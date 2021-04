Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c70d51a6-0883-4f7f-ae40-6b2d33df7125","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az okmányt március eleje óta postázzák, azok is megkapják, akiket csak egyszer oltottak be.","shortLead":"Az okmányt március eleje óta postázzák, azok is megkapják, akiket csak egyszer oltottak be.","id":"20210415_belugyminszterium_vedettsegi_igazolvany_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c70d51a6-0883-4f7f-ae40-6b2d33df7125&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83bc04f5-524a-4b51-972f-6b68707c083c","keywords":null,"link":"/itthon/20210415_belugyminszterium_vedettsegi_igazolvany_koronavirus","timestamp":"2021. április. 15. 07:32","title":"A Belügyminisztérium szerint korai arról kérdezni, mire jó a védettségi igazolvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c0950fc-75d2-4046-9aa4-bf5c3eee6a75","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik férfit lefejelték, egy másikat úgy meglöktek, hogy földre esett és agyrázkódást kapott.","shortLead":"Az egyik férfit lefejelték, egy másikat úgy meglöktek, hogy földre esett és agyrázkódást kapott.","id":"20210415_Biztonsagi_or_legenybucsu_Siofok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c0950fc-75d2-4046-9aa4-bf5c3eee6a75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bec51f7-5e07-464d-aaf2-456a490bff30","keywords":null,"link":"/itthon/20210415_Biztonsagi_or_legenybucsu_Siofok","timestamp":"2021. április. 15. 09:53","title":"Biztonsági őrök támadtak egy legénybúcsúzó társaságra Siófokon – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dbbf054-0a82-4636-b998-0ddf35987e18","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden XVIII. kerületi óvodásnak, 1-4. osztályos tanulónak, valamint óvodai és iskolai dolgozónak tesztlehetőséget biztosít az önkormányzat.","shortLead":"Minden XVIII. kerületi óvodásnak, 1-4. osztályos tanulónak, valamint óvodai és iskolai dolgozónak tesztlehetőséget...","id":"20210414_ovoda_koronavirus_teszt_pestszentlorinc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9dbbf054-0a82-4636-b998-0ddf35987e18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4278d491-750d-4b99-a457-4b691ad45739","keywords":null,"link":"/itthon/20210414_ovoda_koronavirus_teszt_pestszentlorinc","timestamp":"2021. április. 14. 21:50","title":"Az óvodásoknak is koronavírus-tesztelést kínál a pestszentlőrinci önkormányzat a nyitás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33b4793a-76ff-4134-9e5b-0e025ab00adb","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A testület megsemmisítette azt a kúriai ítéletet, amely szerint az Újpest FC az Újpesti Torna Egylet (UTE) akarata ellenére megváltoztathatta a labdarúgócsapat címerét.","shortLead":"A testület megsemmisítette azt a kúriai ítéletet, amely szerint az Újpest FC az Újpesti Torna Egylet (UTE) akarata...","id":"20210416_ujpest_cimervita_ute_alkotmanybirorsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33b4793a-76ff-4134-9e5b-0e025ab00adb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e1e49f4-7ef5-4ab3-b7ef-2a4167810bce","keywords":null,"link":"/itthon/20210416_ujpest_cimervita_ute_alkotmanybirorsag","timestamp":"2021. április. 16. 14:24","title":"Újpesti címervita: az Alkotmánybíróság az UTE-nak adott igazat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d28b6f9-fe66-4270-ae95-2f3959f73f77","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre többet kell várni egy mesterséges megtermékenyítésre az országban.","shortLead":"Egyre többet kell várni egy mesterséges megtermékenyítésre az országban.","id":"20210415_Spermavalsag_Svedorszag_donor_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d28b6f9-fe66-4270-ae95-2f3959f73f77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbf43601-9397-409c-8f5f-bc6ddf5734b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210415_Spermavalsag_Svedorszag_donor_jarvany","timestamp":"2021. április. 15. 13:26","title":" A járvány nem várt mellékhatása: spermaválság alakult ki Svédországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd3df66a-5c15-4a16-9190-75dbbf85fde2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egykori hercegprímás levelét is megtalálták a hengerben.","shortLead":"Az egykori hercegprímás levelét is megtalálták a hengerben.","id":"20210416_idokapszula_esztergomi_bazilika_keresztje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd3df66a-5c15-4a16-9190-75dbbf85fde2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68c38360-24cd-4add-a6fa-5be1b698aee0","keywords":null,"link":"/elet/20210416_idokapszula_esztergomi_bazilika_keresztje","timestamp":"2021. április. 16. 16:21","title":"Kiderült, mit rejt a 166 éves időkapszula, amit az esztergomi Bazilika keresztjében találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"486418a5-6dfc-43e9-a890-319a24c3a6a2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Windows 10 következő (publikus) verziójában már az is beállítható lesz a Start menüből, hogy az újraindulás után az előzőleg bezárt szoftverek és alkalmazások automatikusan megnyíljanak.","shortLead":"A Windows 10 következő (publikus) verziójában már az is beállítható lesz a Start menüből, hogy az újraindulás után...","id":"20210416_windows_10_frissites_start_menu_gombok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=486418a5-6dfc-43e9-a890-319a24c3a6a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"888c8b46-8a8b-448c-adff-29d60e9cd440","keywords":null,"link":"/tudomany/20210416_windows_10_frissites_start_menu_gombok","timestamp":"2021. április. 16. 15:03","title":"Új gomb kerül a Windows 10-be, az újraindításkor lehet hasznos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"844fbe41-58ba-4be1-875a-2de44ce99617","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egyelőre mindkét helyszínen korlátozások vannak a koronavírus világjárvány miatt. ","shortLead":"Egyelőre mindkét helyszínen korlátozások vannak a koronavírus világjárvány miatt. ","id":"20210416_Elmarad_a_Forma1es_Kanadai_Nagydij_Torokorszag_lehet_a_beugro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=844fbe41-58ba-4be1-875a-2de44ce99617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9674b415-75c9-41dc-9b38-c719229feeff","keywords":null,"link":"/cegauto/20210416_Elmarad_a_Forma1es_Kanadai_Nagydij_Torokorszag_lehet_a_beugro","timestamp":"2021. április. 16. 07:22","title":"Elmarad a Forma-1-es Kanadai Nagydíj, Törökország lehet a beugró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]