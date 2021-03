Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1d833cc9-ea2a-4b51-879c-6da45e2d8a10","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A gomolyfelhős, napos időt követően nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, késő estére már többnyire erősen felhős ég lesz a jellemző. ","shortLead":"A gomolyfelhős, napos időt követően nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, késő estére már többnyire erősen...","id":"20210327_Jonnek_a_felhok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d833cc9-ea2a-4b51-879c-6da45e2d8a10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8c37cd4-5fe8-4e9c-b944-df44cd4ccafc","keywords":null,"link":"/itthon/20210327_Jonnek_a_felhok","timestamp":"2021. március. 27. 17:06","title":"Jönnek a felhők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a9cb045-1784-4a56-9545-be3a84f672b0","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Több mint 70 színház és szervezet csatlakozott a Csiky Gergely Színház \"Köszönjük nektek, veletek vagyunk!\" elnevezésű kampányához, amelynek célja, hogy növelje az oltakozási hajlandóságot.","shortLead":"Több mint 70 színház és szervezet csatlakozott a Csiky Gergely Színház \"Köszönjük nektek, veletek vagyunk!\" elnevezésű...","id":"20210327_Szinhazak_az_oltakozasert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a9cb045-1784-4a56-9545-be3a84f672b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef922b45-c848-4ef7-94ab-0051c4aa0bd6","keywords":null,"link":"/kultura/20210327_Szinhazak_az_oltakozasert","timestamp":"2021. március. 27. 21:33","title":"Színházak kampányolnak az oltakozásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d3d19e7-d530-49d1-a660-99f4d0c178a9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Forma–1-be két év kihagyás után visszatérő pilóta nem érzi öregnek magát.","shortLead":"A Forma–1-be két év kihagyás után visszatérő pilóta nem érzi öregnek magát.","id":"20210327_Fernando_Alonso_nem_erti_miert_jon_mindenki_az_eletkoraval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d3d19e7-d530-49d1-a660-99f4d0c178a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afdc4ef5-5ce7-4bab-ad21-a7ed8b858cf0","keywords":null,"link":"/cegauto/20210327_Fernando_Alonso_nem_erti_miert_jon_mindenki_az_eletkoraval","timestamp":"2021. március. 27. 11:05","title":"Fernando Alonso nem érti, miért jön mindenki az életkorával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5862dfac-7fa0-4b35-b5be-b7e0244dcde9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz frakcióvezetője egy hosszú javaslatcsomag egyetlen elemét kiemelve háborodott fel, a Társaság a Szabadságjogokért azt kéri, mindenki olvassa el a teljes levelet hozzá.","shortLead":"A Fidesz frakcióvezetője egy hosszú javaslatcsomag egyetlen elemét kiemelve háborodott fel, a Társaság...","id":"20210326_Kocsis_Mate_tasz_migrans_oltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5862dfac-7fa0-4b35-b5be-b7e0244dcde9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"413532a0-848f-4659-8e51-874eaf92b2af","keywords":null,"link":"/itthon/20210326_Kocsis_Mate_tasz_migrans_oltas","timestamp":"2021. március. 26. 18:22","title":"Kocsis Máté sorosozva ment neki a TASZ-nak, amiért a hátrányos helyzetűek között említették a migránsokat is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a5bebd5-219b-4335-82f8-b4c83c53fbe5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összesen 624 779 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.","shortLead":"Összesen 624 779 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.","id":"20210327_Ismet_10_ezer_felett_a_fertozottek_szama_elhunyt_253_beteg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a5bebd5-219b-4335-82f8-b4c83c53fbe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4743f56c-8fa4-40fd-86c1-6dda1699ac34","keywords":null,"link":"/itthon/20210327_Ismet_10_ezer_felett_a_fertozottek_szama_elhunyt_253_beteg","timestamp":"2021. március. 27. 09:23","title":"Ismét 10 ezer felett az új fertőzöttek száma, elhunyt 253 beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02d5050f-a1ab-4661-ae67-16fdb5e6a7a9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hétfőn mutatja be új csúcsmobilját a Xiaomi. A Xiaomi Mi 11 Ultra több szempontból is érdekes lehet.","shortLead":"Hétfőn mutatja be új csúcsmobilját a Xiaomi. A Xiaomi Mi 11 Ultra több szempontból is érdekes lehet.","id":"20210326_xiaomi_mi_11_szilicium_oxid_akkumulator","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02d5050f-a1ab-4661-ae67-16fdb5e6a7a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61a979f6-ad7a-4189-a79f-b7e7e1b017fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210326_xiaomi_mi_11_szilicium_oxid_akkumulator","timestamp":"2021. március. 26. 16:03","title":"Óriási akkumulátor-meglepetéssel jöhet hétfőn a Xiaomi új mobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"544bdc45-5245-4a7f-a918-0d8e23e8e5b5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az indoklás szerint, így már tudnak segíteni nem infektológus orvosok a koronavírusos betegek ellátásában.","shortLead":"Az indoklás szerint, így már tudnak segíteni nem infektológus orvosok a koronavírusos betegek ellátásában.","id":"20210326_orvos_Romania_koronavirus_muhiba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=544bdc45-5245-4a7f-a918-0d8e23e8e5b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c79d9582-bc7d-434c-8d80-bedf2af50da8","keywords":null,"link":"/vilag/20210326_orvos_Romania_koronavirus_muhiba","timestamp":"2021. március. 26. 17:57","title":"Nem vádolhatók műhibával a Covid-osztályon segédkező orvosok Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90d9adc3-838e-49b1-85a3-dcd98813ec8c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két nap alatt összesen 44 sofőr ellen intézkedtek.","shortLead":"Két nap alatt összesen 44 sofőr ellen intézkedtek.","id":"20210326_buszsavhasznalok_rendorsegi_akcio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90d9adc3-838e-49b1-85a3-dcd98813ec8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f23d7c9-9c03-43d5-a478-166b5a3581f6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210326_buszsavhasznalok_rendorsegi_akcio","timestamp":"2021. március. 26. 12:35","title":"Buszsávban hajtókra, bringasávon állókra vadásztak a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]