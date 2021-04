Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"25d47a2c-3e5c-4b78-8e2e-51bd0657186a","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Mindkét oldalról áramlanak a fegyverek az ukrán–orosz határ térségébe, a két fél egymást vádolja a 2014-ben kirobbant válság forróvá tételével. Az újabb háború veszélye akkor nőtt meg, amikor a Nyugat és Oroszország viszonya mélypontra hűlt. ","shortLead":"Mindkét oldalról áramlanak a fegyverek az ukrán–orosz határ térségébe, a két fél egymást vádolja a 2014-ben kirobbant...","id":"202115__ukranorosz_feszultseg__moszkva_es_afejloves__valtozo_usa__a_hataron_vannak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25d47a2c-3e5c-4b78-8e2e-51bd0657186a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5623536a-7cfe-409c-9ed6-81fe5dc48049","keywords":null,"link":"/360/202115__ukranorosz_feszultseg__moszkva_es_afejloves__valtozo_usa__a_hataron_vannak","timestamp":"2021. április. 17. 16:00","title":"Putyin Ukrajnával teszteli Biden elszántságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74e24c15-0cd4-4293-a903-a0dd68a23806","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A helyszínen a járvány miatt csak harmincan vehettek részt, a képernyők előtt azonban több millióan követhették a 99 éves korában elhunyt Fülöp herceg temetését. A királynő 73 éven át hűséges társát kísérte utolsó útjára.

","shortLead":"A helyszínen a járvány miatt csak harmincan vehettek részt, a képernyők előtt azonban több millióan követhették a 99...","id":"20210417_Fulop_herceg_temetese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74e24c15-0cd4-4293-a903-a0dd68a23806&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07536d8a-d160-4532-baf4-654f3da063bd","keywords":null,"link":"/elet/20210417_Fulop_herceg_temetese","timestamp":"2021. április. 17. 15:00","title":"A rendíthetetlen hűségét ünnepelték – eltemették Fülöp herceget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da17c2f3-7324-4762-9d53-b3f45b046195","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy ír jogvédő szervezet arra készül, hogy bíróság elé citálja a Facebookot, mert szerintük az nem védte meg a felhasználók adataiat. A döntés precedenst is teremthet.","shortLead":"Egy ír jogvédő szervezet arra készül, hogy bíróság elé citálja a Facebookot, mert szerintük az nem védte meg...","id":"20210417_facebook_adatszivargas_gdpr_buntetes_per","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da17c2f3-7324-4762-9d53-b3f45b046195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0b6e0eb-2047-45e6-81a2-9f52a36609b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210417_facebook_adatszivargas_gdpr_buntetes_per","timestamp":"2021. április. 17. 09:39","title":"Óriási per szakadhat a Facebook nyakába, mert kiszivárgott 533 millió felhasználó adata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c578914-3f03-4a97-8c84-f2bdf4b021c6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A bölények menthetnék meg a spanyol erdőket a tüzektől, mivel a korábban a kihalás szélére sodródott, de manapság újra növekedő populációjú növényevő faj az erdők gyúlékony aljnövényzetével táplálkozik – hívják fel a figyelmet szakemberek.","shortLead":"A bölények menthetnék meg a spanyol erdőket a tüzektől, mivel a korábban a kihalás szélére sodródott, de manapság újra...","id":"20210417_bolenyek_spanyol_erdok_aljnovenyzet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c578914-3f03-4a97-8c84-f2bdf4b021c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95c997d6-574a-4597-aa1f-11f168cd8be4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210417_bolenyek_spanyol_erdok_aljnovenyzet","timestamp":"2021. április. 17. 20:03","title":"Megeszik a gyúlékony növényzetet, így mentik meg a spanyol erdőket a bölények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb9de956-bad0-4db8-af24-cb7d9c5c90ec","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Sós halként is szerepeltek vámáru-nyilatkozatban azok a múmiák, amelyek kalandos utat jártak be a thébai nekropolisztól végső nyughelyükig, a most nyílt Egyiptomi Civilizáció Nemzeti Múzeumáig. ","shortLead":"Sós halként is szerepeltek vámáru-nyilatkozatban azok a múmiák, amelyek kalandos utat jártak be a thébai nekropolisztól...","id":"202115__mumiak_koltozese__faraok_atka__etikai_vitak___holt_lelkek_tarsasaga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb9de956-bad0-4db8-af24-cb7d9c5c90ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb51aade-4ed2-4b0c-ae4c-1cd5b2bfccc9","keywords":null,"link":"/360/202115__mumiak_koltozese__faraok_atka__etikai_vitak___holt_lelkek_tarsasaga","timestamp":"2021. április. 16. 17:00","title":"Sokadszorra költöznek, most Aranyparádén vitték a fáraókat új múzeumukba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1cfd538-cfaf-4250-ba98-189fc4d85466","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Nemzeti Filmintézet is emléket állít Törőcsik Marinak. ","shortLead":"A Nemzeti Filmintézet is emléket állít Törőcsik Marinak. ","id":"20210416_Torocsik_Mari_film_Edes_Anna_Teketoria_Szamarkohoges","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1cfd538-cfaf-4250-ba98-189fc4d85466&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e4adccd-832b-4459-ae42-f297b376e366","keywords":null,"link":"/kultura/20210416_Torocsik_Mari_film_Edes_Anna_Teketoria_Szamarkohoges","timestamp":"2021. április. 16. 13:15","title":"Szerda éjfélig ingyenesen megtekinthető három film Törőcsik Mari szereplésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43df653a-376a-49f5-a8af-8db157ab1204","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Hamarosan számos új jelzáloghitel-kihelyezéshez is alkalmazzák majd a bankok a statisztikai alapú értékbecslés módszerét.","shortLead":"Hamarosan számos új jelzáloghitel-kihelyezéshez is alkalmazzák majd a bankok a statisztikai alapú értékbecslés...","id":"20210416_bankszovetseg_hitel_hitelfolyositas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43df653a-376a-49f5-a8af-8db157ab1204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1f59fa8-7abe-4b84-a1c5-b1485cab4851","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210416_bankszovetseg_hitel_hitelfolyositas","timestamp":"2021. április. 16. 15:11","title":"Gyorsabb és olcsóbb hitelfolyósítást ígér a Bankszövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c39a1836-4f61-47ae-abd2-2ceb70f9b57a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple a fenntartható erdőgazdálkodásba fektet pénzt, hogy 2030-ra karbonsemlegessé válhasson.","shortLead":"Az Apple a fenntartható erdőgazdálkodásba fektet pénzt, hogy 2030-ra karbonsemlegessé válhasson.","id":"20210416_apple_restore_found_penzugyi_alap_klimavaltozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c39a1836-4f61-47ae-abd2-2ceb70f9b57a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eab8a04f-dd45-4d1a-9069-d4200c247145","keywords":null,"link":"/tudomany/20210416_apple_restore_found_penzugyi_alap_klimavaltozas","timestamp":"2021. április. 16. 18:03","title":"60 milliárd forintot tesz fel az Apple egy célra: hogy több fát ültessenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]