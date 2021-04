Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3eb48e0d-1cad-485c-a25b-05708775d594","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A CÖF-CÖKA elnöke a védőoltásokról azt mondta: „legyen áldott minden egyes ampulla”.","shortLead":"A CÖF-CÖKA elnöke a védőoltásokról azt mondta: „legyen áldott minden egyes ampulla”.","id":"20210423_bekemenet_cof_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3eb48e0d-1cad-485c-a25b-05708775d594&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b3f3173-70a8-420f-9e96-6cad667e2a87","keywords":null,"link":"/itthon/20210423_bekemenet_cof_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. április. 23. 18:22","title":"Soha nem látott méretű Békemenetet terveznek a járvány után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10a9ef3b-4323-4ab7-8de7-8e789248f882","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Erdogan szerint a céljuk a „gyilkosbanda kiirtása”.","shortLead":"Erdogan szerint a céljuk a „gyilkosbanda kiirtása”.","id":"20210424_Torokorszag_uj_katonai_tamadast_inditott_a_PKK_terrorszervezet_ellen_Irak_eszaki_reszen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10a9ef3b-4323-4ab7-8de7-8e789248f882&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6daa6ed3-2f8f-4fa0-b7c5-1aac551683f1","keywords":null,"link":"/vilag/20210424_Torokorszag_uj_katonai_tamadast_inditott_a_PKK_terrorszervezet_ellen_Irak_eszaki_reszen","timestamp":"2021. április. 24. 21:55","title":"Törökország új katonai támadást indított a PKK terrorszervezet ellen Irak északi részén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b8c6f1d-18fd-4aa3-b7ce-441c44f27a61","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Galamb, vadász, őrgróf lesz a kommunisták helyén. A német újraegyesítésről szóló Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","shortLead":"Galamb, vadász, őrgróf lesz a kommunisták helyén. A német újraegyesítésről szóló Eljött a paradicsom című sorozatunk...","id":"20210424_Trabant_Interflug_Marx_Kohl_1991_aprilis_24","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b8c6f1d-18fd-4aa3-b7ce-441c44f27a61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24b56095-3adc-4d9e-9777-9d85fa5c5dab","keywords":null,"link":"/360/20210424_Trabant_Interflug_Marx_Kohl_1991_aprilis_24","timestamp":"2021. április. 24. 16:30","title":"Leáll a Trabant és az Interflug, vesztésben van Marx és Kohl is – 1991. április 24.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec567c9a-a218-40a5-b399-872941b606f1","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ORFK szóvivője, Gál Kristóf hangsúlyozta, hogy a járványügyi szabályok továbbra is érvényben vannak.","shortLead":"Az ORFK szóvivője, Gál Kristóf hangsúlyozta, hogy a járványügyi szabályok továbbra is érvényben vannak.","id":"20210424_gal_kristof_orfk_terasznyitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec567c9a-a218-40a5-b399-872941b606f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"708f2d57-d322-4a1a-89f6-18dd6be187cf","keywords":null,"link":"/kkv/20210424_gal_kristof_orfk_terasznyitas","timestamp":"2021. április. 24. 13:55","title":"A rendőrség arra emlékeztet, hogy a terasznyitás után is ellenőrzik a védelmi intézkedések betartását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"302d5544-8fc2-4250-9145-69ce46af0c15","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A csúcstalálkozóról meghozandó végső döntés még sok tényezőtől függ az oroszok szerint.","shortLead":"A csúcstalálkozóról meghozandó végső döntés még sok tényezőtől függ az oroszok szerint.","id":"20210425_Lehet_hogy_juniusban_talalkozik_egymassal_Putyin_es_Biden_de_nem_biztos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=302d5544-8fc2-4250-9145-69ce46af0c15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a28388c4-337c-4827-ba7f-946939b67a8f","keywords":null,"link":"/vilag/20210425_Lehet_hogy_juniusban_talalkozik_egymassal_Putyin_es_Biden_de_nem_biztos","timestamp":"2021. április. 25. 15:38","title":"Lehet, hogy júniusban találkozik egymással Putyin és Biden, de nem biztos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fb74ed9-da9c-4317-b525-42404ad11e44","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A külföldi merényletek és az ellenzékiek elleni hazai akciók mögött orosz titkosszolgálati ügynököket sejtenek a tényfeltáró újságírók.","shortLead":"A külföldi merényletek és az ellenzékiek elleni hazai akciók mögött orosz titkosszolgálati ügynököket sejtenek...","id":"202116_halalbrigadok_europaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9fb74ed9-da9c-4317-b525-42404ad11e44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5c15399-0e73-4052-8474-55d6b570f479","keywords":null,"link":"/360/202116_halalbrigadok_europaban","timestamp":"2021. április. 24. 16:00","title":"Oroszországba vezetnek az Európát is járó halálbrigádok nyomai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae0264d-0432-4c84-b20d-9e75b93f3d6b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt politikusai és aktivistái nem akarják, hogy kínai hitelből építsen fel kínai kampuszt a kormány Budapestre.","shortLead":"A párt politikusai és aktivistái nem akarják, hogy kínai hitelből építsen fel kínai kampuszt a kormány Budapestre.","id":"20210424_voros_csillag_fudan_fidesz_momentum","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ae0264d-0432-4c84-b20d-9e75b93f3d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1a9119d-ce7d-4206-818f-4b1b88674802","keywords":null,"link":"/itthon/20210424_voros_csillag_fudan_fidesz_momentum","timestamp":"2021. április. 24. 10:08","title":"Vörös csillaggal és Orbán-idézettel plakátolta ki a Fidesz székházait a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85eef012-a0bc-4ca3-a9cd-f8f1fec8dbc5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A két napig élt szakadár liga kiagyalói csak ittasak lehettek a cég szerint.","shortLead":"A két napig élt szakadár liga kiagyalói csak ittasak lehettek a cég szerint.","id":"20210424_A_Heineken_hirdetesben_rugott_meg_egy_nagyot_az_elbukott_Szuperligaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85eef012-a0bc-4ca3-a9cd-f8f1fec8dbc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9af246ae-07cb-49ba-baf0-7d43868fd178","keywords":null,"link":"/kkv/20210424_A_Heineken_hirdetesben_rugott_meg_egy_nagyot_az_elbukott_Szuperligaba","timestamp":"2021. április. 24. 12:11","title":"A Heineken hirdetésben rúgott még egy nagyot az elbukott Szuperligába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]