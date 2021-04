Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6a2594be-192f-4f81-ab8e-73d7c1c31965","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A legtöbb ország gazdasága még akkor is megsínyli majd a klímaváltozást 2050-re, ha elérjük a párizsi megállapodásba foglalt klímacélokat.","shortLead":"A legtöbb ország gazdasága még akkor is megsínyli majd a klímaváltozást 2050-re, ha elérjük a párizsi megállapodásba...","id":"20210426_vilaggazdasag_klimavaltozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a2594be-192f-4f81-ab8e-73d7c1c31965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a8b6a65-5785-4ea3-b09c-d3e153912f41","keywords":null,"link":"/zhvg/20210426_vilaggazdasag_klimavaltozas","timestamp":"2021. április. 26. 18:39","title":"Egy kutatás szerint Magyarországon a turizmus, a mezőgazdaság és az egészségügy bánja, ha nem állítjuk meg a klímaváltozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"174ab99a-dfe0-474f-ab5c-4ee2927d0af1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kisfiúnak örökletes betegsége is volt. Meghalt két olyan huszonéves is, akiknek nem volt ismert alapbetegségük.","shortLead":"A kisfiúnak örökletes betegsége is volt. Meghalt két olyan huszonéves is, akiknek nem volt ismert alapbetegségük.","id":"20210425_Egy_harom_honapos_csecsemo_is_szerepel_a_koronavirusos_elhunytak_kozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=174ab99a-dfe0-474f-ab5c-4ee2927d0af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"643a5ef6-4800-4420-bf21-7ffe19ba01e2","keywords":null,"link":"/itthon/20210425_Egy_harom_honapos_csecsemo_is_szerepel_a_koronavirusos_elhunytak_kozott","timestamp":"2021. április. 25. 10:42","title":"Egy három hónapos csecsemő is szerepel a koronavírusos elhunytak között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15b62504-6ba2-4576-9f89-5a6f5102dadf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezzel a gázolajos csúcsmodellel pestiesen szólva azért már odébb lehet állni.","shortLead":"Ezzel a gázolajos csúcsmodellel pestiesen szólva azért már odébb lehet állni.","id":"20210426_370_loeros_lett_az_uj_mercedes_sosztaly_dizelmotorja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15b62504-6ba2-4576-9f89-5a6f5102dadf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f91c6b3-8884-4209-a036-a63d11f56fc7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210426_370_loeros_lett_az_uj_mercedes_sosztaly_dizelmotorja","timestamp":"2021. április. 26. 06:41","title":"370 lóerős lett az új Mercedes S-osztály dízelmotorja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3536cf62-5310-48d9-ab69-05b78add7572","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Különösen nagy értékre elkövetett orgazdaság, jelentős értékre elkövetett sikkasztás, egyedi azonosító jellel visszaélés és közokirat-hamisítások – ezekkel a bűncselekményekkel gyanúsítják egy nagy értékű autókkal üzletelő nemzetközi bűnbanda 19 tagját a rendőrök.\r

\r

","shortLead":"Különösen nagy értékre elkövetett orgazdaság, jelentős értékre elkövetett sikkasztás, egyedi azonosító jellel...","id":"20210426_nemzetkozi_bunbanda_lopott_jarmuvek_rendorseg_elfogas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3536cf62-5310-48d9-ab69-05b78add7572&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80a6135a-8657-4dd9-95b2-65388852e866","keywords":null,"link":"/cegauto/20210426_nemzetkozi_bunbanda_lopott_jarmuvek_rendorseg_elfogas","timestamp":"2021. április. 26. 15:51","title":"Felszámoltak a rendőrök egy drága autókkal üzletelő nemzetközi bűnbandát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d3214af-e69d-478b-8bab-1ac08ca9cf4c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az Etna lejtőin, az elegáns Taormina és a szicíliai keleti part strandjai közelében fekvő város bőséges házakat árul: nagyjából 900 elhagyott házat árulnak egy kávé áráért - írja a CNN. A legtöbb a város legrégebbi részein található. Körülbelül a fele romos, és jelképes 1 eurós áron adják el. A többi jobb állapotban van, és olcsón, 4000-5000 eurótól kezdődően értékesítik őket.","shortLead":"Az Etna lejtőin, az elegáns Taormina és a szicíliai keleti part strandjai közelében fekvő város bőséges házakat árul...","id":"20210425_Egy_euroert_is_lehet_hazat_venni_az_Etna_lejtoin_de_fel_is_kell_ujitani","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d3214af-e69d-478b-8bab-1ac08ca9cf4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23008784-0638-4ccc-9b72-96abaccc8f16","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210425_Egy_euroert_is_lehet_hazat_venni_az_Etna_lejtoin_de_fel_is_kell_ujitani","timestamp":"2021. április. 25. 13:56","title":"Egy euróért is lehet házat venni az Etna lejtőin, de fel is kell újítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57905bc4-6ea8-4c5e-a3db-fd92ba7ecb2c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nyolc órával azután, hogy útnak indult a SpaceX Crew Dragon űrhajója a Nemzetközi Űrállomás felé, a földi irányítás felszólt az űrhajósoknak, hogy volna egy kis probléma.","shortLead":"Nyolc órával azután, hogy útnak indult a SpaceX Crew Dragon űrhajója a Nemzetközi Űrállomás felé, a földi irányítás...","id":"20210426_spacex_crew_dragon_palyamodositas_urszemet_veszely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57905bc4-6ea8-4c5e-a3db-fd92ba7ecb2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40352fbd-0bad-498c-b8a1-d0fcb4db38ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20210426_spacex_crew_dragon_palyamodositas_urszemet_veszely","timestamp":"2021. április. 26. 20:03","title":"Űrszemét veszélyeztette a Crew Dragon legénységét, 20 percük volt felkészülni a bajra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81dce631-087a-400e-a5f8-d6cd7ef85bf3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egy magas rangú miniszter állítja, hogy Boris Johnson saját zsebből fizette Downing Street-i szolgálati lakásának felújítását. Igaz, azt nem tudni, honnan szerezte a pénzt.","shortLead":"Egy magas rangú miniszter állítja, hogy Boris Johnson saját zsebből fizette Downing Street-i szolgálati lakásának...","id":"20210425_All_a_bal_Boris_Johnson_lakasfelujitasa_miatt_mert_nem_tudni_ki_fizette_azt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81dce631-087a-400e-a5f8-d6cd7ef85bf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c45303e-b512-4623-9bbd-edf10770b15b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210425_All_a_bal_Boris_Johnson_lakasfelujitasa_miatt_mert_nem_tudni_ki_fizette_azt","timestamp":"2021. április. 25. 13:32","title":"Áll a bál Boris Johnson lakásfelújítása miatt, mert nem tudni, ki fizette azt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"437069d8-8206-47f2-9818-1879bb17ff52","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A lakásban senki nem volt a tűz idején.","shortLead":"A lakásban senki nem volt a tűz idején.","id":"20210426_Volt_elettars_lakas_felgyujtott_ajto_Budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=437069d8-8206-47f2-9818-1879bb17ff52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eff304ba-9913-4898-9174-9e47a3fa002e","keywords":null,"link":"/itthon/20210426_Volt_elettars_lakas_felgyujtott_ajto_Budapest","timestamp":"2021. április. 26. 09:34","title":"Nem engedték be, felgyújtotta volt élettársa bejárati ajtaját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]