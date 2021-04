Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4789c671-adcc-40e7-8596-a8c1e335bbf9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az eplényi sípályát nagyobb hó fedi, mint az idei tél egyes napjain, de a pálya már nem nyit újra.","shortLead":"Az eplényi sípályát nagyobb hó fedi, mint az idei tél egyes napjain, de a pálya már nem nyit újra.","id":"20210414_Latvanyos_videon_ahogy_egy_nap_alatt_belepi_a_ho_Eplenyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4789c671-adcc-40e7-8596-a8c1e335bbf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc7dda51-9ded-4fef-af38-fc8ec6ee1d07","keywords":null,"link":"/elet/20210414_Latvanyos_videon_ahogy_egy_nap_alatt_belepi_a_ho_Eplenyt","timestamp":"2021. április. 14. 11:48","title":"Látványos videón, ahogy egy nap alatt belepi a hó Eplényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e555e88d-7a77-4c1e-8b1d-f190a29d3780","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Április 20-án tartja következő bemutatóját az Apple, amelyen valószínűleg új iPadek és új iMac is érkezik. Ezek viszont még mindig csak találgatások, a dátumon kívül ugyanis mást egyelőre nem árult el az Apple.","shortLead":"Április 20-án tartja következő bemutatóját az Apple, amelyen valószínűleg új iPadek és új iMac is érkezik. Ezek viszont...","id":"20210413_apple_bemutato_meghivo_spring_loaded_ipad_imac_airtag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e555e88d-7a77-4c1e-8b1d-f190a29d3780&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98950f0e-63d0-4c7f-896f-6e4b3902a549","keywords":null,"link":"/tudomany/20210413_apple_bemutato_meghivo_spring_loaded_ipad_imac_airtag","timestamp":"2021. április. 13. 20:33","title":"Kimentek a hivatalos meghívók, jöhetnek az Apple újdonságai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Többször is megesett, hogy valaki tévedésből nem ugyanazt a vakcinát kapta másodjára, mint az első oltásnál, de a virológusok szerint ilyenkor sincs baj.","shortLead":"Többször is megesett, hogy valaki tévedésből nem ugyanazt a vakcinát kapta másodjára, mint az első oltásnál, de...","id":"20210414_vakcina_oltas_rtl","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"199e1652-760f-4fc6-87e5-b777156638bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210414_vakcina_oltas_rtl","timestamp":"2021. április. 14. 20:23","title":"Lehet-e kétféle vakcinával oltani egy embert?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb0cc248-015d-418b-973d-9431a2ed09c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismét csak egyetlen kérdést olvastak fel az operatív törzs tájékoztatóján, amelyre egyébként mindenki, aki figyeli a járványról szóló híreket, kívülről fújja a választ.","shortLead":"Ismét csak egyetlen kérdést olvastak fel az operatív törzs tájékoztatóján, amelyre egyébként mindenki, aki figyeli...","id":"20210414_operativ_torzs_tajekoztato_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb0cc248-015d-418b-973d-9431a2ed09c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22e8680b-c7ed-4fb1-b488-e918da052d4c","keywords":null,"link":"/itthon/20210414_operativ_torzs_tajekoztato_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. április. 14. 12:58","title":"Operatív törzs: A védettségi igazolvány nem mentesít a karanténkötelezettség alól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4df1ed1-84a2-466b-99d4-bca3bb3805bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság bőven 4 másodperc alatt katapultál álló helyzetből 100-as tempóra.","shortLead":"Az újdonság bőven 4 másodperc alatt katapultál álló helyzetből 100-as tempóra.","id":"20210414_335_kmh_vegsebessegu_kabrio_a_bentleytol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4df1ed1-84a2-466b-99d4-bca3bb3805bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"289f936a-e9a3-4836-9da5-9576d140bb76","keywords":null,"link":"/cegauto/20210414_335_kmh_vegsebessegu_kabrio_a_bentleytol","timestamp":"2021. április. 14. 09:21","title":"335 km/h végsebességű új kabrió a Bentleytől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2c85e1-e99d-467a-8395-c83d0e5de1d5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az alig 1,5 tonnás villanyautó az ígéretek szerint 450 km/h-val is képes száguldani.","shortLead":"Az alig 1,5 tonnás villanyautó az ígéretek szerint 450 km/h-val is képes száguldani.","id":"20210414_2300_loeros_uj_elektromos_hiperauto_nemetorszagbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e2c85e1-e99d-467a-8395-c83d0e5de1d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"374fe902-e8ec-4092-a758-b406437c84d3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210414_2300_loeros_uj_elektromos_hiperauto_nemetorszagbol","timestamp":"2021. április. 14. 17:15","title":"2300 lóerős új elektromos hiperautót terveznek Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6947fcb3-4c83-4952-b9f7-b2b012eecbed","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"A lengyel Alkotmánybíróság döntése tovább gyengíti az állampolgárok jogvédelmét.","shortLead":"A lengyel Alkotmánybíróság döntése tovább gyengíti az állampolgárok jogvédelmét.","id":"20210415_Eltavolitjak_a_lengyel_ombudsmant","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6947fcb3-4c83-4952-b9f7-b2b012eecbed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e44bbcf-31f8-43ab-9df7-a2c9654e504d","keywords":null,"link":"/vilag/20210415_Eltavolitjak_a_lengyel_ombudsmant","timestamp":"2021. április. 15. 14:45","title":"Eltávolítják a lengyel ombudsmant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az ELTE nem engedi, hogy az Apáczaiban ne induljon el az oktatás. A fiatalabbakat támadja a brazil variáns. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Az ELTE nem engedi, hogy az Apáczaiban ne induljon el az oktatás. A fiatalabbakat támadja a brazil variáns. A hvg360...","id":"20210414_Radar360_Kerdesek_a_kinai_vakcina_hatekonysaga_korul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d190354a-fb5a-42aa-9471-48af4a8c4537","keywords":null,"link":"/360/20210414_Radar360_Kerdesek_a_kinai_vakcina_hatekonysaga_korul","timestamp":"2021. április. 14. 08:00","title":"Radar360: Kérdések a kínai vakcina hatékonysága körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]