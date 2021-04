Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"22f410da-ae36-4735-a145-72fb44051d4b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jelenleg a koronavírus fertőzőbb variánsainak gyors terjedése okozza az egyik legnagyobb gondot a szervezet szerint.","shortLead":"Jelenleg a koronavírus fertőzőbb variánsainak gyors terjedése okozza az egyik legnagyobb gondot a szervezet szerint.","id":"20210416_who_koronavirus_indiai_mutans","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22f410da-ae36-4735-a145-72fb44051d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43f3cf84-85c8-42f9-90e2-dafbdaceb84e","keywords":null,"link":"/vilag/20210416_who_koronavirus_indiai_mutans","timestamp":"2021. április. 16. 21:01","title":"WHO: Új vírusmutáció jelent meg Indiában, a fertőzések száma azóta nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0bcfbd0-512e-4ba2-851b-36b2809a33c4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A zéró emissziós luxuslimuzint a stuttgarti cég legalább annyira dinasztiateremtőnek szánja, mint annak idején a luxuskategória mai etalonját, az S-osztályt. ","shortLead":"A zéró emissziós luxuslimuzint a stuttgarti cég legalább annyira dinasztiateremtőnek szánja, mint annak idején...","id":"20210415_Bemutatta_a_Mercedes_az_elektromos_luxsuslimuzinjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0bcfbd0-512e-4ba2-851b-36b2809a33c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87b20084-9fc6-48e7-9b31-522a3bc4f90d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210415_Bemutatta_a_Mercedes_az_elektromos_luxsuslimuzinjat","timestamp":"2021. április. 15. 19:11","title":"Megérkezett a Mercedes EQS, a márka elektromos überlimuzinja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56cb24b7-befc-44b5-90be-8950ab33f033","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A támadó végzett magával.","shortLead":"A támadó végzett magával.","id":"20210416_Lovoldozes_volt_a_FedEx_indianapolisi_telephelyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56cb24b7-befc-44b5-90be-8950ab33f033&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc0f1d7a-c103-4cb6-9be5-22a40ed4c088","keywords":null,"link":"/vilag/20210416_Lovoldozes_volt_a_FedEx_indianapolisi_telephelyen","timestamp":"2021. április. 16. 08:33","title":"Lövöldözés volt a FedEx indianapolisi telepén, nyolcan meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A statisztikai hivatal már nem csak átlag, hanem közepes (medián) keresetet is közöl, és már a kis cégeket is figyelembe veszik. Januárban a bruttó átlagkereset 398 ezer forint volt. A bruttó közepes kereset csak 319 ezer forint.","shortLead":"A statisztikai hivatal már nem csak átlag, hanem közepes (medián) keresetet is közöl, és már a kis cégeket is...","id":"20210417_Vegre_megtudhatjuk_mennyi_a_hetkoznapi_magyar_fizetese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b588754-1f3f-41ea-84bb-87084fd90806","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210417_Vegre_megtudhatjuk_mennyi_a_hetkoznapi_magyar_fizetese","timestamp":"2021. április. 17. 13:43","title":"Végre megtudhatjuk, mennyi a hétköznapi magyar fizetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7432ba1c-b3b7-44a2-97c5-e5fb158e7fe0","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A mai időkből visszatekintve nehéz elképzelni, mennyire nélkülözhetetlen volt a távirat majdnem kétszáz éven át. Magyarországon április 30-án lehet utoljára táviratot feladni. ","shortLead":"A mai időkből visszatekintve nehéz elképzelni, mennyire nélkülözhetetlen volt a távirat majdnem kétszáz éven át...","id":"202115__tavirattortenelem__morse_oroksege__trianonba_uzentek__keezbesiitees_stop","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7432ba1c-b3b7-44a2-97c5-e5fb158e7fe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86651800-edcb-465c-b1a6-3a769b91e15b","keywords":null,"link":"/360/202115__tavirattortenelem__morse_oroksege__trianonba_uzentek__keezbesiitees_stop","timestamp":"2021. április. 17. 13:30","title":"Az internetkorban a táviratból legfeljebb a távirati stílus maradhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b3b5b31-b1ce-479a-909e-84b0e4633b2e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyszerre nyitnának meg mindent, Sebastian Kurz kancellár a jövő hétre ígérte az ehhez szükséges biztonsági terv kidolgozását.","shortLead":"Egyszerre nyitnának meg mindent, Sebastian Kurz kancellár a jövő hétre ígérte az ehhez szükséges biztonsági terv...","id":"20210416_majus_nyitasa_ausztria","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b3b5b31-b1ce-479a-909e-84b0e4633b2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27c6e0cb-479d-4377-a7f9-057110f7e6fa","keywords":null,"link":"/vilag/20210416_majus_nyitasa_ausztria","timestamp":"2021. április. 16. 21:27","title":"Májusra teljes nyitást tervez Ausztria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9827ae93-0d50-44d4-8bab-312a2c933a50","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Joker nevű mobilvírus eleinte a Google Play áruházában terjedt, de aztán a Huawei-féle AppGallerybe is megérkezett.","shortLead":"A Joker nevű mobilvírus eleinte a Google Play áruházában terjedt, de aztán a Huawei-féle AppGallerybe is megérkezett.","id":"20210416_appgallery_huawei_virus_joker_malware","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9827ae93-0d50-44d4-8bab-312a2c933a50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1903d202-cc1d-4f6c-8ae5-266d17d930a9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210416_appgallery_huawei_virus_joker_malware","timestamp":"2021. április. 16. 09:03","title":"A Huawei mobilokra is beférkőzött egy vírus, már 500 000 telefont fertőzött meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d06661e-d400-4510-afed-6dcd169c82c6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az elsőfokú ítélet ellen fellebbezett a vádlott és a védője, így az ügy a Győri Ítélőtáblán folytatódik.","shortLead":"Az elsőfokú ítélet ellen fellebbezett a vádlott és a védője, így az ügy a Győri Ítélőtáblán folytatódik.","id":"20210416_varpalotai_kettos_gyilkossag_itelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d06661e-d400-4510-afed-6dcd169c82c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c126d2cb-912f-4a66-8a4a-7b32799ce3cb","keywords":null,"link":"/itthon/20210416_varpalotai_kettos_gyilkossag_itelet","timestamp":"2021. április. 16. 17:51","title":"Életfogytig tartó fegyházbüntetést kapott a várpalotai kettős gyilkossággal vádolt férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]