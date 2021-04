Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"28022079-5d30-4620-819b-95b1d5e1f0bb","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"108 megapixeles kamerával, OLED kijelzővel és szupergyors töltővel érkezett meg hazánkba a Realme 8 Pro, mely elérhető áron kínál igen korrekt szolgáltatási kört. De vajon akadnak hátulütői is? ","shortLead":"108 megapixeles kamerával, OLED kijelzővel és szupergyors töltővel érkezett meg hazánkba a Realme 8 Pro, mely elérhető...","id":"20210419_realme_8_pro_teszt_velemeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28022079-5d30-4620-819b-95b1d5e1f0bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42631152-f532-4331-8b10-bdfdbb768fd9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210419_realme_8_pro_teszt_velemeny","timestamp":"2021. április. 19. 20:03","title":"Új ár-érték bajnok mobil Magyarországon – kipróbáltuk a Realme 8 Prót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58826ee8-0c73-4914-9549-29ebb637ad33","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A párt szerint az Orbán-kormány zaklató hazugságkampányt folytat, hogy elterelje a figyelmet a halálozási adatokról.\r

","shortLead":"A párt szerint az Orbán-kormány zaklató hazugságkampányt folytat, hogy elterelje a figyelmet a halálozási adatokról.\r

","id":"20210419_Feljelents_Jobbik_Hollik_istvan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58826ee8-0c73-4914-9549-29ebb637ad33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22a5197c-4720-489d-b7e7-c0a1ec0fa56e","keywords":null,"link":"/itthon/20210419_Feljelents_Jobbik_Hollik_istvan","timestamp":"2021. április. 19. 21:48","title":"A Jobbik feljelenti Hollik Istvánt rémhírterjesztésért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0de2adb9-eb2d-476b-92c9-1deda2ce4508","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pár napon belül több mint ötezer ember küldött levelet emiatt Kásler Miklósnak és Gulyás Gergelynek.","shortLead":"Pár napon belül több mint ötezer ember küldött levelet emiatt Kásler Miklósnak és Gulyás Gergelynek.","id":"20210419_a_varos_mindenkie_kilakoltatasi_moratorium","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0de2adb9-eb2d-476b-92c9-1deda2ce4508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60c0c302-9e83-4752-ab0f-c2d267ad623a","keywords":null,"link":"/itthon/20210419_a_varos_mindenkie_kilakoltatasi_moratorium","timestamp":"2021. április. 19. 12:55","title":"Civilek arra kérik a kormányt, hogy hosszabbítsa meg az április végén lejáró kilakoltatási moratóriumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dd0bd27-879d-49cb-898c-f3b27c9a3c5a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az osztrák főváros egyetemi kórházában, az AKH-ban (Allgemeines Krankenhaus) a súlyos Covid-fertőzés miatt műtüdő-kezelésre szoruló betegek háromnegyede túléli a betegséget. Ezzel az AKH a világ élvonalában van. Egyszerre huszonöt betegnek tudnak ilyen kezelést biztosítani.\r

\r

","shortLead":"Az osztrák főváros egyetemi kórházában, az AKH-ban (Allgemeines Krankenhaus) a súlyos Covid-fertőzés miatt...","id":"20210419_A_mutudore_kerulo_covidosok_haromnegyedet_meg_tudjak_menteni_Becsben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4dd0bd27-879d-49cb-898c-f3b27c9a3c5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"939469a5-3ec7-41bf-b196-e869d405e3c8","keywords":null,"link":"/elet/20210419_A_mutudore_kerulo_covidosok_haromnegyedet_meg_tudjak_menteni_Becsben","timestamp":"2021. április. 19. 14:47","title":"A műtüdőre kerülő covidosok háromnegyedét meg tudják menteni Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c4fc502-2926-4398-8ae3-cb65cee495c9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormány állítólag a bajba jutott magyar cégeket védené azzal, hogy miniszteri engedélyhez köti a külföldi felvásárlásokat. A veszélyhelyzeti rendelet alapján megvétózták, hogy egy osztrák csoport megvegye a holland Aegon magyar leányát.","shortLead":"A kormány állítólag a bajba jutott magyar cégeket védené azzal, hogy miniszteri engedélyhez köti a külföldi...","id":"20210420_Bloomberg_Hollandia_diplomacia_kormany_Aegon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c4fc502-2926-4398-8ae3-cb65cee495c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9215560-2b50-46e5-b3ec-0c81680641a1","keywords":null,"link":"/kkv/20210420_Bloomberg_Hollandia_diplomacia_kormany_Aegon","timestamp":"2021. április. 20. 15:47","title":"Bloomberg: Hollandia diplomáciai útra vitte a magyar kormány eljárását az Aegon ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee300279-ac04-4ffd-b135-b711b48bcc45","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A dízelt váltó Levante Hybrid kevesebbet fogyaszt a normál benzines változatnál és könnyebb is annál, de odaveszett a 6 hengeres orgánuma. Viszont még van valami hangja, ellentétben a hamarosan érkező első teljesen elektromos Maseratitól. ","shortLead":"A dízelt váltó Levante Hybrid kevesebbet fogyaszt a normál benzines változatnál és könnyebb is annál, de odaveszett a 6...","id":"20210419_itt_a_maserati_elso_hibrid_divatterepjaroja_mindent_megtudtunk_rola_levante_hybrid","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee300279-ac04-4ffd-b135-b711b48bcc45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2bacdf0-0174-43a7-be52-d3adcc8bf6a1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210419_itt_a_maserati_elso_hibrid_divatterepjaroja_mindent_megtudtunk_rola_levante_hybrid","timestamp":"2021. április. 19. 10:10","title":"Itt a Maserati első hibrid divatterepjárója, mindent megtudtunk róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7552f542-834a-4e52-88c7-c15f77984c1f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legutóbbi időben már olyan nap is volt, amikor a 7 százalékot is elérte az arányuk. A brit koronavírus-mutáns lehet a háttérben.","shortLead":"A legutóbbi időben már olyan nap is volt, amikor a 7 százalékot is elérte az arányuk. A brit koronavírus-mutáns lehet...","id":"20210419_koronavirus_alapbetegsegek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7552f542-834a-4e52-88c7-c15f77984c1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"620703b8-2df0-488e-b839-363b654dcc58","keywords":null,"link":"/tudomany/20210419_koronavirus_alapbetegsegek","timestamp":"2021. április. 19. 08:23","title":"Egyre több „alapbetegség” nélküli áldozatot szed a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"651b6de4-79fc-4449-9ca8-0da1a27be6b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyenként behívta az igazgató a pedagógusokat, akik megtagadták a jelenléti oktatást.","shortLead":"Egyenként behívta az igazgató a pedagógusokat, akik megtagadták a jelenléti oktatást.","id":"20210419_repcelak_iskola_fegyelmi_tanar_hianyzas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=651b6de4-79fc-4449-9ca8-0da1a27be6b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46421fb4-054e-4377-a3b7-f12fdc427808","keywords":null,"link":"/itthon/20210419_repcelak_iskola_fegyelmi_tanar_hianyzas","timestamp":"2021. április. 19. 16:05","title":"Mindössze egy tanár ment be tanítani Répcelakon, fegyelmit kaptak a hiányzók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]