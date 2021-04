Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"57905bc4-6ea8-4c5e-a3db-fd92ba7ecb2c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nyolc órával azután, hogy útnak indult a SpaceX Crew Dragon űrhajója a Nemzetközi Űrállomás felé, a földi irányítás felszólt az űrhajósoknak, hogy volna egy kis probléma.","shortLead":"Nyolc órával azután, hogy útnak indult a SpaceX Crew Dragon űrhajója a Nemzetközi Űrállomás felé, a földi irányítás...","id":"20210426_spacex_crew_dragon_palyamodositas_urszemet_veszely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57905bc4-6ea8-4c5e-a3db-fd92ba7ecb2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40352fbd-0bad-498c-b8a1-d0fcb4db38ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20210426_spacex_crew_dragon_palyamodositas_urszemet_veszely","timestamp":"2021. április. 26. 20:03","title":"Űrszemét veszélyeztette a Crew Dragon legénységét, 20 percük volt felkészülni a bajra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 24 éves férfi az élettársa fotójával hálózta be áldozatát.","shortLead":"A 24 éves férfi az élettársa fotójával hálózta be áldozatát.","id":"20210427_bunugyi_felugyelet_ferfi_szexualis_zaklatas_obuda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"139731fe-cc28-4db1-9deb-ea24898a5f25","keywords":null,"link":"/itthon/20210427_bunugyi_felugyelet_ferfi_szexualis_zaklatas_obuda","timestamp":"2021. április. 27. 13:15","title":"Parkba csalt és szexuálisan zaklatott egy férfi egy nőt Óbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ece1ebd-6d3d-45b8-bd5d-579a980f2b6c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A beszállítói nehézségek okozta alkatrészhiány miatt ismét leállt a termelés a kecskeméti Mercedes-gyárban; a vállalat a munkavállalói oltására és új modellje sorozatgyártásának előkészítésére használja ki az időt.



","shortLead":"A beszállítói nehézségek okozta alkatrészhiány miatt ismét leállt a termelés a kecskeméti Mercedes-gyárban; a vállalat...","id":"20210426_oltopont_kecskemet_mercedes_gyar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ece1ebd-6d3d-45b8-bd5d-579a980f2b6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a67a7d53-d642-4bf8-b76a-7ab9f8683682","keywords":null,"link":"/kkv/20210426_oltopont_kecskemet_mercedes_gyar","timestamp":"2021. április. 26. 13:50","title":"Leállt a termelés, oltópontokat alakítottak ki a Mercedes kecskeméti gyárában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cee9354e-0def-4bc2-b0fd-0ae5c6fa6ebf","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Bassano del Grappa városában azonosították a mutációt egy indiai származású apánál és lányánál.","shortLead":"Bassano del Grappa városában azonosították a mutációt egy indiai származású apánál és lányánál.","id":"20210426_Olaszorszag_koronavirus_indiai_varians","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cee9354e-0def-4bc2-b0fd-0ae5c6fa6ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c8c8d4c-f7bd-4c9b-9fb0-1fe56f982048","keywords":null,"link":"/vilag/20210426_Olaszorszag_koronavirus_indiai_varians","timestamp":"2021. április. 26. 17:29","title":"Olaszországban is megjelent a koronavírus indiai variánsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a009a81-b45a-4f3b-94c6-a2503cb12b4e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő a magyar felmenőiről is megemlékezett.","shortLead":"A színésznő a magyar felmenőiről is megemlékezett.","id":"20210427_Jamie_Lee_Curtis_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a009a81-b45a-4f3b-94c6-a2503cb12b4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"162a7441-3c26-4592-8abb-ef5d34f5ca70","keywords":null,"link":"/elet/20210427_Jamie_Lee_Curtis_Budapesten","timestamp":"2021. április. 27. 13:26","title":"Jamie Lee Curtis Budapesten van, és szorgosan instagramozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3536cf62-5310-48d9-ab69-05b78add7572","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Különösen nagy értékre elkövetett orgazdaság, jelentős értékre elkövetett sikkasztás, egyedi azonosító jellel visszaélés és közokirat-hamisítások – ezekkel a bűncselekményekkel gyanúsítják egy nagy értékű autókkal üzletelő nemzetközi bűnbanda 19 tagját a rendőrök.\r

\r

","shortLead":"Különösen nagy értékre elkövetett orgazdaság, jelentős értékre elkövetett sikkasztás, egyedi azonosító jellel...","id":"20210426_nemzetkozi_bunbanda_lopott_jarmuvek_rendorseg_elfogas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3536cf62-5310-48d9-ab69-05b78add7572&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80a6135a-8657-4dd9-95b2-65388852e866","keywords":null,"link":"/cegauto/20210426_nemzetkozi_bunbanda_lopott_jarmuvek_rendorseg_elfogas","timestamp":"2021. április. 26. 15:51","title":"Felszámoltak a rendőrök egy drága autókkal üzletelő nemzetközi bűnbandát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7302417c-5210-4066-974a-0d830e466bb4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Eddig már majdnem 40 ezer külföldi állampolgár kapta meg az oltást Szerbiában.","shortLead":"Eddig már majdnem 40 ezer külföldi állampolgár kapta meg az oltást Szerbiában.","id":"20210427_Ismet_oltanak_kulfoldieket_Szerbiaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7302417c-5210-4066-974a-0d830e466bb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3c4c9d6-2b5b-4672-9b98-5dc584de75f8","keywords":null,"link":"/vilag/20210427_Ismet_oltanak_kulfoldieket_Szerbiaban","timestamp":"2021. április. 27. 08:12","title":"Ismét oltanak külföldieket Szerbiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"437069d8-8206-47f2-9818-1879bb17ff52","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A lakásban senki nem volt a tűz idején.","shortLead":"A lakásban senki nem volt a tűz idején.","id":"20210426_Volt_elettars_lakas_felgyujtott_ajto_Budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=437069d8-8206-47f2-9818-1879bb17ff52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eff304ba-9913-4898-9174-9e47a3fa002e","keywords":null,"link":"/itthon/20210426_Volt_elettars_lakas_felgyujtott_ajto_Budapest","timestamp":"2021. április. 26. 09:34","title":"Nem engedték be, felgyújtotta volt élettársa bejárati ajtaját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]