[{"available":true,"c_guid":"b21480cb-2496-4128-8088-1f6f2078fcdf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A balesetről képeket is közzétett az oaklandi rendőrség. ","shortLead":"A balesetről képeket is közzétett az oaklandi rendőrség. ","id":"20210417_Csunya_vege_lett_egy_autos_uldozesnek_Kaliforniaban_beekelodott_a_feluljaro_ala_egy_Maserati","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b21480cb-2496-4128-8088-1f6f2078fcdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c84ac4e-5b88-478f-bd31-2463a041286d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210417_Csunya_vege_lett_egy_autos_uldozesnek_Kaliforniaban_beekelodott_a_feluljaro_ala_egy_Maserati","timestamp":"2021. április. 17. 20:23","title":"Csúnyán végződött egy autós üldözés Kaliforniában: felüljáró alá ékelődött be egy Maserati","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"037d2054-fd13-46c8-82da-9cfee4e4e950","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az új-zélandi repülőtereken mintha az Igazából szerelem című film nyitójelenete elevenedett volna meg.","shortLead":"Az új-zélandi repülőtereken mintha az Igazából szerelem című film nyitójelenete elevenedett volna meg.","id":"20210419_Valahogy_igy_neznek_ki_a_karanten_utani_olelesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=037d2054-fd13-46c8-82da-9cfee4e4e950&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d170032-adca-4942-8d7b-60664c4d8a63","keywords":null,"link":"/elet/20210419_Valahogy_igy_neznek_ki_a_karanten_utani_olelesek","timestamp":"2021. április. 19. 10:56","title":"Valahogy így néznek ki a karantén utáni ölelések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"801e107c-86fb-4273-b4e9-e404f4cda20b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autósok kénytelenek voltak kerülgetni a hirtelen megjelent akadályokat. ","shortLead":"Az autósok kénytelenek voltak kerülgetni a hirtelen megjelent akadályokat. ","id":"20210417_Dobozok_estek_le_egy_roman_kisbuszrol_az_autopalya_kozepen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=801e107c-86fb-4273-b4e9-e404f4cda20b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa5307e2-5725-4337-9023-d491f97b36f2","keywords":null,"link":"/cegauto/20210417_Dobozok_estek_le_egy_roman_kisbuszrol_az_autopalya_kozepen","timestamp":"2021. április. 17. 19:14","title":"Dobozok hullottak le egy román kisbuszról az M1-es-en – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05b17acb-abde-43c1-80fa-f8de78bd685d","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Soha nem volt még akkora kihívás az európai futball vezetői előtt, mint most, amikor tizenkét nagy klub vezetői bejelentették, hogy saját bajnokságot hoznak létre. De elmennek-e a szakadárok a falig, és hagyják, hogy az UEFA kizárja a részt vevő játékosokat a válogatottból, a klubokat pedig a saját hazájuk bajnokságából? Vagy csak minden eddiginél komolyabban szemléltetik, hogy nagyobb beleszólást akarnak a pénzügyekbe? Jönnének-e közvetítési bevételek, ha minden évben csak ugyanaz a pár elitcsapat játszana egymással, és mi várhatna egy kisebb liga, például a magyar bajnokság szurkolóira így?","shortLead":"Soha nem volt még akkora kihívás az európai futball vezetői előtt, mint most, amikor tizenkét nagy klub vezetői...","id":"20210419_foci_szuperliga_kiszakadas_bl_uefa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05b17acb-abde-43c1-80fa-f8de78bd685d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2cf028d-a9ad-4ba1-8882-4f0d502f1ddf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210419_foci_szuperliga_kiszakadas_bl_uefa","timestamp":"2021. április. 19. 14:30","title":"Minden idők egyik legnagyobb zsarolását látjuk, vagy a futball teljes reformját?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f14032a6-2977-45a8-b353-ccb17057d5d5","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Lisztet érzi magához a legközelebbi zeneszerzőnek, Beethovennel és Bachhal még az ismerkedés fázisában van a szülei nyomdokaiba lépő Ránki Fülöp zongoraművész.","shortLead":"Lisztet érzi magához a legközelebbi zeneszerzőnek, Beethovennel és Bachhal még az ismerkedés fázisában van a szülei...","id":"20210419_Ranki_Fulop_interju","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f14032a6-2977-45a8-b353-ccb17057d5d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b0ca353-b925-401b-a5c7-b5fb1f4bc5b0","keywords":null,"link":"/360/20210419_Ranki_Fulop_interju","timestamp":"2021. április. 19. 15:00","title":"Ránki Fülöp: Többnyire nem korszakok, hanem egyes zeneszerzők egyes művei érdekelnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f60f3b00-74a6-42c5-9c5d-658e96481d2b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Még a csimpánzok is képesek szégyellni magukat, ha megszegik a közös normákat – jó volna, ha megszívlelnék azok a politikai vezetők, akik nemigen törődnek az erkölccsel. Erre a konzervatív brit The Times kommentárja figyelmeztet annak kapcsán, hogy kiderült: David Cameron még kormányfőként keményen lobbizott egy magáncég mellett. ","shortLead":"Még a csimpánzok is képesek szégyellni magukat, ha megszegik a közös normákat – jó volna, ha megszívlelnék azok...","id":"20210419_The_Times_Amit_a_korrupt_politika_a_majmoktol_tanulhat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f60f3b00-74a6-42c5-9c5d-658e96481d2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a561773-a6f3-4d58-81f4-c5c11a9b3677","keywords":null,"link":"/360/20210419_The_Times_Amit_a_korrupt_politika_a_majmoktol_tanulhat","timestamp":"2021. április. 19. 09:00","title":"The Times: Tanulhatnának a majmoktól a korrupt politikusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0556733b-e6bc-43bf-831b-1627e9c49a3c","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"A változókor a hormonális változások miatt sajnos óhatatlanul tartogat néhány testi-lelki meglepetést, és nehéz lenne tagadni, hogy ezek többségéről azért szívesen lemondanának a nők. Az egyik ilyen változás (lehet) a pluszkilók megjelenése, de jó hír, hogy nem mindenkinél törvényszerű a „formátlanodás”.","shortLead":"A változókor a hormonális változások miatt sajnos óhatatlanul tartogat néhány testi-lelki meglepetést, és nehéz lenne...","id":"remifeminplus_20210419_Valtozokor_torvenyszerue_az_uszogumik_megjelenese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0556733b-e6bc-43bf-831b-1627e9c49a3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9280fdbe-a6f9-4230-a8b8-22a9d80e6ab2","keywords":null,"link":"/brandchannel/remifeminplus_20210419_Valtozokor_torvenyszerue_az_uszogumik_megjelenese","timestamp":"2021. április. 19. 07:30","title":"Változókor: törvényszerű-e az úszógumik megjelenése?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"a741fe7f-b951-4baa-894e-d3435caac121","c_partnertag":"remifeminplus"},{"available":true,"c_guid":"78831965-2443-423f-9172-70a48961bae6","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A biztonsági autó már az első körben a pályán volt.","shortLead":"A biztonsági autó már az első körben a pályán volt.","id":"20210418_Utkozes_baleset_utan_Verstappen_nyerte_a_Forma1_futamat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78831965-2443-423f-9172-70a48961bae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feb179dc-1268-4239-9bf6-d9a747a2d1a8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210418_Utkozes_baleset_utan_Verstappen_nyerte_a_Forma1_futamat","timestamp":"2021. április. 18. 17:34","title":"Ütközés, baleset után Verstappen nyerte a Forma-1 futamát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]