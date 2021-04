Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d0b4846d-1b93-4783-a90c-d26318f6c028","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Érzékenyen reagálnak a pingvinek a víz feletti és alatti zajokra is a kutatók szerint. ","shortLead":"Érzékenyen reagálnak a pingvinek a víz feletti és alatti zajokra is a kutatók szerint. ","id":"20210424_viz_feletti_es_alatti_zajok_pingvinek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0b4846d-1b93-4783-a90c-d26318f6c028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64579fd3-b5e0-4dae-b78d-9a3ff3744f04","keywords":null,"link":"/tudomany/20210424_viz_feletti_es_alatti_zajok_pingvinek","timestamp":"2021. április. 24. 12:03","title":"Zavarja a pingvineket, hogy mi, emberek zajongunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e53ab8-c673-4116-bc23-27cb02066b1f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Óriási lángokkal ég a Mourne-i hegység rekettyése. 60 tűzoltó sem tudta eddig megfékezni a tüzet.","shortLead":"Óriási lángokkal ég a Mourne-i hegység rekettyése. 60 tűzoltó sem tudta eddig megfékezni a tüzet.","id":"20210424_Hatalmas_tuz_utott_ki_egy_eszakir_erdoben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2e53ab8-c673-4116-bc23-27cb02066b1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ec4f0c5-7523-4b98-b61f-28c7dd148465","keywords":null,"link":"/vilag/20210424_Hatalmas_tuz_utott_ki_egy_eszakir_erdoben","timestamp":"2021. április. 24. 20:50","title":"Pusztító tűz ütött ki egy észak-ír erdőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed1617a8-7d39-4686-8794-21f2ed2b8d37","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Indiában tombol a járvány, Újdelhiben négypercenként hal meg egy koronavírusos beteg. ","shortLead":"Indiában tombol a járvány, Újdelhiben négypercenként hal meg egy koronavírusos beteg. ","id":"20210425_Azonnali_segitseget_ad_Indianak_az_EU","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed1617a8-7d39-4686-8794-21f2ed2b8d37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f892499f-c055-4edf-a814-20c10ab49b97","keywords":null,"link":"/vilag/20210425_Azonnali_segitseget_ad_Indianak_az_EU","timestamp":"2021. április. 25. 18:41","title":"Azonnali segítséget ad Indiának az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3556ccd2-9a40-448b-a91a-32f545651299","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Az utastér mérete már a kettővel ezelőtti 5-ös BMW szintjén mozog, a csomagtartóból viszont kiharap egy jókora darabot a több mint 50 kilométeres elektromos hatótávot ígérő plugin hibrid technika. Nyúzópróbán a 330e xDrive Touring.","shortLead":"Az utastér mérete már a kettővel ezelőtti 5-ös BMW szintjén mozog, a csomagtartóból viszont kiharap egy jókora darabot...","id":"20210425_zold_rendszamos_kombi_bmw_330e_teszt_velemeny_menetproba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3556ccd2-9a40-448b-a91a-32f545651299&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35901626-96f8-4b38-a837-4d080b370b2c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210425_zold_rendszamos_kombi_bmw_330e_teszt_velemeny_menetproba","timestamp":"2021. április. 25. 11:00","title":"Ötös alá: teszten a zöld rendszámos kombi BMW 330e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cc22699-dd34-42ff-a205-e4d0a0c1c43e","c_author":"Szabó Márta","category":"360","description":"Az európai tudományos életből tért haza az olasz Demokratikus Párt vezetésére Enrico Letta, aki pályafutása során kivételes politikai kapcsolatokra tett szert, amelyekkel most jól sáfárkodhat.","shortLead":"Az európai tudományos életből tért haza az olasz Demokratikus Párt vezetésére Enrico Letta, aki pályafutása során...","id":"202116_enrico_letta_olaszok_kozt_egy_europai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5cc22699-dd34-42ff-a205-e4d0a0c1c43e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d60b96f8-6a43-46f3-a47e-f0c2822c9119","keywords":null,"link":"/360/202116_enrico_letta_olaszok_kozt_egy_europai","timestamp":"2021. április. 24. 08:30","title":"Salvinivel szemben tartja a frontot az új olasz baloldali pártvezér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d03f3308-b09c-454d-b467-d0c975b2b16c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Abban bíznak, hogy a világörökségi státusszal növelni tudnák a helyi idegenforgalmat.","shortLead":"Abban bíznak, hogy a világörökségi státusszal növelni tudnák a helyi idegenforgalmat.","id":"20210423_csernobil_vilagorokseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d03f3308-b09c-454d-b467-d0c975b2b16c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d63e35a2-d4ef-473b-9bca-8c04edbffd7e","keywords":null,"link":"/elet/20210423_csernobil_vilagorokseg","timestamp":"2021. április. 23. 20:14","title":"Ukrajna világörökségi listára tenné Csernobilt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eff8498-5784-4d69-b02a-0a8df7c32068","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kutatók sem értik pontosan, miért van az, hogy a szülők társadalmi státusza meghatározóbb a fizetésünk tekintetében, mint a saját végzettségünk. ","shortLead":"A kutatók sem értik pontosan, miért van az, hogy a szülők társadalmi státusza meghatározóbb a fizetésünk tekintetében...","id":"20210424_A_szulok_vegzettsege_jobban_meghatarozza_a_jovedelmunket_mint_a_diplomank","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5eff8498-5784-4d69-b02a-0a8df7c32068&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44a1fd97-6f1c-479f-9698-a9dee9bfb540","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210424_A_szulok_vegzettsege_jobban_meghatarozza_a_jovedelmunket_mint_a_diplomank","timestamp":"2021. április. 24. 15:10","title":"A szülők végzettsége jobban meghatározza a jövedelmünket, mint a diplománk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8bda4a9-041d-487f-a0f5-c470a244be0d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ első intelligens alvássegítő eszközeként hirdetik fejlesztői a DOZZ nevű eszközt, amely az Indiegogo közösségi finanszírozási oldalon gyűjti az előrendeléseket.","shortLead":"A világ első intelligens alvássegítő eszközeként hirdetik fejlesztői a DOZZ nevű eszközt, amely az Indiegogo közösségi...","id":"20210424_indiegogo_dozz_alvassegito_horkolasgatlo_eszkoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8bda4a9-041d-487f-a0f5-c470a244be0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac2557bb-52b4-4aa3-ba8b-464b1feffaef","keywords":null,"link":"/tudomany/20210424_indiegogo_dozz_alvassegito_horkolasgatlo_eszkoz","timestamp":"2021. április. 24. 08:03","title":"Könnyű álmot, horkolásmentes éjszakát ígér ez az eszköz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]