódja.","shortLead":"Gazdag külföldi üzletembernek adta ki magát a rendszerváltáskor, Demján Sándor és Boros Imre bankárok ajánlását...","id":"20210414_Joseph_Madol_LaPointe_Marka_szegedi_konzervgyar_csalas_rendszervaltas_Magyar_svindlerek_5","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aba6715a-173f-4dfb-aa6b-95c0e18bfd33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a956f89-5fae-46bc-955d-46602f38aff9","keywords":null,"link":"/360/20210414_Joseph_Madol_LaPointe_Marka_szegedi_konzervgyar_csalas_rendszervaltas_Magyar_svindlerek_5","timestamp":"2021. április. 14. 19:00","title":"Lehúzott több gyárat és átverte Demján Sándort is – Magyar svindlerek, 6. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"241a0429-1d6e-4087-adf1-83c421f9f149","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megérkezett a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Orvosi Tudományok Osztályának ötödik hírlevele, melyben a várandósság és a vakcinák témakörében adnak higgadt magyarázatokat magyar kutatók. A hírlevelet most is Jakab Ferenc, az MTA doktora, tanszékvezető egyetemi tanár, a Virológiai Nemzeti Laboratórium vezetője szerkesztette.","shortLead":"Megérkezett a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Orvosi Tudományok Osztályának ötödik hírlevele, melyben a várandósság és...","id":"20210415_szoptatas_varandos_terhes_vakcina_oltas_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=241a0429-1d6e-4087-adf1-83c421f9f149&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48fcf17d-0fb3-4dca-87eb-f63b96171aa6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210415_szoptatas_varandos_terhes_vakcina_oltas_koronavirus","timestamp":"2021. április. 15. 20:08","title":"Mikor veheti fel az oltást az, aki várandós? És az, aki szoptat? Itt minden választ megtalál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c224680-9c9f-4013-a347-f562c260cc2f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy letartóztatásnál volt a rendőrökkel a Digidog.","shortLead":"Egy letartóztatásnál volt a rendőrökkel a Digidog.","id":"20210414_New_York_robotkutya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c224680-9c9f-4013-a347-f562c260cc2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a7f5b11-9544-46ac-850f-adda889121ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20210414_New_York_robotkutya","timestamp":"2021. április. 14. 19:10","title":"A Black Mirrort emlegették, amikor a rendőrség robotkutyája felbukkant New York utcáin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dba4df65-eeed-44a8-a68f-0fe854fd79a0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Alig több mint két hét múlva indul az érettségi, a tanulási hajrában online videókurzussal készülhetnek a matekra a végzősök.



","shortLead":"Alig több mint két hét múlva indul az érettségi, a tanulási hajrában online videókurzussal készülhetnek a matekra...","id":"20210415_Ingyen_keszit_fel_az_erettsegire_az_orszag_matektanara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dba4df65-eeed-44a8-a68f-0fe854fd79a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8909ee9-e40f-45f0-9960-0aaf0caa71c4","keywords":null,"link":"/elet/20210415_Ingyen_keszit_fel_az_erettsegire_az_orszag_matektanara","timestamp":"2021. április. 15. 10:22","title":"Ingyen készít fel az érettségire az ismert matektanár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a6f6cd8-46f4-44f4-aa81-9be5e0b95749","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A döntésről hamarosan tájékoztat a görög kormány egy magas rangú tisztviselő szerint. \r

","shortLead":"A döntésről hamarosan tájékoztat a görög kormány egy magas rangú tisztviselő szerint. \r

","id":"20210414_gorogorszag_karanten_turizmus_oltas_pcr_teszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a6f6cd8-46f4-44f4-aa81-9be5e0b95749&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e276fa11-db3d-4004-9c7b-0e81bb92730d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210414_gorogorszag_karanten_turizmus_oltas_pcr_teszt","timestamp":"2021. április. 14. 16:26","title":"A beoltottak már a jövő héttől karantén nélkül utazhatnának Görögországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab4a0415-1329-4f4a-a93f-91cd45939a5e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vizsgálatok szerint a variáns 2,5-szer fertőzőbb, mint az eredeti koronavírus.","shortLead":"A vizsgálatok szerint a variáns 2,5-szer fertőzőbb, mint az eredeti koronavírus.","id":"20210415_brazil_varians_mutacio_koronavirus_vakcina_vedooltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab4a0415-1329-4f4a-a93f-91cd45939a5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"386c2ddc-11fa-4bf8-891c-88121cdff779","keywords":null,"link":"/tudomany/20210415_brazil_varians_mutacio_koronavirus_vakcina_vedooltas","timestamp":"2021. április. 15. 15:41","title":"Ellenállóbb lehet a vakcinákkal szemben a koronavírus brazil mutációja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83a07fc4-dea7-441b-a8a3-8065898a991c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézmény gyermekgyógyász professzora abban bízik, hogy nyáron már az „egész gyermekkorosztályt” fogják tudni oltani.\r

","shortLead":"Az intézmény gyermekgyógyász professzora abban bízik, hogy nyáron már az „egész gyermekkorosztályt” fogják tudni...","id":"20210414_heim_pal_korhaz_oltas_koronavirus_covid19","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83a07fc4-dea7-441b-a8a3-8065898a991c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e716cf8c-93d3-4825-9ecd-1fd0e2564fd6","keywords":null,"link":"/itthon/20210414_heim_pal_korhaz_oltas_koronavirus_covid19","timestamp":"2021. április. 14. 10:41","title":"Már a 16-18 éves krónikus betegeket is beoltják a Heim Pál kórházban az egyik orvos szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]