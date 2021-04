Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"8b3fce3c-33cd-42f6-bcd9-90b13f7d5b17","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Vádat emeltek a megszorult kézbesítő ellen.","shortLead":"Vádat emeltek a megszorult kézbesítő ellen.","id":"20210420_postas_penzt_lopott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b3fce3c-33cd-42f6-bcd9-90b13f7d5b17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5b0c89f-1009-4f4b-bc63-359687afc45c","keywords":null,"link":"/itthon/20210420_postas_penzt_lopott","timestamp":"2021. április. 20. 11:17","title":"Nyugdíjakat sikkasztott egy postás, aztán újabb sikkasztással próbálta pótolni a pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"844cbd09-9a2a-436c-a252-5741566239ff","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Előregyártott családi házat is ígér a kínai weboldal, de azért senkinek sem ajánlott innen intézni álmai otthonát.","shortLead":"Előregyártott családi házat is ígér a kínai weboldal, de azért senkinek sem ajánlott innen intézni álmai otthonát.","id":"20210420_aliexpress_csaladi_haz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=844cbd09-9a2a-436c-a252-5741566239ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2ae1a7b-df7c-411c-8918-6498aa290d12","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210420_aliexpress_csaladi_haz","timestamp":"2021. április. 20. 16:31","title":"Ha már mindene megvan, akár házat is rendelhet az Aliexpressről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c616efa-e4cd-4f61-b1b7-73aafc74ffc7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem egy kis tuningcég, hanem maga az Opel készített restomod autót a régi sportkocsijából.","shortLead":"Nem egy kis tuningcég, hanem maga az Opel készített restomod autót a régi sportkocsijából.","id":"20210421_az_opel_retro_villanyautokent_tamasztotta_fel_a_legendas_mantat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c616efa-e4cd-4f61-b1b7-73aafc74ffc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fcbf1ee-4e3c-4c75-a874-872f9529ad3b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210421_az_opel_retro_villanyautokent_tamasztotta_fel_a_legendas_mantat","timestamp":"2021. április. 21. 09:21","title":"Az Opel retró villanyautóként támasztotta fel a legendás Mantát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"decfc790-faaa-4bcf-b4ad-39e2ad1dc6e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vizsgált TV-paprika-magok közel felénél találtak problémákat, több termék visszahívását, más esetekben fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményeztek.\r

\r

","shortLead":"A vizsgált TV-paprika-magok közel felénél találtak problémákat, több termék visszahívását, más esetekben...","id":"20210421_nebih_paprikavetomag_teszt_kiskert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=decfc790-faaa-4bcf-b4ad-39e2ad1dc6e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2a08687-3023-48af-9c5b-0872e16cc1ae","keywords":null,"link":"/itthon/20210421_nebih_paprikavetomag_teszt_kiskert","timestamp":"2021. április. 21. 08:50","title":"Problémás csírázóképesség, kevés mag – letesztelte a Nébih a paprikavetőmagokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a1cb863-9392-4ca2-9027-e86abdbf4081","c_author":"Lehoczky Annamária","category":"gazdasag.zhvg","description":"A világ jelentős része látszólag felismerte, hogy az emberiségnek belátható időn belül el kell érnie a nettó nulla üvegházgáz-kibocsátásokat, hogy ne fokozzuk tovább a klímaváltozást. A hangzatos klímasemlegességi dátumokat megfogalmazó országok és óriáscégek azonban úgy viselkednek, mint a népmesei okos lány: hoznak is, meg nem is. A kitűzött zéró célszámok mögött jelenleg nem látszanak a konkrét és hatékony cselekvési tervek. A most is elérhető kibocsátáscsökkentési módszereket olyan trükkökkel igyekeznek elfedni, mint a technológiailag gyerekcipőben járó szénkivonás és -megkötés vagy a kibocsátások máshol történő kiváltása (offsetting). A klímapolitikai „kreatív könyvelés” helyett átlátható, robusztus és igazságos kibocsátáscsökkentési tervekre volna szükség. Ezen a téren pedig az Európai Unió is jobban teljesíthetne, Magyarország pedig akár az élbolyba is tartozhatna. Lehoczky Annamária, meteorológus, éghajlatkutató (PhD), környezeti szakújságíró írása.","shortLead":"A világ jelentős része látszólag felismerte, hogy az emberiségnek belátható időn belül el kell érnie a nettó nulla...","id":"20210421_Klimasemlegessegi_celok_valodi_cselekves_helyett_inkabb_trukkozes_zajlik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a1cb863-9392-4ca2-9027-e86abdbf4081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dfbdd04-f03c-4a28-b35a-5d423f0439a7","keywords":null,"link":"/zhvg/20210421_Klimasemlegessegi_celok_valodi_cselekves_helyett_inkabb_trukkozes_zajlik","timestamp":"2021. április. 21. 11:21","title":"Klímasemlegességi célok: valódi cselekvés helyett inkább trükközés zajlik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30fa1055-0cd6-4847-b34a-b290a438aa5a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sőt, egy QR-kód segítségével a véleményünket is elmondhatjuk róluk. ","shortLead":"Sőt, egy QR-kód segítségével a véleményünket is elmondhatjuk róluk. ","id":"20210420_mav_uj_jegyautomatak_tesztelese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30fa1055-0cd6-4847-b34a-b290a438aa5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4559ac05-d5c2-42ce-8298-cb84d6cff550","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210420_mav_uj_jegyautomatak_tesztelese","timestamp":"2021. április. 20. 14:01","title":"Már ki lehet próbálni a MÁV új jegyautomatáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b760bae0-30c6-4891-a592-fe8379cc0130","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sok lesz a vakcina, elindul a tömeges oltás. ","shortLead":"Sok lesz a vakcina, elindul a tömeges oltás. ","id":"20210421_Tiz_nap_alatt_minden_45_ev_felettit_beoltana_a_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b760bae0-30c6-4891-a592-fe8379cc0130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aab280ee-eb4e-4109-a751-7540217a6607","keywords":null,"link":"/itthon/20210421_Tiz_nap_alatt_minden_45_ev_felettit_beoltana_a_kormany","timestamp":"2021. április. 21. 11:05","title":"Tíz nap alatt minden 45 év feletti regisztráltat beoltana a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ded9d28b-0038-4457-8d23-03d7bc911d6c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Számos óvintézkedést vezettek be a kilencvenharmadik, rendhagyó Oscar-díjátadóra, amelyet részben egy új, de gyönyörű helyszínen fognak megrendezni.","shortLead":"Számos óvintézkedést vezettek be a kilencvenharmadik, rendhagyó Oscar-díjátadóra, amelyet részben egy új, de gyönyörű...","id":"20210420_Kulonleges_helyszinen_rendezik_meg_es_teszik_Covidbiztossa_a_vasarnapi_Oscargalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ded9d28b-0038-4457-8d23-03d7bc911d6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"170e9ad9-ff42-4c5b-a00f-8c9f79a50e99","keywords":null,"link":"/kultura/20210420_Kulonleges_helyszinen_rendezik_meg_es_teszik_Covidbiztossa_a_vasarnapi_Oscargalat","timestamp":"2021. április. 20. 12:27","title":"Különleges helyszínen rendezik meg és teszik Covid-biztossá a vasárnapi Oscar-gálát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]